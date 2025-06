Complexe résidentiel New apartments in the elite skyscraper DNWT Residences, Business Bay area, Dubai, UAE

DWTN Résidences est un nouveau projet résidentiel, qui est l'un des plus hauts bâtiments résidentiels de la ville. Situé entre Sheikh Zayed Road, le centre-ville de Dubaï et Business Bay, le projet offre une vue incroyable sur le Burj Khalifa et les eaux du golfe Persique, et offre également un accès facile à toutes les principales attractions et centres d'affaires. Appartements avec 1-3 chambres, duplex et penthouses sont disponibles à l'achat. Le complexe compte plus de 7 000 m2 d'infrastructures, dont six espaces uniques, chacun étant un écosystème indépendant créé pour différents rythmes de vie.

La Chambre des communes est le fondement d'un style de vie exceptionnel : un élégant hall de deux étages, un service de voiturier, une conciergerie ouverte 24h/24, un salon confortable et un café donnent une impression impressionnante du complexe.

House of Heirs est un espace où une attention particulière est accordée à la famille et aux générations futures : ici vous trouverez une piscine familiale et un espace pour enfants, une aire de jeux intérieure, un barbecue et une cuisine d'hiver, un salon familial et une pelouse verte pour les événements - tout pour des souvenirs chaleureux et des moments heureux.

La maison de bien-être est une oasis de santé et d'équilibre : studios de yoga et de méditation, hammam et saunas, jacuzzi, salle de fitness et jardin Zen avec piscine pour restaurer la force.

Maison Amis est l'art des rassemblements sophistiqués: une salle à manger privée, un salon à cigares, un simulateur de golf et un cinéma privé - l'espace parfait pour la communication amicale et la détente dans le style.

Sky Club & Park — quand les affaires rencontrent l'inspiration: les espaces de travail comprennent un centre d'affaires moderne, un studio de podcast, une bibliothèque, une salle de conférence et des bureaux privés — tout pour la productivité et la croissance professionnelle.

Nuage neuf — la hauteur du luxe: une terrasse panoramique d'observation, une piscine à débordement et un restaurant exquis sous les nuages créent une atmosphère de perfection absolue.

Emplacement et infrastructure à proximité

Un nouveau niveau de tissu culturel et urbain se développe autour de la résidence : établissements gastronomiques de première classe, galeries d'art contemporain, boutiques et centres d'affaires.