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AE Solar

Grecja, Municipality of Vari Voula Vouliagmeni
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Company type
Company type
Agencja nieruchomości
Rok założenia firmy
Rok założenia firmy
2022
Na platformie
Na platformie
2 lata 8 miesięcy
Języki komunikacji
Języki komunikacji
English
Strona internetowa
Strona internetowa
greekbluediamonds.com/
Godziny pracy
Teraz zamknięte
O agencji

Greek Blue Diamonds to rynek nieruchomości, zaprojektowany, aby prezentować tylko wybrane nieruchomości. Specjalizujemy się w sprzedaży nieruchomości Riwiery, domów i willi o wyższej wartości.

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Julia Boszormenyi
Julia Boszormenyi
2 obiekty
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