  2. Albania
  3. Bashkia Shijak
  4. Komercyjne
  5. Hotel

Hotele na sprzedaż w Bashkia Shijak, Albania

1 obiekt total found
Hotel 597 m² w Bashkia Shijak, Albania
Hotel 597 m²
Bashkia Shijak, Albania
Pokoje 10
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 597 m²
Liczba kondygnacji 4
Dom znajduje się w Xhafzotaj, w pobliżu drogi głównej, i oferuje 903m2 powierzchni gruntów i…
$945,161
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
