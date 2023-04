Экспресснедвижимость-риэлт

Agencja nieruchomości Floors w Mińsku W przypadku transakcji dotyczących nieruchomości prosimy o kontakt z Floors. Zapewniamy kompleksową obsługę nieruchomości, pośrednictwo i wsparcie prawne. Gwarantujemy bezpieczeństwo finansowe. Zadzwoń do nas, a zaoferujemy Ci kilka odpowiednich obiektów i dogodny czas na pokaz. Świadczymy następujące usługi. Jesteśmy nie tylko agencją nieruchomości, ale rejestrujemy również różnego rodzaju transakcje: zakup, sprzedaż, dzierżawa, wymiana lokali mieszkalnych lub niemieszkalnych. Prawidłowo zaprojektujemy reklamę, prześlemy ją na naszą stronę internetową, rozpowszechnimy na popularnych platformach i przygotujemy dokumenty do transakcji. Znajdziemy odpowiednie opcje dla kupujących i najemców, pokażemy im przedmioty i zapieczętujemy ofertę. Nasza agencja może zorganizować wymianę, transakcję międzyregionalną i złożony łańcuch transakcji. Strona internetowa agencji nieruchomości Floors w Mińsku oferuje szeroki wybór obiektów prezentowanych w katalogu. Używaj wygodnych filtrów, porównaj i zapisuj reklamy, aby szybko znaleźć odpowiednią opcję. Nasza baza danych nieruchomości zawiera szczegółowy opis nieruchomości: układ, zdjęcia, szczegółowy opis i komentarze właściciela. Nie musisz wysyłać wiadomości do sprzedawcy, aby znaleźć odpowiedzi na popularne pytania. Dlaczego powinieneś się z nami skontaktować. Zapewniamy gwarancje. Floors to niezawodna agencja nieruchomości w Mińsku. Firma działa i przestrzega paradygmatu biznesowego dla klientów od 2000 roku. Wydajemy naszym klientom certyfikat gwarancyjny. W przypadku wystąpienia problemu zrekompensujemy całą kwotę transakcji z naszych funduszy. Nowe mieszkanie do wynajęcia znajduje się bezpłatnie, jeśli istnieją spory z właścicielem poprzedniego. Sprzedajemy nowe kompilacje po cenie dewelopera. Pomagamy wybrać mieszkanie, zabrać Cię do obejrzenia, wydać umowę transakcyjną. Wszystkie dokumenty hipoteczne wykonujemy za darmo. Robimy to wszystko po cenach deweloperskich, bez dodatkowych kosztów. Obniżamy cenę obiektów. Korzystamy z dostępnych dotacji rządowych, na przykład kapitału macierzyńskiego, dodatków mieszkaniowych. Wydajemy opłacalną hipotekę. Bardziej opłacalne jest ubieganie się o kredyt hipoteczny za naszym pośrednictwem niż bezpośrednio w banku ze względu na obniżkę stopy partnera. Użyj kalkulatora, aby zobaczyć kwotę oszczędności. Dla tych, którzy kupują nieruchomości za pośrednictwem naszej firmy, wydajemy wniosek za darmo. Zwiększamy szansę na zatwierdzenie kredytu hipotecznego o 25%. Większość banków w Mińsku to nasi partnerzy. Wiemy, co jest ważne dla każdego banku, i pomagamy poprawnie wypełnić wniosek. Skontaktuj się z nami w preferowany sposób. Na przykład zadzwoń lub zostaw swój numer telefonu, a my oddzwonimy w ciągu 5 minut, aby Ci pomóc.