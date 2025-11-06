  1. Realting.com
  2. Agencje
  3. ООО "Агентство недвижимости Особый стиль"

ООО "Агентство недвижимости Особый стиль"

Białoruś, Mińsk
;
Zostawić wniosek
Company type
Company type
Agencja nieruchomości
Na platformie
Na platformie
5 lat 5 miesięcy
Języki komunikacji
Języki komunikacji
Русский
O agencji

Pracujemy we wszystkich kierunkach i zapewniamy pełen zakres usług związanych z nieruchomościami.

Godziny pracy
Otwórz teraz
Obecnie w firmie: 16:47
(UTC+3:00, Europe/Minsk)
Poniedziałek
09:00 - 18:00
Wtorek
09:00 - 18:00
Środa
09:00 - 18:00
Czwartek
09:00 - 18:00
Piątek
09:00 - 18:00
Sobota
Dzień wolny
Niedziela
Dzień wolny
Agencje w pobliżu
ООО «Бир Бай»
Białoruś, Mińsk
Nowe budynki 1 Nieruchomości mieszkalne 5
BIR.BY. REAL ESTATE FROM THE DEVELOPER IN THE BEST RESIDENTIAL COMPLEXES OF MINSK! Acquisition of prestigious real estate in a comfortable and developed area with infrastructure necessary for a happy and comfortable life is in walking distance - a joyful event in everyone's life. Real est…
Zostaw prośbę
Альфа-Риэлт
Białoruś, Mińsk
Nieruchomości mieszkalne 6 Nieruchomości komercyjne 1 Wynajem długoterminowy 1
We provide services in all segments of the real estate market. Our company employs only experienced professionals. The main principles of our work are responsibility, honesty, and legal perfection. The main area of our activity is real estate in Belarus. Each client of our company can get an…
Zostaw prośbę
Агентство недвижимости "Сотни метров"
Białoruś, Mińsk
Rok założenia firmy 2021
Nieruchomości mieszkalne 49 Nieruchomości komercyjne 7 Wynajem długoterminowy 1 Działki 2
Sotni metrov ( Setki metrów ) jest firmą zorientowaną na klienta. Dla nas równie ważna jest legalność naszych transakcji, bezpieczeństwo naszych rozliczeń oraz wygoda i komfort naszych klientów. Świadczymy usługi na wtórnym i pierwotnym rynku mieszkaniowym. Apartamenty, domy, domki letniskow…
Zostaw prośbę
БизнесХаус
Białoruś, Mińsk
Nieruchomości mieszkalne 6 Nieruchomości komercyjne 2
Zostaw prośbę
Агентство недвижимости «Центральное»
Białoruś, Mińsk
Nieruchomości mieszkalne 3 Nieruchomości komercyjne 16 Wynajem długoterminowy 7 Działki 6
2013 – became the year of foundation for Real Estate Agency CENTRALNOYE LLC. Buying or selling real estate is an important event in our life. Selecting the right property that will fit all the important parameters, or finding a reliable buyer, given the increase in number of offers in th…
Zostaw prośbę
Powrót do Zostawić wniosek
Realting.com
Udać się