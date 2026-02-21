Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wille na sprzedaż w Elbasan Municipality, Albania

1 obiekt total found
Willa 2 pokoi w Paper, Albania
Willa 2 pokoi
Paper, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Piętro 1/1
Budynek znajduje się na krajowej drogowej papieru - Elbasan z bezpośrednim dostępem do drogi…
$35,444
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Parametry nieruchomości w Elbasan Municipality, Albania

Tanie
Luksusowe
