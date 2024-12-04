Complexe résidentiel Avarra by Palace

Avarra by Palace est un complexe résidentiel de marque Emaar avec l'esthétique de Palace Hotels + Resorts et une vue panoramique sur Business Bay.



Avarra by Palace est un nouveau projet premium développé en partenariat avec Palace Hotels + Resorts. Situé à Business Bay, sur les rives du canal de Dubaï, le complexe allie l'expressivité architecturale, l'esthétique de signature du palais et son emplacement stratégique au cœur de l'activité commerciale de l'émirate.



Les avantages du complexe:

La marque Palace Hotels + Resorts garantit un haut niveau de qualité et de design.

- façades panoramiques avec vue sur Burj Khalifa, centre-ville de Dubaï, Business Bay et la mer;

- Aménagements réfléchis d'une superficie de 73 m2 à 393 m2;

- Intérieurs dans une palette chaleureuse et naturelle avec pierre, marbre et éclairage design;

- Situation stratégique des entreprises présentant un fort potentiel de liquidité et d ' investissement;

- Proximité du remblai du canal, voies piétonnes et cyclables.



L'infrastructure du complexe:

Infiniti-pool donnant sur le paysage de la ville;

- Salles de repos près de l'eau;

- Piscine et aire de jeux pour enfants;

- La zone de yoga et la salle de sport extérieure;

- Salle multifonctionnelle;

BBQ et espaces pique-nique;

- Zones de marche et de loisirs;

- Centre de fitness moderne;

- Lobby dans le style du palais;

- Café et vente au détail aux étages inférieurs;

- Stationnement souterrain;

- Concierge et sécurité 24 heures sur 24.



Localisation et accessibilité des transports

Avarra by Palace est situé au cœur de Business Bay.

Burj Khalifa et Dubai Mall – 9 minutes

Dubai Creek Harbour – 14 minutes

Aéroport international de Dubaï – 15 minutes

- Dubai Hills, 30 minutes.



A proximité se trouvent la promenade du canal, restaurants, hôtels, bureaux, Bay Avenue, un parc et les principales autoroutes Sheikh Zayed Road et Al Khail Road.



Contactez-nous pour des conseils, des prix à jour et une sélection personnalisée de mises en page à Avarra by Palace.