Future Home Invest jest wiodącą albańską firmą zajmującą się nieruchomościami, posiadającą od 2020 r. korzenie operacyjne i silną obecność w całym kraju w 24 biurach.
Specjalizujemy się w nieruchomościach przybrzeżnych i potencjalnych inwestycjach w nieruchomości wzdłuż wybrzeża Morza Adriatyckiego w Albanii, obsługując międzynarodowych inwestorów, partnerów i nabywców nieruchomości głównie z Europy Środkowej i Wschodniej.
Nasze doświadczenie powstało w okresie transformacji na rynku nieruchomości Albanii, gdzie szybki rozwój i rosnący popyt stworzyły potrzebę zorganizowanego, niezawodnego i prawnie bezpiecznego pośrednika nieruchomości.
Dziś, Future Home Invest jest uznawany za połączenie lokalnej wiedzy rynkowej, jasności prawnej i międzynarodowych standardów usług w celu zapewnienia bezpiecznych i rentownych transakcji nieruchomości.
Nasza obecność na rynku
15 000 + podpisane umowy
30,000 + zadowolonych klientów i rodzin
200 aktywnych i wykwalifikowanych agentów
24 biura w całej Albanii
Nasza silna obecność w terenie pozwala nam na wczesne rozpoznanie cennych możliwości i zapewnienie bezpośredniego dostępu do najbardziej dynamicznych obszarów przybrzeżnych Albanii, w tym Durrës, Golem, Qerret, Lalzi Bay, San Pietro, Green Coast, Palase i okolicznych stref.
Nasze usługi Bilans 124; Co oferujemy inwestorom międzynarodowym
Future Home Invest zapewnia pełne wsparcie dla nabywców nieruchomości przybrzeżnych i inwestorów w Albanii.
Wybór nieruchomości przybrzeżnej
Beachfront i blisko plaży apartamenty
Resort- style rezydencje i wille
Nowe zmiany i możliwości poza rynkiem
Wczesny dostęp do nowo powstających stref inwestycji przybrzeżnych
Weryfikacja prawna i należyta staranność
Pełna kontrola prawna dokumentacji nieruchomości
Wytyczne dotyczące bezpiecznej transakcji
Współpraca z notariuszami i instytucjami prawnymi
Konsulting zorientowany na inwestycje
Rekomendacje dotyczące nieruchomości zorientowanych na wynajem
Wytyczne dotyczące obszarów aprecjacji kapitału
Wsparcie budowy portfela dla inwestorów powtarzających się
Transakcja i własność Pomoc
Wsparcie od wyboru nieruchomości do podpisania umowy
Pomoc dla zagranicznych nabywców w całym procesie zakupu
Współpraca długoterminowa po przejęciu
Partnerstwo z agencjami zagranicznymi i inwestorami
Lokalna reprezentacja agencji międzynarodowych
Współpraca z prywatnymi inwestorami i funduszami nieruchomości
Dostęp do rynku dla deweloperów i partnerów