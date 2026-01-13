Sklepy na sprzedaż w Elbasan Municipality, Albania

Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Albania
  3. Elbasan Municipality
  4. Komercyjne
  5. Sklep

Sklep 34 m² w Elbasan Municipality, Albania
Sklep 34 m²
Elbasan Municipality, Albania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Liczba kondygnacji 5
Shop for sale located in the heart of the main boulevard Qemal Stafa in Elbasan. The total …
$395,398
Agencja
Investment Realty Group
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
