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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Njesia Administrative Nr 2, Albania

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mieszkania
5
6 obiektów total found
Dom w Kamez Municipality, Albania
Dom
Kamez Municipality, Albania
$525
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Agencja
International real estate agency Habita
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Mieszkanie w Kamez Municipality, Albania
Mieszkanie
Kamez Municipality, Albania
$101 096
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Agencja
International real estate agency Habita
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Mieszkanie 3 pokoi w Kamez Municipality, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Kamez Municipality, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Na sprzedaż apartamenty w budynku w trakcie budowy. Zakończenie budowy planowane jest na 202…
$117 162
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Agencja
Lux-Albania Home
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DD CO DEDD CO DE
Mieszkanie 2 pokoi w Kamez Municipality, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Kamez Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 8/8
$99 676
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Agencja
Lux-Albania Home
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Mieszkanie w Kamez Municipality, Albania
Mieszkanie
Kamez Municipality, Albania
Położony w jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów w Tiranie, przy zakrę…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
NEXT REAL ESTATE
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Mieszkanie 2 pokoi w Kamez Municipality, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Kamez Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Na sprzedaż apartamenty w budynku w trakcie budowy. Zakończenie budowy planowane jest na 202…
$93 729
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Agencja
Lux-Albania Home
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English, Русский, Italiano
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Parametry nieruchomości w Njesia Administrative Nr 2, Albania

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