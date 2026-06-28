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Nieruchomości inwestycyjne na sprzedaż w Bashkia Sarande, Albania

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1 obiekt total found
Prime Real Estate Portofolio:Full Floor & 7 Duplexes with 2 Storage Room w Saranda, Albania
Prime Real Estate Portofolio:Full Floor & 7 Duplexes with 2 Storage Room
Saranda, Albania
Powierzchnia 542 m²
Liczba kondygnacji 1
Unikalne i luksusowe nieruchomości oferowane są na sprzedaż, o łącznej powierzchni 542 m ² i…
$795,550
VAT
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