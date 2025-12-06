  1. Realting.com
  2. Émirats arabes unis
  3. Mina Al arab
  4. Appartements dans des immeubles neufs

maisons
2
Complexe résidentiel Nura
Complexe résidentiel Nura
Complexe résidentiel Nura
Complexe résidentiel Nura
Complexe résidentiel Nura
Afficher tout Complexe résidentiel Nura
Complexe résidentiel Nura
Mina Al arab, Émirats arabes unis
depuis
$217,835
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2029
Nombre d'étages 21
Nura est une résidence côtière moderne avec vue panoramique et infrastructure de resort à Mina Al Arab by RAK Properties!Nura est un nouveau complexe résidentiel haut de gamme de RAK Properties situé dans le centre-ville de Mina, à l'intérieur de la grande communauté côtière de Mina Al Arab …
Agence
DDA Real Estate
Complexe résidentiel Cape Hayat
Complexe résidentiel Cape Hayat
Complexe résidentiel Cape Hayat
Complexe résidentiel Cape Hayat
Complexe résidentiel Cape Hayat
Afficher tout Complexe résidentiel Cape Hayat
Complexe résidentiel Cape Hayat
Mina Al arab, Émirats arabes unis
depuis
$528,219
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 20
Luxury apartment in the new Cape Hayat complex in Ras Al Khaimah! An excellent option for living, resale and rental! Yield from 10%! Possibly a residence permit! We will provide an investor catalog! Due date - 2 quarters. 2026 Amenities: bike path, fitness center, barbecue areas, shopping …
Agence
DDA Real Estate
Complexe résidentiel Quattro Del Mar
Complexe résidentiel Quattro Del Mar
Complexe résidentiel Quattro Del Mar
Complexe résidentiel Quattro Del Mar
Complexe résidentiel Quattro Del Mar
Afficher tout Complexe résidentiel Quattro Del Mar
Complexe résidentiel Quattro Del Mar
Mina Al arab, Émirats arabes unis
depuis
$231,781
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 13
Apartment with stunning panoramic ocean views and access to the beach! A wonderful apartment for living, investment and rental (ROI - from 10% in $). Favorable conditions for investors and promising investment potential! Quattro Del Mar — is a new development by RAK Properties, located on t…
Agence
DDA Real Estate
Complexe résidentiel Porto Playa
Complexe résidentiel Porto Playa
Complexe résidentiel Porto Playa
Complexe résidentiel Porto Playa
Complexe résidentiel Porto Playa
Afficher tout Complexe résidentiel Porto Playa
Complexe résidentiel Porto Playa
Mina Al arab, Émirats arabes unis
depuis
$562,967
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 8
Apartments with views of the embankment and the Persian Gulf! Yield - 6% in $! Private beach! A wonderful apartment for living and investment! Fully equipped kitchen! The new premium complex Porto Playa is located in Ras al Khaimah. Amenities: dedicated fitness center, clubhouse, pool with…
Agence
DDA Real Estate
Complexe résidentiel Seaside Sophistication at Mina Al Arab / RAK Mirasol
Complexe résidentiel Seaside Sophistication at Mina Al Arab / RAK Mirasol
Complexe résidentiel Seaside Sophistication at Mina Al Arab / RAK Mirasol
Complexe résidentiel Seaside Sophistication at Mina Al Arab / RAK Mirasol
Complexe résidentiel Seaside Sophistication at Mina Al Arab / RAK Mirasol
Afficher tout Complexe résidentiel Seaside Sophistication at Mina Al Arab / RAK Mirasol
Complexe résidentiel Seaside Sophistication at Mina Al Arab / RAK Mirasol
Mina Al arab, Émirats arabes unis
depuis
$435,006
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Mirasol by RAK Properties – Sophistication en bord de mer à Mina Al Arab.Waterfront Luxury Living à Ras Al Khaimah, la communauté la plus prestigieuse.1, 2 et 3 chambres à coucher Appartements et PenthousesAperçu du projet :Mirasol est un nouveau point de repère côtier de RAK Properties, sit…
Agence
Grupo WAME Real Estate
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Afficher tout Complexe résidentiel
Complexe résidentiel "Solera, Downtown Mina" by RAK Properties (Units 168)
Mina Al arab, Émirats arabes unis
depuis
$256,231
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 18
Bienvenue à Solera, Centre-ville de Mina - Nouveau complexe résidentiel par propriétés RAKRAK Properties est un leader immobilier engagé dans la production de destinations exceptionnelles et durables.La vie côtière rencontre l'élégance urbaine – Ras Al KhaimahDécouvrez Solera à Mina Al Arab …
Développeur
DC Constructions
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Mina Al arab, Émirats arabes unis
depuis
$206,000
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 10
Surface 84–131 m²
5 objets immobiliers 5
Gatsby Residences est une tour résidentielle contemporaine à bas étage qui a été conçue avec une façade libre qui reflète les éléments environnants de la nature.Situé sur l'île animée Hayat au cœur de la communauté Mina Al Arab, où se trouvent les stations InterContinental et Anantara. La to…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
84.3 – 87.7
205,145 – 212,509
Apartment 2 chambres
117.0 – 131.0
338,245 – 360,712
Agence
Geo Estate
Immeuble Quattro Del Mar
Immeuble Quattro Del Mar
Immeuble Quattro Del Mar
Immeuble Quattro Del Mar
Immeuble Quattro Del Mar
Afficher tout Immeuble Quattro Del Mar
Immeuble Quattro Del Mar
Mina Al arab, Émirats arabes unis
depuis
$300,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
MASTERPIE DE L'ARCHITECTURE URBAINE ET DE L'HARMONIE NATURELLEDes appartements chics d'une chambre aux opulents duplex de trois chambres, chaque résidence incarne une symphonie de sophistication et de vie moderne. Ici, des fenêtres panoramiques non seulement, encadrer la lagune sereine, mais…
Agence
PSI Real Estate LLC
Complexe résidentiel EDGE
Complexe résidentiel EDGE
Complexe résidentiel EDGE
Complexe résidentiel EDGE
Complexe résidentiel EDGE
Afficher tout Complexe résidentiel EDGE
Complexe résidentiel EDGE
Mina Al arab, