Grecja, Region Attyka

Od najmłodszych lat jestem wprowadzany w sztukę handlu. Pracując na rynku ateńskim, nauczyłem się tego miasta i jego potrzeb. To piękne miasto, żywe, z perspektywami. Brałem udział w handlu detalicznym i imporcie.Sądząc po roku 2007 jako krytycznym, zwróciłem się do nieruchomości. Wyszkolony…