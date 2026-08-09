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Wynajem długoterminowy magazynów w Kamez Municipality, Albania

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1 obiekt total found
Magazyn 9 000 m² w Kamez Municipality, Albania
Magazyn 9 000 m²
Kamez Municipality, Albania
Powierzchnia 9 000 m²
Liczba kondygnacji 5
Środowisko przemysłowe dla BathryDwa budynki przemysłowe położone w obszarze Bathori, nadają…
$20,604
za miesiąc
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Agencja
Investment Realty Group
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