Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Bashkia Permet
  4. Komercyjne
  5. Hotel

Hotele na sprzedaż w Bashkia Permet, Albania

Hotel Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Hotel 1 600 m² w Permet, Albania
Hotel 1 600 m²
Permet, Albania
Pokoje 31
Sypialnie 30
Liczba łazienek 30
Powierzchnia 1 600 m²
Piętro 5/5
Mundesi unike ! Shitet "Hotel Permeti" ne qender te qytetit. Hoteli ndodhet ne sheshin qen…
$2,91M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się