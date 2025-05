Complexe résidentiel Apartments in the new high-rise residence Bayz 102 with pools, parks and a tennis court next to Burj Khalifa, the Business Bay area, Dubai

Nous aimerions présenter le projet résidentiel BAYZ 102 - le gratte-ciel exclusif de 102 étages, alliant élégance et modernité. Chacun de vous peut choisir l'appartement idéal parmi les studios de luxe, les appartements avec 1-4 chambres, et le penthouse.

Le projet comprend des appartements entièrement meublés avec des meubles DOLCE VITA italiens raffinés, créant l'atmosphère de style exquis et le confort absolu. Les intérieurs sont pensés au dernier détail - des matériaux de finition de haute qualité, de hauts plafonds, des fenêtres de sol au plafond donnant sur les monuments de Dubaï, y compris Burj Khalifa et le canal d'eau de Dubaï. Pour ceux qui recherchent une excellente commodité, certains appartements sont équipés de piscines privées. Et la flotte d'avions privés permet d'arriver facilement à chaque endroit de la ville, ce qui rend votre vie encore plus dynamique et confortable.

La vie à BAYZ 102 est la vraie symphonie du confort et du luxe, où chaque élément rend votre journée commune plus vivante. Plongez dans l'atmosphère de la convivialité avec les piscines, vous invitant après une longue journée de travail. La salle de sport moderne, la zone de yoga confortable et les terrains de jeux pour enfants créent les conditions idéales pour les activités et le divertissement familial. Profitez du moment pour déguster des chefs-d'œuvre gastronomiques dans de merveilleux cafés et restaurants, situés directement dans le complexe pour vous offrir des repas gastronomiques.

Équipements

piscines

Salle de sport

espace yoga

terrain de basketball

court de tennis

centre de fitness

Sécurité 24 heures sur 24

parcs, nombreux espaces verts

aire de jeux pour enfants

appartements meublés par la marque italienne

de nombreux cafés et restaurants directement dans le complexe

Achèvement - 4ème trimestre de 2028.

Plan de paiement

70% - pendant la construction

30% - après achèvement mensuel (1 %) dans les 30 jours

Caractéristiques des appartements

Entièrement meublé, le mobilier de la marque italienne Dolce Vita est inclus.

Emplacement et infrastructure à proximité

Vous pouvez profiter de tous les avantages de la vie urbaine - toute la variété de magasins, restaurants, et de divertissement ouvrira avant vous à distance de marche. Explorez les boutiques de luxe dans le centre commercial de Dubaï ou admirez les grandes vues de Burj Khalifa à quelques minutes de votre nouvelle maison. La station de métro Business Bay est à deux minutes à pied, offrant un accès facile et rapide à n'importe quel endroit de la ville.