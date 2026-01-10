Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Bashkia Kavaje
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Garaż

Mieszkania z garażem na sprzedaż w Bashkia Kavaje, Albania

penthouse’y
8
apartamenty wielopoziomowe
19
kawalerki
14
1 pokojowe
265
Mieszkanie Usuwać
1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
Piętro 5/9
Mieszkanie w pierwszej linii + garaż 32 m²
$228,480
Agencja
Lux-Albania Home
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano
Parametry nieruchomości w Bashkia Kavaje, Albania

z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
