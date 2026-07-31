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Kawalerki na sprzedaż w Bashkia Puke, Albania

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1 obiekt total found
Kawalerka 1 pokój w Kcire, Albania
Kawalerka 1 pokój
Kcire, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Studio apartament z widokiem na morze jest na sprzedaż w dzielnicy Qerret. Powierzchnia całk…
$53,506
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Agencja
CACTUS | Real Estate
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Parametry nieruchomości w Bashkia Puke, Albania

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