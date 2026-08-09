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Domy z tarasem na sprzedaż w Bashkia Kavaje, Albania

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wille
14
bliźniaki
24
1 obiekt total found
Willa 3 pokoi w Golem, Albania
Willa 3 pokoi
Golem, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 252 m²
Liczba kondygnacji 2
Budowa nowoczesnego dwupiętrowego domu z prywatnym parkingiem, 3 komfortowymi sypialniami or…
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Agencja
CACTUS | Real Estate
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Parametry nieruchomości w Bashkia Kavaje, Albania

z Ogród
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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