Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Elbasan Municipality
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Elbasan Municipality, Albania

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Elbasan Municipality, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Elbasan Municipality, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Piętro 2/8
This wonderful 2+1 apartment is located in a new and quality complex that is being built nea…
$125,968
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Investment Realty Group
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Mieszkanie 2 pokoi w Elbasan Municipality, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Elbasan Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Piętro 1/12
In the Arena complex, near the Elbasan stadium, we offer an apartment for sale. This 1+1 apa…
$75,814
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Investment Realty Group
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Elbasan Municipality, Albania

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się