  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Fushe Kruje
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Fushe Kruje, Albania

Mieszkanie 4 pokoi w Kruja, Albania
Mieszkanie 4 pokoi
Kruja, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 128 m²
Piętro 8/9
Apartament znajduje się na 8. piętrze bardzo dobrego, wysokiej jakości budynku z windą w cen…
$248,105
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
