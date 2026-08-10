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Wille w górach na sprzedaż w Bashkia Durres, Albania

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1 obiekt total found
Willa 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Willa 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 9
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 417 m²
Liczba kondygnacji 4
🏡 Sprzedałem czwartą willę w Shcalnure, Durres📍 Cichy i strategicznie położony w Shkalnure, …
$565,040
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Agencja
REMIX REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano
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Parametry nieruchomości w Bashkia Durres, Albania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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