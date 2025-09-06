Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wynajem długoterminowy magazynów w Obwód Durrës, Albania

Bashkia Durres
11
11 obiektów total found
Magazyn 16 m² w Bashkia Durres, Albania
Magazyn 16 m²
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 16 m²
Garaż znajduje się na parterze nowego budynku w Durres Beach. Ma powierzchnię 16m2 i wysokoś…
$117
za miesiąc
Magazyn 150 m² w Bashkia Durres, Albania
Magazyn 150 m²
Bashkia Durres, Albania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 150 m²
Magazyn znajduje się w Flake, na głównej drodze w Durres. Powierzchnia użytkowa wynosi 400 m…
$702
za miesiąc
Magazyn 26 m² w Bashkia Durres, Albania
Magazyn 26 m²
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 26 m²
Piętro -1
Garaż znajduje się na 1 piętrze nowego budynku z windą na stadionie w Durres. Obiekt posiada…
$117
za miesiąc
Magazyn 40 m² w Bashkia Durres, Albania
Magazyn 40 m²
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 40 m²
Piętro -1
Garaż znajduje się na 1 piętrze nowego budynku z windą na stadionie w Durres. Obiekt posiada…
$117
za miesiąc
Magazyn 1 500 m² w Bashkia Durres, Albania
Magazyn 1 500 m²
Bashkia Durres, Albania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 1 500 m²
Piętro 1/1
Magazyn znajduje się w Spitalle, około 200 m od "Aleksander Moisiu" University. Ta nieruchom…
$5,247
za miesiąc
Magazyn 900 m² w Bashkia Durres, Albania
Magazyn 900 m²
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 900 m²
Piętro 1/2
Do wynajęcia jest 900m2 magazyn lub szopa w obszarze Shkozet w pobliżu drogi Kolaaudimit te …
$1,755
za miesiąc
Magazyn 60 m² w Bashkia Durres, Albania
Magazyn 60 m²
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 60 m²
Piętro -1
Garaż znajduje się na 1 piętrze nowego budynku z windą na stadionie w Durres. Obiekt ma powi…
$117
za miesiąc
Magazyn 73 m² w Bashkia Durres, Albania
Magazyn 73 m²
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 73 m²
Piętro -1
Garaż znajduje się na 1 piętrze nowego budynku z windą na stadionie w Durres. Obiekt ma powi…
$117
za miesiąc
Magazyn 41 m² w Bashkia Durres, Albania
Magazyn 41 m²
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 41 m²
Piętro -1
Garaż znajduje się na 1 piętrze nowego budynku z windą na stadionie w Durres. Obiekt posiada…
$117
za miesiąc
Magazyn 800 m² w Bashkia Durres, Albania
Magazyn 800 m²
Bashkia Durres, Albania
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 800 m²
Stodoła znajduje się w Pjeze, na skraju głównej drogi w Durres. Całkowita powierzchnia teren…
$2,924
za miesiąc
Magazyn 120 m² w Bashkia Durres, Albania
Magazyn 120 m²
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Powierzchnia 120 m²
Piętro 1/1
Magazyn znajduje się na 0. piętrze ulicy w Shkozet, zaledwie 500 m od autostrady Tirana - Du…
$408
za miesiąc
