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Kawalerki na sprzedaż w Obwód Durrës, Albania

;
Bashkia Durres
42
Kawalerka Usuwać
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42 obiekty total found
Kawalerka w Bashkia Durres, Albania
Kawalerka
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 56 m²
Piętro 15/25
Studio z widokiem na morze na pierwszej linii w obszarze Shkëmbi i Kavajës!Jasny apartament …
$77,848
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Century 21 Eon
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Kawalerka 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 5/9
$80,539
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Lux-Albania Home
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Kawalerka 2 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Kawalerka 2 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 3
🏡 SPRZEDAŻ STUDIA 42 m² 200 m od morza | Shkëmbi, Durrës Przestronne studio 42 m² (wg …
$85,324
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Grinchenko Real Estate
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Kawalerka 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Piętro 3/6
Studio apartament z balkonem jest na sprzedaż w dzielnicy Plyazh. Apartament ma 28 metrów kw…
$74,187
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CACTUS | Real Estate
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Kawalerka 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 1
For Sale: Studio Apartment in Durres Beach 💶 Price: €65,000 📐 Area: 38.10 m² 🛏 Type: st…
$75,696
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Century 21 Eon
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Kawalerka 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Piętro 1/5
Apartament na sprzedaż - Shkëmbi i Kavajës, Durrës Apartament ten znajduje się na pierwszym…
$59,413
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Agencja
Century 21 Oksford
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Kawalerka 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Piętro 4/6
🌊 APARTAMENT STUDIO NA SPRZEDAŻ W SHKYMBI I KAVAJYS - DOSTAWY DO ŻYCIA LUB INWESTYCJI📍 Lokal…
$57,596
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Agencja
REMIX REAL ESTATE
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Kawalerka 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Piętro 1/9
DESLA TOWER REZYDENCE📍 Plazh Area, Durres🏗 Zakończenie: 2029💳 Plan płatności do 4 lat bez wz…
$80,287
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Agencja
Century 21 Eon
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Kawalerka 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 9
🏢 WYJĄTKOWE STUDIO NA SPRZEDAŻ W KAMELIA RESORT - SHKħMBI I KAVAJċES 📍 Kamelia Resort – j…
$91,307
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REMIX REAL ESTATE
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Kawalerka w Bashkia Durres, Albania
Kawalerka
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 40 m²
🏢 Unikalne studio na sprzedaż w ośrodku Kamelia - SCAMBI i CAVAJICES📍 Kamelia Resort jest je…
$114,415
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REMIX REAL ESTATE
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Kawalerka 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 4
Duże Studio Apartament w pobliżu plaży w DurrësPrzytulne studio apartament w doskonałej loka…
$85,630
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Kawalerka 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Piętro 1/9
DESLA TOWER REZYDENCE📍 Plazh Area, Durres🏗 Zakończenie: 2029💳 Plan płatności do 4 lat bez wz…
$107,603
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Century 21 Eon
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Kawalerka 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 9
🏢 WYJĄTKOWE STUDIO NA SPRZEDAŻ W KAMELIA RESORT - SHKħMBI I KAVAJċċES 📍 Kamelia Resort – …
$115,192
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REMIX REAL ESTATE
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Kawalerka 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Piętro 1
Na sprzedaż znajduje się studio apartament z balkonem w Plazh. Całkowita powierzchnia aparta…
$71,904
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CACTUS | Real Estate
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Kawalerka 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Piętro 1/9
DESLA TOWER REZYDENCE📍 Plazh Area, Durres🏗 Zakończenie: 2029💳 Plan płatności do 4 lat bez wz…
$80,287
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Century 21 Eon
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Kawalerka 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Piętro 2/9
Na sprzeda? mieszkanie-studio "C8" w okolicy plaży, kompleks Tochak. Do morza 200m. Położony…
$74,187
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Kawalerka 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 6
Studio apartament jest na sprzedaż w dzielnicy Golem w budynku Colosseum, 200 metrów od morz…
$95,872
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CACTUS | Real Estate
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Kawalerka 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Piętro 3
Studio apartament w dzielnicy Golem jest na sprzedaż. To 52 metry kwadratowe. Jest na trzeci…
$51,360
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CACTUS | Real Estate
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Kawalerka 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 1
🏡 APARTAMENT STUDIO DLA SPRZEDAŻY - ILIRIA BEACH, DURROS📍 Rozmieszczenie: Iliria, Plaża, Dur…
$68,480
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Agencja
REMIX REAL ESTATE
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Kawalerka 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Piętro 4/6
Studio apartament z balkonem jest na sprzedaż w dzielnicy Plyazh. Apartament ma 28 metrów kw…
$74,187
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CACTUS | Real Estate
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Kawalerka 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Piętro 4
Studio apartament w dzielnicy Plazh jest na sprzedaż. Znajduje się na 4 piętrze sześciopiętr…
$78,752
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CACTUS | Real Estate
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Kawalerka 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 24 m²
Studio apartament w dzielnicy Plazh jest na sprzedaż. Jest dogodnie położony i ma wszystkie …
$54,784
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Kawalerka 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 31 m²
Piętro 6
Studio apartament jest na sprzedaż w dzielnicy Golem w budynku Colosseum, 200 metrów od morz…
$69,621
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Kawalerka 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Studio apartament jest na sprzedaż w dzielnicy Plazh w kompleksie Rotondo. To jest 200 metró…
$87,883
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Kawalerka 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Piętro 4/8
NA SPRZEDAŻ STUDIO, 30 M OD MORZA, SHKEMBI KAVAJES. 📍 PLAŻA, SHKEMBI KAVAJES, HOTEL MAJES…
$71,419
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Agencja
REMIX REAL ESTATE
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Kawalerka w Bashkia Durres, Albania
Kawalerka
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 28 m²
🏡 SELLS of Studia📍 Region: Illyria, plaża📐 Kwadrat: 27,96 m2🏢 0 smalec (ze smalcem)🛋️ Funkcj…
$63,632
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REMIX REAL ESTATE
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Kawalerka 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 29 m²
Piętro 2
Studio apartament jest na sprzedaż w Shkembi Kavaje, zaledwie 300 metrów od morza. Powierzch…
$58,208
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CACTUS | Real Estate
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Kawalerka 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Piętro 2/9
Studio apartament "C8" na sprzeda ¿w dzielnicy Plazh, kompleks T Toqac. 200m do morza. Położ…
$74,187
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Kawalerka 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 4
Studio apartament jest na sprzedaż na plaży w dzielnicy Village Illiria. Apartament znajduje…
$85,936
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Kawalerka 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Piętro 1
Studio apartament jest na sprzedaż w Shkembi Kavaje, zaledwie 300 metrów od morza. Powierzch…
$57,067
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CACTUS | Real Estate
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Parametry nieruchomości w Obwód Durrës, Albania

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