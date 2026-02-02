  1. Realting.com
Future Home Invest

L.12, Rr Adria, Durres, ALbania
Agencja nieruchomości
2020
Mniej niż miesiąc
English, Italiano, Türkçe
futurehome.al/office/future%20home%20invest.html
O agencji

Future Home Invest jest wiodącą albańską firmą zajmującą się nieruchomościami, posiadającą od 2020 r. korzenie operacyjne i silną obecność w całym kraju w 24 biurach.

Specjalizujemy się w nieruchomościach przybrzeżnych i potencjalnych inwestycjach w nieruchomości wzdłuż wybrzeża Morza Adriatyckiego w Albanii, obsługując międzynarodowych inwestorów, partnerów i nabywców nieruchomości głównie z Europy Środkowej i Wschodniej.

Nasze doświadczenie powstało w okresie transformacji na rynku nieruchomości Albanii, gdzie szybki rozwój i rosnący popyt stworzyły potrzebę zorganizowanego, niezawodnego i prawnie bezpiecznego pośrednika nieruchomości.

Dziś, Future Home Invest jest uznawany za połączenie lokalnej wiedzy rynkowej, jasności prawnej i międzynarodowych standardów usług w celu zapewnienia bezpiecznych i rentownych transakcji nieruchomości.

Nasza obecność na rynku

  • 15 000 + podpisane umowy

  • 30,000 + zadowolonych klientów i rodzin

  • 200 aktywnych i wykwalifikowanych agentów

  • 24 biura w całej Albanii

Nasza silna obecność w terenie pozwala nam na wczesne rozpoznanie cennych możliwości i zapewnienie bezpośredniego dostępu do najbardziej dynamicznych obszarów przybrzeżnych Albanii, w tym Durrës, Golem, Qerret, Lalzi Bay, San Pietro, Green Coast, Palase i okolicznych stref.

Usługi

Nasze usługi Bilans 124; Co oferujemy inwestorom międzynarodowym

Future Home Invest zapewnia pełne wsparcie dla nabywców nieruchomości przybrzeżnych i inwestorów w Albanii.

Wybór nieruchomości przybrzeżnej

  • Beachfront i blisko plaży apartamenty

  • Resort- style rezydencje i wille

  • Nowe zmiany i możliwości poza rynkiem

  • Wczesny dostęp do nowo powstających stref inwestycji przybrzeżnych

Weryfikacja prawna i należyta staranność

  • Pełna kontrola prawna dokumentacji nieruchomości

  • Wytyczne dotyczące bezpiecznej transakcji

  • Współpraca z notariuszami i instytucjami prawnymi

Konsulting zorientowany na inwestycje

  • Rekomendacje dotyczące nieruchomości zorientowanych na wynajem

  • Wytyczne dotyczące obszarów aprecjacji kapitału

  • Wsparcie budowy portfela dla inwestorów powtarzających się

Transakcja i własność Pomoc

  • Wsparcie od wyboru nieruchomości do podpisania umowy

  • Pomoc dla zagranicznych nabywców w całym procesie zakupu

  • Współpraca długoterminowa po przejęciu

Partnerstwo z agencjami zagranicznymi i inwestorami

  • Lokalna reprezentacja agencji międzynarodowych

  • Współpraca z prywatnymi inwestorami i funduszami nieruchomości

  • Dostęp do rynku dla deweloperów i partnerów

