  1. Realting.com
  2. Émirats arabes unis
  3. Business Bay
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Appartements dans la tour Downtown Residences de 110 étages

Appartement dans un nouvel immeuble Appartements dans la tour Downtown Residences de 110 étages

Business Bay, Émirats arabes unis
depuis
$1,42M
;
42
Laisser une demande
ID: 27683
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Doubaï
  • Ville
    Business Bay
  • Métro
    Business Bay (~ 500 m)

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2029
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    100

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Appartements dans une tour de 110 étages Downtown Residences à Business Bay avec plan de paiement flexible

Les résidences DWTN bénéficient d'un emplacement stratégique au cœur du triangle d'or formé par Sheikh Zayed Road, le centre-ville de Dubaï et Business Bay. Cette merveille architecturale offre une vue imprenable sur le centre-ville de Dubaï et l'emblématique Burj Khalifa, ainsi que des panoramas époustouflants sur le golfe Persique et la célèbre Sheikh Zayed Road. À quelques pas, découvrez des restaurants de renommée mondiale dirigés par des chefs renommés, des galeries d'art contemporain et des boutiques de luxe proposant les dernières tendances mondiales.

Les résidences DWTN figurent parmi les 10 plus hauts projets résidentiels de Dubaï, culminant à 445 mètres. Inspirée par le dynamisme de la ville, cette merveille architecturale redéfinit le luxe de la vie verticale grâce à un style de vie sophistiqué et à des vues imprenables sur l'emblématique Burj Khalifa, le centre-ville de Dubaï et le golfe Persique.

DWTN Residences compte 110 étages spectaculaires, 432 résidences exclusives, 76 duplex, 13 penthouses et 1 palais royal, avec un impressionnant 75 000 pieds carrés d'équipements sociaux. La station de métro à proximité assure un accès facile aux transports en commun, tandis qu'un service de voiturier dédié assure des arrivées et des départs sans effort. Les appartements à vendre à Business Bay Dubaï se trouvent à 2 minutes de Sheikh Zayed Road, à 3 minutes de la station de métro Business Bay, à 5 minutes du Dubai Mall et de Burj Khalifa, à 10 minutes de Jumeirah Beach Coast et à 15 minutes de l'aéroport international de Dubaï.

DWTN Residences offre des prestations de luxe et des espaces de convivialité aux résidents, tels qu'une entrée majestueuse, des services de voiturier et de conciergerie, un hall d'entrée à double hauteur avec brasserie et café, un salon et un espace de convivialité. Les installations exceptionnelles comprennent une piscine familiale et une piscine pour enfants, un salon familial avec des espaces intérieurs harmonieux, une cuisine d'hiver et un espace barbecue, une aire de jeux intérieure pour enfants, un espace Montessori, des salles de soins pour la récupération et le ressourcement, des studios de yoga et de méditation, un hammam et un sauna avec jacuzzi, une piscine zen et un jardin pour une immersion aquatique contemplative, ainsi qu'une salle de sport avec des options d'entraînement personnalisées.

Les espaces de vie exclusifs comprennent un salon et un club-house avec des sièges communs, un salon à cigares, un simulateur de golf pour les amateurs et les moments de détente, une terrasse et un jardin avec vue panoramique, une cuisine de chef et un restaurant privé pour des expériences culinaires personnalisées, ainsi qu'une salle de cinéma offrant une expérience audiovisuelle haut de gamme. Les installations professionnelles comprennent un centre d'affaires doté d'une technologie de pointe, des bureaux de direction privés pour un confort optimal, un studio de podcast avec traitement acoustique professionnel, ainsi qu'une bibliothèque et un club de lecture offrant un refuge littéraire et une stimulation intellectuelle. Les salles de conférence sont équipées de technologies de présentation intelligentes. Enfin, une spectaculaire piscine à débordement au 91e étage se fond harmonieusement dans le ciel, offrant une vue imprenable sur la Burj Khalifa.

Les résidences DWTN proposent un plan de paiement 50/50 et une date de remise estimée au quatrième trimestre 2029, alors prenez vos places tôt et ne manquez pas l'achat d'une unité de luxe dans le top 10 des gratte-ciel de Dubaï.


DXB-00257

Localisation sur la carte

Business Bay, Émirats arabes unis
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel
Mina Al arab, Émirats arabes unis
depuis
$145,000
Complexe résidentiel Marina Place 1 2
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$561,600
Complexe résidentiel Residential complex near green park, marina and city beach, Dubai Creek, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$1,01M
Complexe résidentiel Casa AHS
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$6,40M
Complexe résidentiel Blue Bay Phase C
Al Hamriyah, Émirats arabes unis
depuis
$107,945
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Appartements dans la tour Downtown Residences de 110 étages
Business Bay, Émirats arabes unis
depuis
$1,42M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel Canal Front Residences
Complexe résidentiel Canal Front Residences
Complexe résidentiel Canal Front Residences
Complexe résidentiel Canal Front Residences
Complexe résidentiel Canal Front Residences
Afficher tout Complexe résidentiel Canal Front Residences
Complexe résidentiel Canal Front Residences
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$550,744
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 14
Surface 90–137 m²
2 objets immobiliers 2
Assistance in obtaining resident status. Free selection of real estate. Legal support as a gift! Canal Front Residences – the latest elite community in the Dubai Al Safa area, located on the Dubai Water Canal, at the very edge of the water. The complex is being built in a dynamically devel…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
90.0
550,744
Apartment 2 chambres
137.0
811,508
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Prestigious apartments in the new green complex Ghaf Woods, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Prestigious apartments in the new green complex Ghaf Woods, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Prestigious apartments in the new green complex Ghaf Woods, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Prestigious apartments in the new green complex Ghaf Woods, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Prestigious apartments in the new green complex Ghaf Woods, Dubai, UAE
Afficher tout Complexe résidentiel Prestigious apartments in the new green complex Ghaf Woods, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Prestigious apartments in the new green complex Ghaf Woods, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$325,022
Ghaf Woods est une composition élégante de 11 grappes, chacune avec un charme et un caractère uniques. Découvrez une maison au sein d'une communauté forestière qui invite ensemble et à la vie communautaire. Ce complexe dégage une synergie, mélangeant magnifiquement des idées contrastées dans…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel One By Binghatti
Complexe résidentiel One By Binghatti
Complexe résidentiel One By Binghatti
Complexe résidentiel One By Binghatti
Complexe résidentiel One By Binghatti
Afficher tout Complexe résidentiel One By Binghatti
Complexe résidentiel One By Binghatti
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$491,766
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Surface 57–386 m²
4 objets immobiliers 4
Présentation de One by Binghatti, l'incarnation du luxe urbain : une tour résidentielle époustouflante qui redéfinit la vie en ville. S'élevant au-dessus de l'horizon, cette merveille architecturale arbore un design élégant et moderne avec une façade en verre cristal et des accents en laiton…
Agence
Easy Life Property
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
Prêt hypothécaire à Dubaï pour les non-résidents. Comment acheter un bien immobilier à crédit
04.12.2024
Prêt hypothécaire à Dubaï pour les non-résidents. Comment acheter un bien immobilier à crédit
Programme de retraite à Dubaï. Comment obtenir un visa de retraite à Dubaï
27.09.2024
Programme de retraite à Dubaï. Comment obtenir un visa de retraite à Dubaï
Afficher toutes les publications