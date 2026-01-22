  1. Realting.com
  2. Émirats arabes unis
  3. Charjah
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Charjah
3
Al Hamriyah
1
Résidence (Remise sur le prix de pré-lancement jusqu'à 25 %) si vous êtes un amoureux de la plage ? Passionné
Résidence (Remise sur le prix de pré-lancement jusqu'à 25 %) si vous êtes un amoureux de la plage ? Passionné
Résidence (Remise sur le prix de pré-lancement jusqu'à 25 %) si vous êtes un amoureux de la plage ? Passionné
Résidence (Remise sur le prix de pré-lancement jusqu'à 25 %) si vous êtes un amoureux de la plage ? Passionné
Résidence (Remise sur le prix de pré-lancement jusqu'à 25 %) si vous êtes un amoureux de la plage ? Passionné
Afficher tout Résidence (Remise sur le prix de pré-lancement jusqu'à 25 %) si vous êtes un amoureux de la plage ? Passionné
Résidence (Remise sur le prix de pré-lancement jusqu'à 25 %) si vous êtes un amoureux de la plage ? Passionné
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$215,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
1 objet immobilier 1
Oubliez les embouteillages et les longs trajets. Découvrez la magie de Sharjah avec un accès sans effort. Là où l'héritage damascène rencontre le luxe moderne - découvrez la tour Faradis, un chef-d'œuvre redéfinissant l'horizon vivant au cœur culturel de Sharjah.
Agence
Right way Group
Laisser une demande
Complexe résidentiel Blue Bay Phase C
Complexe résidentiel Blue Bay Phase C
Complexe résidentiel Blue Bay Phase C
Complexe résidentiel Blue Bay Phase C
Complexe résidentiel Blue Bay Phase C
Afficher tout Complexe résidentiel Blue Bay Phase C
Complexe résidentiel Blue Bay Phase C
Al Hamriyah, Émirats arabes unis
depuis
$107,945
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 6
Apartments in the Blue Bay Phase C complex, located along the coast of the Arabian Gulf! Ideal for family life and investment! Installment without interest! Yield - 4.9% in $! Infrastructure: 24-hour security, parking, swimming pool, children's pool, children's playground, gym, jogging track, barbecue area, landscaped gardens.
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Premium Apartments The Gate by Arada
Complexe résidentiel Premium Apartments The Gate by Arada
Complexe résidentiel Premium Apartments The Gate by Arada
Complexe résidentiel Premium Apartments The Gate by Arada
Complexe résidentiel Premium Apartments The Gate by Arada
Charjah, Émirats arabes unis
depuis
$450,029
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
The Gate by Arada – Appartements Premium à Aljada, Sharjah.Architecture moderne. Emplacement stratégique. Investissement intelligent.Appartements 2 & 3 chambresAperçu du projet :La porte est une nouvelle adresse résidentielle audacieuse située à l'entrée principale d'Aljada, Sharjah, qui conçoit un nouveau style de vie urbain.
Agence
Grupo WAME Real Estate
Laisser une demande
TekceTekce
Complexe résidentiel Olfah
Complexe résidentiel Olfah
Complexe résidentiel Olfah
Complexe résidentiel Olfah
Complexe résidentiel Olfah
Afficher tout Complexe résidentiel Olfah
Complexe résidentiel Olfah
Charjah, Émirats arabes unis
depuis
$187,614
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2029
Nombre d'étages 11
Superbes appartements dans le nouveau projet Olfah à Sharjah ! Cuisine entièrement équipée avec appareils électroménagers ! Très bon prix ! Des prestations de qualité pour une vie confortable ! Pour la vie et l'investissement ! Nous trouverons des logements avec un taux hypothécaire avantageux aux Émirats arabes unis !
