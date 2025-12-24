Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Zakład produkcyjny 650 m² w Bashkia Durres, Albania
Zakład produkcyjny 650 m²
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 650 m²
Piętro 1/1
The shed is located in Portoromano on the main road very close to the Commercial Port, has a…
$2,950
za miesiąc
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Zakład produkcyjny 500 m² w Bashkia Durres, Albania
Zakład produkcyjny 500 m²
Bashkia Durres, Albania
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 500 m²
Piętro 2/2
Kapanoni znajduje się w Xhafzotaj na głównej drodze, w pobliżu Brune. Posiada 500 m2 podziel…
$1,062
za miesiąc
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Zakład produkcyjny 825 m² w Bashkia Durres, Albania
Zakład produkcyjny 825 m²
Bashkia Durres, Albania
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 825 m²
Piętro 2/2
Magazyn / obiekt przemysłowy do wynajęcia o łącznej powierzchni 825 m ², położony w obszarze…
$1,765
za miesiąc
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Zakład produkcyjny 2 500 m² w Bashkia Durres, Albania
Zakład produkcyjny 2 500 m²
Bashkia Durres, Albania
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 2 500 m²
Piętro 2/4
The warehouse is located on the 2nd floor of a business building in the Shkozet area, Durres…
$7,374
za miesiąc
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Zakład produkcyjny 225 m² w Bashkia Durres, Albania
Zakład produkcyjny 225 m²
Bashkia Durres, Albania
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 225 m²
Fryzjer znajduje się za stadionem w Durres. Obiekt ma powierzchnię 225 m2. Budynek jest zorg…
$708
za miesiąc
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Zakład produkcyjny 900 m² w Bashkia Durres, Albania
Zakład produkcyjny 900 m²
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 900 m²
Piętro 1/2
Warehouse or store with an area of 900m2 is for rent in the Shkozet area near the Vehicle In…
$1,770
za miesiąc
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Zakład produkcyjny 1 500 m² w Bashkia Durres, Albania
Zakład produkcyjny 1 500 m²
Bashkia Durres, Albania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 1 500 m²
Piętro 1/1
Magazyn znajduje się w Spitalle, około 200 m od "Aleksander Moisiu" University. Ta nieruchom…
$5,310
za miesiąc
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Zakład produkcyjny 120 m² w Bashkia Durres, Albania
Zakład produkcyjny 120 m²
Bashkia Durres, Albania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Piętro 1/1
Magazyn znajduje się na parterze, obok głównej drogi w Shkozet, zaledwie 500 m od autostrady…
$412
za miesiąc
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Zakład produkcyjny 5 000 m² w Bashkia Durres, Albania
Zakład produkcyjny 5 000 m²
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 5 000 m²
Magazyn znajduje się 70m od głównej drogi Fllake Sector i w odległości 4,5 km od Durres - Ti…
$11,799
za miesiąc
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Zakład produkcyjny 800 m² w Bashkia Durres, Albania
Zakład produkcyjny 800 m²
Bashkia Durres, Albania
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 800 m²
Magazyn znajduje się w Pjeze, na stronie głównej drogi w Durres. Powierzchnia użytkowa budyn…
$2,950
za miesiąc
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
