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Lokale Biurowe w Bashkia Sarande, Albania

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1 obiekt total found
Pomieszczenie biurowe 141 m² w Ksamil, Albania
Pomieszczenie biurowe 141 m²
Ksamil, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 141 m²
Piętro 4/9
Oferujemy biuro na sprzedaż w samym sercu bloku w nowym budynku windy, jest zorganizowane w …
$800,682
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Agencja
Investment Realty Group
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