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel The Gate 3
Complexe résidentiel The Gate 3
Complexe résidentiel The Gate 3
Complexe résidentiel The Gate 3
Complexe résidentiel The Gate 3
Complexe résidentiel The Gate 3
Charjah, Émirats arabes unis
depuis
$446,850
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 8
Appartements dans un complexe résidentiel haut de gamme confortable The Gate à Aljada, Sharjah ! Cuisine entièrement équipée ! Emplacement pratique ! L'école SABIS est à proximité ! Nous trouverons des logements avec un taux hypothécaire ou un plan de versement avantageux aux Émirats arabes unis !
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Sokoon 3
Complexe résidentiel Sokoon 3
Complexe résidentiel Sokoon 3
Complexe résidentiel Sokoon 3
Complexe résidentiel Sokoon 3
Afficher tout Complexe résidentiel Sokoon 3
Complexe résidentiel Sokoon 3
Charjah, Émirats arabes unis
depuis
$202,740
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 6
Apartment for sale in the new Sokoon 3 project in Sharjah! The apartment is equipped with a kitchen set and household appliances! Smart home system! Interest-free installments! Suitable for living and investment! Amenities: health club, children's and adult pools, play area for children, games room, barbecue area, landscaped gardens.
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Il Teatro Residence
Complexe résidentiel Il Teatro Residence
Complexe résidentiel Il Teatro Residence
Complexe résidentiel Il Teatro Residence
Complexe résidentiel Il Teatro Residence
Afficher tout Complexe résidentiel Il Teatro Residence
Complexe résidentiel Il Teatro Residence
Charjah, Émirats arabes unis
depuis
$270,411
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 7
Apartment with furnished kitchen and kitchen appliances! A wonderful apartment for living, investment and rental (ROI - from 10% in $). Perfect for long-term rental! Il teatro Residences from Arada Developer in the city of Sharjah, located in the Persian Gulf. Infrastructure: fitness center, swimming pool, children's pool, children's playground, barbecue area, landscaped gardens.
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Surf at Creek Beach Building 1
Complexe résidentiel Surf at Creek Beach Building 1
Complexe résidentiel Surf at Creek Beach Building 1
Complexe résidentiel Surf at Creek Beach Building 1
Complexe résidentiel Surf at Creek Beach Building 1
Complexe résidentiel Surf at Creek Beach Building 1
Charjah, Émirats arabes unis
depuis
$520,548
L'année de construction 2023
Promotion: Sale Category: Apartment Area: Scream Harbor Podlocation: Surf at Creek Beach Building 1 Bedrooms: 2 Bathrooms: 2 View: Viewing the Parking Community: 1 Floor: On the top floor  Furnished: Unfurnished  Balcony: Yes Availability: off plan, delivery in the 4th quarter of 2023.
Agence
DOM REAL ESTATE
Laisser une demande
Complexe résidentiel Tiraz
Complexe résidentiel Tiraz
Complexe résidentiel Tiraz
Complexe résidentiel Tiraz
Complexe résidentiel Tiraz
Charjah, Émirats arabes unis
depuis
$267,671
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 9
Apartments confortables dans le nouveau complexe Tiraz à Sharje! La rentabilité moyenne des investissements est de 5,5%! Plan de versement important! Les appartements sont équipés d'appareils électroménagers! Convient pour une vie et un investissement confortables! Infrastructure: parking, piscine, piscine pour enfants, aire de jeux pour enfants, salle de sport, aire de barbecue, jardins paysagers.
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Nesba 1
Complexe résidentiel Nesba 1
Complexe résidentiel Nesba 1
Complexe résidentiel Nesba 1
Complexe résidentiel Nesba 1
Complexe résidentiel Nesba 1
Complexe résidentiel Nesba 1
Charjah, Émirats arabes unis
depuis
$249,315
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 7
Unique apartments in a very convenient location in the Nesba 1 complex! High return on investment - 10%! The apartment has a fully equipped kitchen! It is possible to obtain a residence permit! Installment plan 0%! Due date - 4 quarters. 2025 Amenities: Landscaped gardens, fitness centers, swimming pools, children's playgrounds, barbecue areas.
