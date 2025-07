Complexe résidentiel New Eden House Park Residence with a swimming pool, a kindergarten and services close to Jumeirah Beach, Al Wasl, Dubai, UAE

Maison Eden Le parc est un endroit où la nature et le style de vie urbain se réunissent et créent l'atmosphère unique pour la vie et les loisirs. Ce complexe résidentiel est situé le long du pittoresque canal de Dubaï et établit une nouvelle norme de style de vie confortable et raffiné. Chaque détail est soigneusement pensé ici afin que vous puissiez sentir le confort, la convivialité et l'appartenance à la communauté spéciale au quotidien. Maison Eden Le parc offre le concept exceptionnel de l'espace résidentiel, inspiré par l'unité avec la nature et le sens de la communauté. Le complexe, entouré de parcs verts et de jardins fleuris, transforme votre vie en pure félicité.

Maison Eden Le parc est créé pour ceux qui apprécient la tranquillité et la sophistication, mais qui veulent rester au cœur de tout en même temps. Les résidences spacieuses avec fenêtres à plafond offrent une vue imprenable sur le canal et le paysage urbain. Les balcons et terrasses spacieux permettent de profiter de l'air frais et de la nature sans quitter la maison. Pour les personnes les plus exigeantes, il y a des penthouses de luxe avec d'énormes terrasses, qui deviendront le lieu idéal pour des réunions avec des amis et des loisirs en famille.

Le complexe offre la gamme unique d'équipements pour fournir tous les besoins des résidents les plus sophistiqués. Vous trouverez plusieurs piscines, y compris des piscines pour enfants, des zones de barbecue confortables, des centres de fitness modernes avec vue panoramique, un centre de spa avec un sauna et un bain à vapeur, ainsi que des services exclusifs pour la santé et les loisirs ici. Il y a des espaces de jeux pour enfants spacieux et des piscines spéciales pour enfants. Et les aventuriers de plein air apprécieront les pistes de jogging, les terrains de paddle et les possibilités pour le yoga et les pilates. L'une des principales caractéristiques du complexe est son niveau de service.

Équipements:

piscine

Salle de sport

maternelle

aire de jeux pour enfants

Spa

bain à vapeur et sauna

un service à la carte

parcs et jardins

Achèvement - 1er trimestre de 2027.

Plan de paiement 40/60

Caractéristiques des appartements

Non meublé, mais les appareils de cuisine inclus

Emplacement et infrastructure à proximité

Al Wasl est considéré comme l'un des quartiers les plus prestigieux de la ville. L'accès pratique aux principales autoroutes de la ville, comme Sheikh Zayed Road, permet de se déplacer rapidement et confortablement à Dubaï. La route vers les plages de Jumeirah, y compris Kite Beach et Jumeirah Beach, ne prendra que quelques minutes. Vous pouvez profiter des eaux azur du golfe Arabique, du sable blanc neige et des cafés en bord de mer confortables ici. Cette zone est idéale pour les familles en raison de nombreuses écoles de classe, jardins d'enfants et installations médicales à proximité. Il y a aussi beaucoup d'espaces verts et de parcs dans la région, ce qui en fait le choix idéal pour ceux qui apprécient la tranquillité et le confort associés au style de vie urbain. Al Wasl est connu pour ses blocs résidentiels confortables, où vous pouvez trouver des villas, maisons de ville et appartements modernes, entourés de verdure et assurant un haut niveau d'intimité. Cette zone offre l'excellent équilibre entre dynamique urbaine et sérénité, grâce auquel elle devient l'endroit idéal pour vivre et se divertir.