Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Bashkia Lushnje
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Bashkia Lushnje, Albania

;
1 obiekt total found
Dom w Bashkia Lushnje, Albania
Dom
Bashkia Lushnje, Albania
Powierzchnia 146 m²
Farma na sprzedaż w Lushnje. Land (truall) 450m2 + prywatny dom 146 m2. Ziemia jest obsadzon…
$117,940
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Bashkia Lushnje, Albania

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się