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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Bashkia Maliq, Albania

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1 obiekt total found
Szeregowiec w Libonik, Albania
Szeregowiec
Libonik, Albania
Nowy dom, niekompletny z bezpośrednim dostępem na głównej drodze
$127,762
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Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
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Parametry nieruchomości w Bashkia Maliq, Albania

Tanie
Luksusowe
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