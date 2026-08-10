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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Berat Municipality, Albania

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2 obiekty total found
Willa 5 pokojów w Berat Municipality, Albania
Willa 5 pokojów
Berat Municipality, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 371 m²
Liczba kondygnacji 3
3-storey villa in Berat for sale! At the entrance to Berat, a 3-storey villa is offered, su…
$384,354
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Agencja
Investment Realty Group
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Mieszkanie 3 pokoi w Berat Municipality, Albania
Mieszkanie 3 pokoi
Berat Municipality, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 112 m²
Liczba kondygnacji 1
🏛️ Antique House in the Berat Castle for Sale In one of the most unique and historic areas o…
$267,078
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Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Investment Realty Group
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
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Parametry nieruchomości w Berat Municipality, Albania

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