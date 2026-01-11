Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wille na sprzedaż w Qender Vlore, Albania

2 obiekty total found
Willa w Babice e Madhe, Albania
Willa
Babice e Madhe, Albania
Powierzchnia 200 m²
Piętro 2/2
Discover the beauty of the Albanian city of in this beautiful 2-storey villa, perfect for th…
$149,140
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Willa w Kanine, Albania
Willa
Kanine, Albania
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 2
✅ Cena: 180.000 euro✅ Lokalizacja: Za Zamkiem Kanine, Vlore✅ Powierzchnia budowlana: 210m2✅ …
$211,398
Parametry nieruchomości w Qender Vlore, Albania

Tanie
Luksusowe
