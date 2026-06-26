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Wynajem długoterminowy pomieszczenia przemysłowe w Bashkia Shijak, Albania

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Xhafzotaj
3
Zakład produkcyjny Usuwać
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4 obiekty total found
Zakład produkcyjny 1 000 m² w Bashkia Durres, Albania
Zakład produkcyjny 1 000 m²
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 1 000 m²
Piętro 1/1
Magazyn znajduje się w pobliżu wiaduktu Flalake na drodze Xhafzotaj-Flake, w Durres. Posiada…
$4,050
za miesiąc
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Agencja
AFS Real Estate Management
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Zakład produkcyjny 110 m² w Rreth, Albania
Zakład produkcyjny 110 m²
Rreth, Albania
Powierzchnia 110 m²
Nowoczesny i funkcjonalny magazyn jest oferowany do wynajęcia, położony w bardzo przystępnej…
$410
za miesiąc
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Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Zakład produkcyjny 800 m² w Pejze, Albania
Zakład produkcyjny 800 m²
Pejze, Albania
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 800 m²
Magazyn znajduje się w Pjeze, na stronie głównej drogi w Durres. Powierzchnia użytkowa budyn…
$2,885
za miesiąc
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Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Zakład produkcyjny 260 m² w Bashkia Durres, Albania
Zakład produkcyjny 260 m²
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 260 m²
Liczba kondygnacji 1
Magazyn znajduje się w Sukth w pobliżu głównej drogi. Powierzchnia terenu wynosi 1000m2, pow…
$699
za miesiąc
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Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
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