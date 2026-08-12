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Mieszkania na sprzedaż w Obwód Lezha, Albania

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Lezhe Municipality
65
Shengjin
63
Bashkia Mirdite
7
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73 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Lezhe Municipality, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Lezhe Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Piętro 7/11
Apartament 1 + 1 w Kun- Shangin na sprzedaż!W okolicy Kune- Shang oferujemy mieszkanie 1 + 1…
$114,428
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Investment Realty Group
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Mieszkanie 2 pokoi w Lezhe Municipality, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Lezhe Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 6
Apartament znajduje się na 6 piętrze nowego budynku z windą i 2 linii do morza w Kune, Sheng…
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AFS Real Estate Management
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Mieszkanie 2 pokoi w Lezhe Municipality, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Lezhe Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
Piętro 11/11
The apartment is located in one of the new buildings on the beach of Shengjin. On the 11th …
$137,436
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Investment Realty Group
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Mieszkanie 2 pokoi w Lezhe Municipality, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Lezhe Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 81 m²
Piętro 2/6
Apartament znajduje się na drugim piętrze mieszkalnym, o powierzchni netto 71.03 m2, łącznej…
$116,607
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Century 21 Oksford
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Mieszkanie 2 pokoi w Fan, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Fan, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
🏡 #SPRZEDAŻ Mieszkanie 1+1 nad morzem w Shëngjin | Albania 🏖 Na sprzedaż mieszkanie w kur…
$123,095
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Grinchenko Real Estate
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Mieszkanie 2 pokoi w Lezhe Municipality, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Lezhe Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 73 m²
Piętro 8/12
APARTAMENT 1 + 1 W ODNIESIENIU DO SPRZEDAŻY Z WIDOM MORSKIM Apartament 1 + 1 z pięknym wido…
$107,745
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Century 21 Oksford
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Mieszkanie 1 pokój w Lezhe Municipality, Albania
Mieszkanie 1 pokój
Lezhe Municipality, Albania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 71 m²
Piętro 2/10
Apartament znajduje się na drugim piętrze mieszkalnym, o powierzchni netto 62.03 m2, łącznej…
$136,882
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Agencja
Century 21 Oksford
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Mieszkanie 2 pokoi w Lezhe Municipality, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Lezhe Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Piętro 3/5
Apartament znajduje się na 3 piętrze nowego budynku mieszkalnego, który jest w budowie w She…
$92,460
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Agencja
AFS Real Estate Management
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Penthouse 5 pokojów w Fan, Albania
Penthouse 5 pokojów
Fan, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 253 m²
Piętro 7/7
Apartament znajduje się na siódmym piętrze mieszkalnym o powierzchni 142,7 m2 i łącznej powi…
$390,716
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Agencja
Century 21 Oksford
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Mieszkanie 2 pokoi w Lezhe Municipality, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Lezhe Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Piętro 5
A 1 + 1 z balkonem apartament jest na sprzedaż w Shengjin wewnątrz hotelu Wilson. Położony w…
$97,682
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CACTUS | Real Estate
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Mieszkanie 3 pokoi w Fan, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Fan, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
🏡 #SPRZEDAŻ mieszkanie 2+1 | Shëngjin, Albania | 100 m do morza   Przestronne mieszkan…
$183,817
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Grinchenko Real Estate
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Mieszkanie 3 pokoi w Lezhe Municipality, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Lezhe Municipality, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro 6
2 + 1 z dwoma balkonami i widokiem na morze apartament jest na sprzedaż w Shengjin. Znajduje…
$183,871
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CACTUS | Real Estate
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Gryke lume, Albania
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Gryke lume, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 102 m²
Piętro 1/2
Exclusive sale of a furnished 2+1+2 duplex in the Teles area. The duplex is part of a vil…
$164,642
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Century 21 Oksford
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Mieszkanie 2 pokoi w Lezhe Municipality, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Lezhe Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 65 m²
Piętro 5
Dwupiętrowy apartament 1 + 1 z widokiem na morze jest na sprzedaż w Shengjin, zaledwie 50 me…
$163,211
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CACTUS | Real Estate
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Kawalerka 1 pokój w Lezhe Municipality, Albania
Kawalerka 1 pokój
Lezhe Municipality, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 5
Studio apartament z balkonem jest na sprzedaż w Shengjin 20 metrów od plaży. Położony w wyso…
$74,187
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CACTUS | Real Estate
