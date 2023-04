Oto, co musisz o nas wiedzieć: agencja nieruchomości Chas-Pik ( Rush-Hour ) jest przede wszystkim wykonana z ludzi, którzy szanują i kochają swoją pracę. Oczywiście ważne jest, aby zespół zaczął tworzyć w 1995 roku, a sama marka Chas-Pik ma ponad 20 lat. Przez lata wiele przeszliśmy, zdobyliśmy bezcenne doświadczenie i wiedzę. Ale naszą najważniejszą cechą odróżniającą innych konkurentów jest humanitarne podejście do naszych klientów i, oczywiście, nasz poziom profesjonalizmu. Zgodnie z moimi długoterminowymi spostrzeżeniami konsumenci usług mogą czasem wybaczyć agentowi zimne podejście do siebie osobiście. Ale nikt nie będzie zadowolony z obojętności wobec sprawy, która zawsze wymaga kreatywnych rozwiązań. Kiedyś zapytałem jednego z najstarszych pracowników naszej agencji o sekret jego sukcesu, a on odpowiedział: “ Zawsze myślę o problemach klienta, co mogę zrobić, że on sam nie może zrobić. A potem nadejdą pieniądze ”." Dziś ta zasada stanowi podstawę naszej pracy z każdym klientem. Nawiasem mówiąc, korzystne jest szczere dbanie o interesy klienta. Przychody agencji Chas-Pik wynoszą 70 procent w oparciu o wtórne skierowania i zalecenia. Oczywiście nie jest skromne, aby się chwalić, ale jestem przekonany, że gdyby Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Białorusi nie odwołało konkursu na najlepszą agencję, nasz zespół, jak poprzednio, zdobyłby tę prestiżową nagrodę.