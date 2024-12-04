Appartement dans un nouvel immeuble Appartements dans la tour Downtown Residences de 110 étages

Appartements dans une tour de 110 étages Downtown Residences à Business Bay avec plan de paiement flexible

Les résidences DWTN bénéficient d'un emplacement stratégique au cœur du triangle d'or formé par Sheikh Zayed Road, le centre-ville de Dubaï et Business Bay. Cette merveille architecturale offre une vue imprenable sur le centre-ville de Dubaï et l'emblématique Burj Khalifa, ainsi que des panoramas époustouflants sur le golfe Persique et la célèbre Sheikh Zayed Road. À quelques pas, découvrez des restaurants de renommée mondiale dirigés par des chefs renommés, des galeries d'art contemporain et des boutiques de luxe proposant les dernières tendances mondiales.

Les résidences DWTN figurent parmi les 10 plus hauts projets résidentiels de Dubaï, culminant à 445 mètres. Inspirée par le dynamisme de la ville, cette merveille architecturale redéfinit le luxe de la vie verticale grâce à un style de vie sophistiqué et à des vues imprenables sur l'emblématique Burj Khalifa, le centre-ville de Dubaï et le golfe Persique.

DWTN Residences compte 110 étages spectaculaires, 432 résidences exclusives, 76 duplex, 13 penthouses et 1 palais royal, avec un impressionnant 75 000 pieds carrés d'équipements sociaux. La station de métro à proximité assure un accès facile aux transports en commun, tandis qu'un service de voiturier dédié assure des arrivées et des départs sans effort. Les appartements à vendre à Business Bay Dubaï se trouvent à 2 minutes de Sheikh Zayed Road, à 3 minutes de la station de métro Business Bay, à 5 minutes du Dubai Mall et de Burj Khalifa, à 10 minutes de Jumeirah Beach Coast et à 15 minutes de l'aéroport international de Dubaï.

DWTN Residences offre des prestations de luxe et des espaces de convivialité aux résidents, tels qu'une entrée majestueuse, des services de voiturier et de conciergerie, un hall d'entrée à double hauteur avec brasserie et café, un salon et un espace de convivialité. Les installations exceptionnelles comprennent une piscine familiale et une piscine pour enfants, un salon familial avec des espaces intérieurs harmonieux, une cuisine d'hiver et un espace barbecue, une aire de jeux intérieure pour enfants, un espace Montessori, des salles de soins pour la récupération et le ressourcement, des studios de yoga et de méditation, un hammam et un sauna avec jacuzzi, une piscine zen et un jardin pour une immersion aquatique contemplative, ainsi qu'une salle de sport avec des options d'entraînement personnalisées.

Les espaces de vie exclusifs comprennent un salon et un club-house avec des sièges communs, un salon à cigares, un simulateur de golf pour les amateurs et les moments de détente, une terrasse et un jardin avec vue panoramique, une cuisine de chef et un restaurant privé pour des expériences culinaires personnalisées, ainsi qu'une salle de cinéma offrant une expérience audiovisuelle haut de gamme. Les installations professionnelles comprennent un centre d'affaires doté d'une technologie de pointe, des bureaux de direction privés pour un confort optimal, un studio de podcast avec traitement acoustique professionnel, ainsi qu'une bibliothèque et un club de lecture offrant un refuge littéraire et une stimulation intellectuelle. Les salles de conférence sont équipées de technologies de présentation intelligentes. Enfin, une spectaculaire piscine à débordement au 91e étage se fond harmonieusement dans le ciel, offrant une vue imprenable sur la Burj Khalifa.

Les résidences DWTN proposent un plan de paiement 50/50 et une date de remise estimée au quatrième trimestre 2029, alors prenez vos places tôt et ne manquez pas l'achat d'une unité de luxe dans le top 10 des gratte-ciel de Dubaï.

DXB-00257