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Mieszkanie 2 pokoi w Lezhe Municipality, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Lezhe Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 101 m²
Piętro 5/7
Apartment 2+1 for sale in Shengjin, only 50 m from the sea! The apartment is located on the…
$180,530
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Investment Realty Group
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Penthouse w Lezhe Municipality, Albania
Penthouse
Lezhe Municipality, Albania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 225 m²
Piętro 10/10
APARTAMENT PENTOWY 3 + 1 NA SPRZEDAŻ W SHINGJINUApartament znajduje się na dziesiątym piętrz…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Century 21 Oksford
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Mieszkanie 2 pokoi w Lezhe Municipality, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Lezhe Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Piętro 10/12
Apartament znajduje się na 10. piętrze nowego 12-piętrowego budynku z windą w Shengjin. Obie…
$124,202
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Agencja
AFS Real Estate Management
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Mieszkanie 3 pokoi w Lezhe Municipality, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Lezhe Municipality, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 97 m²
Piętro 5/5
Luksusowy apartament 2 + 1 z balkonem jest na sprzedaż w Shengjin, położony na piątym piętrz…
$189,502
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CACTUS | Real Estate
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Mieszkanie 2 pokoi w Lezhe Municipality, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Lezhe Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Piętro 11
1 + 1 apartament z balkonem jest na sprzedaż w Shengjin, Rana e Hedhun. Znajduje się na 11 p…
$148,373
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Agencja
CACTUS | Real Estate
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Mieszkanie 2 pokoi w Lezhe Municipality, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Lezhe Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
🏡 #SPRZEDAŻ Mieszkanie nad morzem w Shëngjin | Albania   Oferujemy mieszkanie w kur…
$99,646
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Agencja
Grinchenko Real Estate
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Mieszkanie 2 pokoi w Lezhe Municipality, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Lezhe Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Piętro 4/12
APARTAMENT 1 + 1 + TARAS DLA SPRZEDAŻY W SHENGJINU New Residential Complex - Jakość można po…
$134,554
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Century 21 Oksford
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Mieszkanie 2 pokoi w Lezhe Municipality, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Lezhe Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Piętro 7/11
Apartment 1+1 in Kune-Shengjin for sale! In the Kune-Shengjin area, we offer a furnished 1+…
$115,306
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Investment Realty Group
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Mieszkanie 2 pokoi w Lezhe Municipality, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Lezhe Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Piętro 5
1 + 1 apartament jest na sprzedaż w Shengjin, 50 metrów od plaży. Apartament posiada balkon …
$150,462
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CACTUS | Real Estate
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Mieszkanie 2 pokoi w Lezhe Municipality, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Lezhe Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
1 + 1 apartament w Shengjin, 50 metrów od plaży, jest na sprzedaż. Posiada balkon z widokiem…
$104,143
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CACTUS | Real Estate
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Mieszkanie 3 pokoi w Lezhe Municipality, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Lezhe Municipality, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 101 m²
Piętro 7/10
SPRZEDAŻ 2 + 1 Z WIDOKIEM MORSKIM, SZENGJIN Apartament znajduje się na siódmym piętrze miesz…
$141,191
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Century 21 Oksford
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Mieszkanie 2 pokoi w Lezhe Municipality, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Lezhe Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Piętro 1
1 + 1 z balkonem apartament jest na sprzedaż w Shengjin. Znajduje się w nowym, wysokiej jako…
$104,868
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CACTUS | Real Estate
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Mieszkanie 2 pokoi w Lezhe Municipality, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Lezhe Municipality, Albania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Piętro 7/7
SPRZEDAŻ 2 + 1 Z WIDOKIEM MORSKIM, SZENGJIN120,500 €Apartament znajduje się na 7. piętrze mi…
$140,247
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Agencja
Century 21 Oksford
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Mieszkanie 2 pokoi w Lezhe Municipality, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Lezhe Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 68 m²
Piętro 5
Dwupiętrowy apartament 1 + 1 z widokiem na morze jest na sprzedaż w Shengjin, zaledwie 50 me…
$170,744
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Agencja
CACTUS | Real Estate
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Penthouse 5 pokojów w Lezhe Municipality, Albania
Penthouse 5 pokojów
Lezhe Municipality, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 225 m²
Piętro 10/10
APARTAMENT PENTOWY 3 + 1 NA SPRZEDAŻ W SHINGJINU Apartament znajduje się na dziesiątym piętr…
$355,814
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Agencja
Century 21 Oksford
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Typy nieruchomości w Obwód Lezha.

penthouse’y
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe

Parametry nieruchomości w Obwód Lezha, Albania

z garażem
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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