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Citrine Residence
Complexe résidentiel Citrine Residence
Complexe résidentiel Citrine Residence
Complexe résidentiel Citrine Residence
Complexe résidentiel Citrine Residence
Complexe résidentiel Citrine Residence
Charjah, Émirats arabes unis
depuis
$265,997
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 10
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Layla Residences
Complexe résidentiel Layla Residences
Complexe résidentiel Layla Residences
Complexe résidentiel Layla Residences
Complexe résidentiel Layla Residences
Afficher tout Complexe résidentiel Layla Residences
Complexe résidentiel Layla Residences
Charjah, Émirats arabes unis
depuis
$235,860
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 6
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Topaz Residences
Complexe résidentiel Topaz Residences
Complexe résidentiel Topaz Residences
Complexe résidentiel Topaz Residences
Complexe résidentiel Topaz Residences
Afficher tout Complexe résidentiel Topaz Residences
Complexe résidentiel Topaz Residences
Charjah, Émirats arabes unis
depuis
$716,956
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 13
Appartements dans le prestigieux complexe résidentiel Topaz Residences sur l'île pittoresque de Maryam Island! Magnifique vue sur le remblai! Accès facile aux principales attractions de Sharjah et Dubaï! Proche de la plage! Retour sur investissement garanti, grâce à son emplacement pratique!
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Sokoon 5
Complexe résidentiel Sokoon 5
Complexe résidentiel Sokoon 5
Complexe résidentiel Sokoon 5
Complexe résidentiel Sokoon 5
Afficher tout Complexe résidentiel Sokoon 5
Complexe résidentiel Sokoon 5
Charjah, Émirats arabes unis
depuis
$230,137
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 6
Apartment for sale in the new Sokoon 5 project in Sharjah! The apartment is equipped with a kitchen set and household appliances! Smart home system! Interest-free installments! Suitable for living and investment! Amenities: health club, children's and adult pools, play area for children, games room, barbecue area, landscaped gardens.
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Aysha Residence
Immeuble Aysha Residence
Immeuble Aysha Residence
Immeuble Aysha Residence
Immeuble Aysha Residence
Immeuble Aysha Residence
Charjah, Émirats arabes unis
depuis
$397,778
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 6
Surface 101 m²
1 objet immobilier 1
Want to invest favorably and increase your capital? Property in the UAE is the best option for investment today! - The growth of the market and the economy of the country. - Taxes 0% and security.
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
101.0
397,778
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Hayyan
Complexe résidentiel Hayyan
Complexe résidentiel Hayyan
Complexe résidentiel Hayyan
Complexe résidentiel Hayyan
Afficher tout Complexe résidentiel Hayyan
Complexe résidentiel Hayyan
Charjah, Émirats arabes unis
depuis
$531,233
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 179–238 m²
2 objets immobiliers 2
Foreign real estate from 40,000 $. FREE CONSULTATION. HELP IN RECEIVING THE RESIDENT STATUS. We will help you choose a FREE object, organize a safe deal with the developer! - exclusive real estate; - assistance in organizing the move; - annual investment income up to 20%; - financial guarantee of the transaction.
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 4 chambres
238.0
547,671
Maison de ville
179.0
531,233
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Faradis Tower
Complexe résidentiel Faradis Tower
Complexe résidentiel Faradis Tower
Complexe résidentiel Faradis Tower
Complexe résidentiel Faradis Tower
Afficher tout Complexe résidentiel Faradis Tower
Complexe résidentiel Faradis Tower
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$235,616
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 56
Comfortable apartments in the new Faradis Tower project in Sharjah! For life and investment! High rental income - from 10% in $! We will provide an investor catalog! Interest-free installments! Due date - 1st quarter. 2027 Amenities: swimming pool, modern gym, children's playground, barbecue area, landscaped gardens.
