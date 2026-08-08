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Nasze biuro, Thassos Real Estate, zostało założone w 2005 roku przez panią Mammou Asimenię i znajduje się w Limenas, stolicy Thassos.Posiadamy szeroką gamę nieruchomości z domów jednorodzinnych, mieszkań, działek, paczek, firm, hoteli, które w dużej mierze spełniają Państwa wymagania. Dbamy …