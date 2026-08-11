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Mieszkania na sprzedaż w Obwód Berat, Albania

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2 obiekty total found
Mieszkanie 1 pokój w Terpan, Albania
Mieszkanie 1 pokój
Terpan, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Piętro 2/5
Apartment 1+1 for sale - Kaltersia Complex - Mali i Robit - Golem, Durres - Kavaje. - 2nd f…
$105,188
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Agencja
Century 21 Oksford
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Mieszkanie 3 pokoi w Berat Municipality, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Berat Municipality, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 112 m²
Liczba kondygnacji 1
🏛️ Antique House in the Berat Castle for Sale In one of the most unique and historic areas o…
$267,078
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Agencja
Investment Realty Group
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Parametry nieruchomości w Obwód Berat, Albania

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