  1. Realting.com
  2. Émirats arabes unis
  3. Business Bay
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Appartements dans une Tour de Grande Hauteur à Dubaï Business Bay

Appartement dans un nouvel immeuble Appartements dans une Tour de Grande Hauteur à Dubaï Business Bay

Business Bay, Émirats arabes unis
depuis
$1,37M
;
29
Laisser une demande
ID: 27862
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Doubaï
  • Ville
    Business Bay
  • Métro
    Business Bay (~ 500 m)

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2029
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    100

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Appartements Luxueux Avec Vue Ville dans une Tour de Grande Hauteur à Business Bay Dubaï

Les appartements de 1 à 4 chambres sont situés dans le projet le plus prestigieux de Business Bay, Dubaï. Cette tour de 122 étages aux reflets dorés allie le charme traditionnel des Émirats avec des équipements contemporains.

Les appartements à vendre à Business Bay, Dubaï sont situés à 5 minutes en voiture du canal, 10 minutes en voiture du centre de santé, du centre-ville de Dubaï et du centre commercial Mall of Dubai; 15 minutes en voiture de l'opéra de Dubaï et de l'école internationale, 20 minutes en voiture de l'île de Palm Jumeirah et de la plage de Jumeirah, et à 25 minutes en voiture de l'aéroport international de Dubaï.

Le projet offre un accès facile aux monuments, aux centres d'affaires et aux centres de divertissement de Dubaï. La tour est entourée de jardins sur le toit, de pistes de course et de centres de remise en forme haut de gamme. Le projet commande un service de sécurité et de conciergerie ainsi que des places de parking. De plus, la tour comprend un SPA, un sauna, des espaces de yoga et de méditation ainsi que d'autres terrains de sport. Le projet possède une forêt tropicale luxuriante et verdoyante (447 mètres). De plus, elle abrite la plus haute piscine à débordement du monde (431 mètres de long). De plus, le restaurant de 439 mètres de long introduit une nouvelle norme en matière de culture gastronomique.

Les matériaux de haute qualité, tels que les appareils électroménagers de la marque Candy, garantissent un cadre de vie confortable. Les penthouses présentent des designs de style arabe, chinois, grec et français.

Les appartements d'un étage comprennent une cuisine américaine, un coin repas et un espace de vie. Ils disposent d'une salle de bains attenante ainsi que d'une salle de bains et d'une buanderie. Les appartements de 3 et 4 chambres disposent d'une chambre de service.

Les appartements sur 2 étages disposent d'une cuisine, d'un salon, de chambres, d'une chambre de service, d'une buanderie, d'un jacuzzi et d'une piscine en bas. À l'étage, se trouvent les chambres, la salle de bain, le salon et l'espace de travail.

Ce projet prestigieux est la deuxième plus haute tour du monde après Burj Khalifa. Ses garde-corps en verre permettent un style de vie haut de gamme. Appelez-nous pour bénéficier des avantages qu’il offre.


DXB-00114

Localisation sur la carte

Business Bay, Émirats arabes unis
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel Jewel
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$145,753
Immeuble Damac Bay 2 by Cavalli
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$943,989
Complexe résidentiel Residential complex near green park, marina and city beach, Dubai Creek, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$1,01M
Immeuble Appartements exclusifs avec vue sur Burj Khalifa à Business Bay
Business Bay, Émirats arabes unis
depuis
$302,548
Immeuble Appartements Meublés Avec Plan de Paiement sur 10 Ans à Business Bay
Business Bay, Émirats arabes unis
depuis
$872,326
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Appartements dans une Tour de Grande Hauteur à Dubaï Business Bay
Business Bay, Émirats arabes unis
depuis
$1,37M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel New complex of furnished apartments Rove Home Marasi Drive with swimming pools and a co-working area in the heart of Business Bay, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New complex of furnished apartments Rove Home Marasi Drive with swimming pools and a co-working area in the heart of Business Bay, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New complex of furnished apartments Rove Home Marasi Drive with swimming pools and a co-working area in the heart of Business Bay, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New complex of furnished apartments Rove Home Marasi Drive with swimming pools and a co-working area in the heart of Business Bay, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New complex of furnished apartments Rove Home Marasi Drive with swimming pools and a co-working area in the heart of Business Bay, Dubai, UAE
Afficher tout Complexe résidentiel New complex of furnished apartments Rove Home Marasi Drive with swimming pools and a co-working area in the heart of Business Bay, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New complex of furnished apartments Rove Home Marasi Drive with swimming pools and a co-working area in the heart of Business Bay, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$323,065
La résidence dispose d'un espace de co-travail, d'un café et d'un magasin, de salles de conférence, de salons, d'une salle de sport, de piscines, de terrasses, d'un espace de yoga, de jardins, d'un jacuzzi, d'un bain à vapeur et d'un sauna, d'un terrain de sport, d'un cinéma extérieur, d'un …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel AMBER
Complexe résidentiel AMBER
Complexe résidentiel AMBER
Complexe résidentiel AMBER
Complexe résidentiel AMBER
Afficher tout Complexe résidentiel AMBER
Complexe résidentiel AMBER
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$274,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 23
Surface 67 m²
1 objet immobilier 1
AMBER Project  Location - JVC (Jumeirah Village Circle)  The planned delivery date is October 2024 Amber - 23-storey complex, distinguished by exquisite  premium architecture and amenities. Inside the apartments – high quality  finishing with exquisite design strokes, sys…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
67.3
274,000
Agence
Риэлтор без границ
Laisser une demande
Complexe résidentiel Furnished penthouses at Bristol beachfront residence, Emaar Beachfront area, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Furnished penthouses at Bristol beachfront residence, Emaar Beachfront area, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Furnished penthouses at Bristol beachfront residence, Emaar Beachfront area, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Furnished penthouses at Bristol beachfront residence, Emaar Beachfront area, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Furnished penthouses at Bristol beachfront residence, Emaar Beachfront area, Dubai, UAE
Afficher tout Complexe résidentiel Furnished penthouses at Bristol beachfront residence, Emaar Beachfront area, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Furnished penthouses at Bristol beachfront residence, Emaar Beachfront area, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$9,21M
Bristol by Emaar est un projet résidentiel exclusif sur Emaar Beachfront, l'une des zones côtières les plus prestigieuses de Dubaï. C'est la combinaison parfaite du design contemporain, des finitions haut de gamme et de l'atmosphère isolée d'une station balnéaire privée. Chaque résidence a é…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
Prêt hypothécaire à Dubaï pour les non-résidents. Comment acheter un bien immobilier à crédit
04.12.2024
Prêt hypothécaire à Dubaï pour les non-résidents. Comment acheter un bien immobilier à crédit
Programme de retraite à Dubaï. Comment obtenir un visa de retraite à Dubaï
27.09.2024
Programme de retraite à Dubaï. Comment obtenir un visa de retraite à Dubaï
Afficher toutes les publications