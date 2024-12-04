Appartement dans un nouvel immeuble Appartements dans une Tour de Grande Hauteur à Dubaï Business Bay

Appartements Luxueux Avec Vue Ville dans une Tour de Grande Hauteur à Business Bay Dubaï

Les appartements de 1 à 4 chambres sont situés dans le projet le plus prestigieux de Business Bay, Dubaï. Cette tour de 122 étages aux reflets dorés allie le charme traditionnel des Émirats avec des équipements contemporains.

Les appartements à vendre à Business Bay, Dubaï sont situés à 5 minutes en voiture du canal, 10 minutes en voiture du centre de santé, du centre-ville de Dubaï et du centre commercial Mall of Dubai; 15 minutes en voiture de l'opéra de Dubaï et de l'école internationale, 20 minutes en voiture de l'île de Palm Jumeirah et de la plage de Jumeirah, et à 25 minutes en voiture de l'aéroport international de Dubaï.

Le projet offre un accès facile aux monuments, aux centres d'affaires et aux centres de divertissement de Dubaï. La tour est entourée de jardins sur le toit, de pistes de course et de centres de remise en forme haut de gamme. Le projet commande un service de sécurité et de conciergerie ainsi que des places de parking. De plus, la tour comprend un SPA, un sauna, des espaces de yoga et de méditation ainsi que d'autres terrains de sport. Le projet possède une forêt tropicale luxuriante et verdoyante (447 mètres). De plus, elle abrite la plus haute piscine à débordement du monde (431 mètres de long). De plus, le restaurant de 439 mètres de long introduit une nouvelle norme en matière de culture gastronomique.

Les matériaux de haute qualité, tels que les appareils électroménagers de la marque Candy, garantissent un cadre de vie confortable. Les penthouses présentent des designs de style arabe, chinois, grec et français.

Les appartements d'un étage comprennent une cuisine américaine, un coin repas et un espace de vie. Ils disposent d'une salle de bains attenante ainsi que d'une salle de bains et d'une buanderie. Les appartements de 3 et 4 chambres disposent d'une chambre de service.

Les appartements sur 2 étages disposent d'une cuisine, d'un salon, de chambres, d'une chambre de service, d'une buanderie, d'un jacuzzi et d'une piscine en bas. À l'étage, se trouvent les chambres, la salle de bain, le salon et l'espace de travail.

Ce projet prestigieux est la deuxième plus haute tour du monde après Burj Khalifa. Ses garde-corps en verre permettent un style de vie haut de gamme. Appelez-nous pour bénéficier des avantages qu’il offre.

DXB-00114