  1. Realting.com
  2. Émirats arabes unis
  3. Doubaï
  4. Complexe résidentiel Avarra by Palace

Complexe résidentiel Avarra by Palace

Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$735,100
;
11
Laisser une demande
Voir les contacts
ID: 33011
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/12/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Doubaï
  • Métro
    Business Bay (~ 400 m)

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2031
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    75

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Ascenseur

En plus

  • Transaction à distance

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Русский Русский

Avarra by Palace est un complexe résidentiel de marque Emaar avec l'esthétique de Palace Hotels + Resorts et une vue panoramique sur Business Bay.

Avarra by Palace est un nouveau projet premium développé en partenariat avec Palace Hotels + Resorts. Situé à Business Bay, sur les rives du canal de Dubaï, le complexe allie l'expressivité architecturale, l'esthétique de signature du palais et son emplacement stratégique au cœur de l'activité commerciale de l'émirate.

Les avantages du complexe:
La marque Palace Hotels + Resorts garantit un haut niveau de qualité et de design.
- façades panoramiques avec vue sur Burj Khalifa, centre-ville de Dubaï, Business Bay et la mer;
- Aménagements réfléchis d'une superficie de 73 m2 à 393 m2;
- Intérieurs dans une palette chaleureuse et naturelle avec pierre, marbre et éclairage design;
- Situation stratégique des entreprises présentant un fort potentiel de liquidité et d ' investissement;
- Proximité du remblai du canal, voies piétonnes et cyclables.

L'infrastructure du complexe:
Infiniti-pool donnant sur le paysage de la ville;
- Salles de repos près de l'eau;
- Piscine et aire de jeux pour enfants;
- La zone de yoga et la salle de sport extérieure;
- Salle multifonctionnelle;
BBQ et espaces pique-nique;
- Zones de marche et de loisirs;
- Centre de fitness moderne;
- Lobby dans le style du palais;
- Café et vente au détail aux étages inférieurs;
- Stationnement souterrain;
- Concierge et sécurité 24 heures sur 24.

Localisation et accessibilité des transports
Avarra by Palace est situé au cœur de Business Bay.
Burj Khalifa et Dubai Mall – 9 minutes
Dubai Creek Harbour – 14 minutes
Aéroport international de Dubaï – 15 minutes
- Dubai Hills, 30 minutes.

A proximité se trouvent la promenade du canal, restaurants, hôtels, bureaux, Bay Avenue, un parc et les principales autoroutes Sheikh Zayed Road et Al Khail Road.

Contactez-nous pour des conseils, des prix à jour et une sélection personnalisée de mises en page à Avarra by Palace.

Localisation sur la carte

Doubaï, Émirats arabes unis
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel New residence Central with swimming pools and a lounge area near a highway and a metro station, Jebel Ali Village, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$1,08M
Complexe résidentiel High-rise premium residence Creek Residences near the yacht marina, Dubai Creek Harbour, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$1,21M
Complexe résidentiel Golf Town residential complex with golf course, tennis courts and swimming pool, DAMAC Hills, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$170,359
Complexe résidentiel MAG330
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$195,890
Complexe résidentiel New residential complex Sobha Central the Serene with swimming pools, lounge areas and a park, directly on Sheikh Zayed Road, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$379,193
Vous regardez
Complexe résidentiel Avarra by Palace
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$735,100
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande Voir les contacts
Autres complexes
Complexe résidentiel Bayview T2
Complexe résidentiel Bayview T2
Complexe résidentiel Bayview T2
Complexe résidentiel Bayview T2
Complexe résidentiel Bayview T2
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$591,476
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 44
Surface 71 m²
1 objet immobilier 1
Want to invest favorably and increase your capital? Property in the UAE is the best option for investment today! - The growth of the market and the economy of the country. - Taxes 0% and security. All rental or sale income is yours! - We will help to acquire real estate in person and remotel…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
71.0
591,476
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Immeuble Appartements avec vue sur l'Autodrome à Dubaï Motor City
Immeuble Appartements avec vue sur l'Autodrome à Dubaï Motor City
Immeuble Appartements avec vue sur l'Autodrome à Dubaï Motor City
Immeuble Appartements avec vue sur l'Autodrome à Dubaï Motor City
Immeuble Appartements avec vue sur l'Autodrome à Dubaï Motor City
Afficher tout Immeuble Appartements avec vue sur l'Autodrome à Dubaï Motor City
Immeuble Appartements avec vue sur l'Autodrome à Dubaï Motor City
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$1,86M
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 29
Appartements haut de gamme à Dubaï Motor City Dubai Motor City est un quartier dynamique et convivial, réputé pour son style de vie unique, alliant héritage du sport automobile et vie urbaine moderne. Réputé pour son emblématique Autodrome de Dubaï, le quartier offre à ses résidents des dive…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Samana Boulevard Heights
Complexe résidentiel Samana Boulevard Heights
Complexe résidentiel Samana Boulevard Heights
Complexe résidentiel Samana Boulevard Heights
Complexe résidentiel Samana Boulevard Heights
Afficher tout Complexe résidentiel Samana Boulevard Heights
Complexe résidentiel Samana Boulevard Heights
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$61,211
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2029
Nombre d'étages 20
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Aller
_relevant_news_
Prêt hypothécaire à Dubaï pour les non-résidents. Comment acheter un bien immobilier à crédit
04.12.2024
Prêt hypothécaire à Dubaï pour les non-résidents. Comment acheter un bien immobilier à crédit
Programme de retraite à Dubaï. Comment obtenir un visa de retraite à Dubaï
27.09.2024
Programme de retraite à Dubaï. Comment obtenir un visa de retraite à Dubaï
Afficher toutes les publications