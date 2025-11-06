ООО "Агентство недвижимости Особый стиль"

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
BIR.BY. REAL ESTATE FROM THE DEVELOPER IN THE BEST RESIDENTIAL COMPLEXES OF MINSK!
Acquisition of prestigious real estate in a comfortable and developed area with infrastructure necessary for a happy and comfortable life is in walking distance - a joyful event in everyone's life. Real est…
We provide services in all segments of the real estate market. Our company employs only experienced professionals. The main principles of our work are responsibility, honesty, and legal perfection. The main area of our activity is real estate in Belarus. Each client of our company can get an…
Sotni metrov ( Setki metrów ) jest firmą zorientowaną na klienta. Dla nas równie ważna jest legalność naszych transakcji, bezpieczeństwo naszych rozliczeń oraz wygoda i komfort naszych klientów. Świadczymy usługi na wtórnym i pierwotnym rynku mieszkaniowym. Apartamenty, domy, domki letniskow…
2013 – became the year of foundation for
Real Estate Agency CENTRALNOYE LLC.
Buying or selling real estate is an important event in our life. Selecting the right property that will fit all the important parameters, or finding a reliable buyer, given the increase in number of offers in th…