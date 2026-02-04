Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wynajem długoterminowy hoteli w Central Albania, Albania

1 obiekt total found
Hotel 170 m² w Golem, Albania
Hotel 170 m²
Golem, Albania
Pokoje 38
Sypialnie 19
Liczba łazienek 19
Powierzchnia 170 m²
Piętro 1/5
Hotel położony jest na poboczu drogi w Golem, Durres. Obiekt ma powierzchnię gruntu 1700 m2 …
$20,085
za miesiąc
