O agencji

Future Home Invest jest wiodącą albańską firmą zajmującą się nieruchomościami, posiadającą od 2020 r. korzenie operacyjne i silną obecność w całym kraju w 24 biurach.

Specjalizujemy się w nieruchomościach przybrzeżnych i potencjalnych inwestycjach w nieruchomości wzdłuż wybrzeża Morza Adriatyckiego w Albanii, obsługując międzynarodowych inwestorów, partnerów i nabywców nieruchomości głównie z Europy Środkowej i Wschodniej.

Nasze doświadczenie powstało w okresie transformacji na rynku nieruchomości Albanii, gdzie szybki rozwój i rosnący popyt stworzyły potrzebę zorganizowanego, niezawodnego i prawnie bezpiecznego pośrednika nieruchomości.

Dziś, Future Home Invest jest uznawany za połączenie lokalnej wiedzy rynkowej, jasności prawnej i międzynarodowych standardów usług w celu zapewnienia bezpiecznych i rentownych transakcji nieruchomości.

Nasza obecność na rynku

15 000 + podpisane umowy

30,000 + zadowolonych klientów i rodzin

200 aktywnych i wykwalifikowanych agentów

24 biura w całej Albanii

Nasza silna obecność w terenie pozwala nam na wczesne rozpoznanie cennych możliwości i zapewnienie bezpośredniego dostępu do najbardziej dynamicznych obszarów przybrzeżnych Albanii, w tym Durrës, Golem, Qerret, Lalzi Bay, San Pietro, Green Coast, Palase i okolicznych stref.