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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Bashkia Polican, Albania

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1 obiekt total found
Mieszkanie 1 pokój w Terpan, Albania
Mieszkanie 1 pokój
Terpan, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Piętro 2/5
Apartment 1+1 for sale - Kaltersia Complex - Mali i Robit - Golem, Durres - Kavaje. - 2nd f…
$105,188
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Agencja
Century 21 Oksford
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Parametry nieruchomości w Bashkia Polican, Albania

Tanie
Luksusowe
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