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Rove 2
Complexe résidentiel Rove 2
Complexe résidentiel Rove 2
Complexe résidentiel Rove 2
Complexe résidentiel Rove 2
Afficher tout Complexe résidentiel Rove 2
Complexe résidentiel Rove 2
Charjah, Émirats arabes unis
depuis
$714,521
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 10
Apartments in the new residential complex Rove 2 in the heart of the Aljada area! A furnished kitchen and necessary household appliances are presented! We will provide an investor catalog! Perfect for living and investment! Amenities: Green park with extensive sports facilities, tree-lined walking paths, children's playgrounds, swimming pool, gym.
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Al Mamsha
Complexe résidentiel Al Mamsha
Complexe résidentiel Al Mamsha
Complexe résidentiel Al Mamsha
Complexe résidentiel Al Mamsha
Complexe résidentiel Al Mamsha
Charjah, Émirats arabes unis
depuis
$136,712
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 6
Surface 42 m²
2 objets immobiliers 2
Foreign real estate from 40,000 $. FREE CONSULTATION. HELP IN RECEIVING THE RESIDENT STATUS. We will help you choose a FREE object, organize a safe deal with the developer! - exclusive real estate; - assistance in organizing the move; - annual investment income up to 20%; - financial guarantee of the transaction.
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
42.0
171,233
Appartement
42.0
136,712
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Nesba 2
Complexe résidentiel Nesba 2
Complexe résidentiel Nesba 2
Complexe résidentiel Nesba 2
Complexe résidentiel Nesba 2
Complexe résidentiel Nesba 2
Complexe résidentiel Nesba 2
Charjah, Émirats arabes unis
depuis
$251,781
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 9
Luxury apartments in a very convenient location in the Nesba 2 complex! High return on investment - 10%! The apartment has a fully equipped kitchen! It is possible to obtain a residence permit! Installment plan 0%! Due date - 1st quarter. 2026 Amenities: Landscaped gardens, fitness centers, swimming pools, children's playgrounds, barbecue areas.
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Anantara Sharjah Residences
Complexe résidentiel Anantara Sharjah Residences
Complexe résidentiel Anantara Sharjah Residences
Complexe résidentiel Anantara Sharjah Residences
Complexe résidentiel Anantara Sharjah Residences
Afficher tout Complexe résidentiel Anantara Sharjah Residences
Complexe résidentiel Anantara Sharjah Residences
Charjah, Émirats arabes unis
depuis
$690,959
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 13
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel GEM Residences
Complexe résidentiel GEM Residences
Complexe résidentiel GEM Residences
Complexe résidentiel GEM Residences
Complexe résidentiel GEM Residences
Afficher tout Complexe résidentiel GEM Residences
Complexe résidentiel GEM Residences
Charjah, Émirats arabes unis
depuis
$237,570
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 9
Appartements luxueux dans le projet unique GEM Residences sur l'île Maryam, Sharjah ! La plage est à proximité ! Vue imprenable sur le front de mer ! Superbe design d'appartement ! Pour la vie et l'investissement ! Nous trouverons des logements avec un taux hypothécaire ou un plan de versement avantageux aux Émirats arabes unis !
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Nasaq 5
Complexe résidentiel Nasaq 5
Complexe résidentiel Nasaq 5
Complexe résidentiel Nasaq 5
Complexe résidentiel Nasaq 5
Afficher tout Complexe résidentiel Nasaq 5
Complexe résidentiel Nasaq 5
Charjah, Émirats arabes unis
depuis
$269,863
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 8
Apartment in a modern residential complex Nasaq 5 in Sharjah! High yield of 6-8%! The apartments are equipped with necessary household appliances! Smart home system! Perfect for living, investing and renting! Amenities: landscaped recreation area for children and adults, gym with professional equipment, swimming pool, children's pool, barbecue area.
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
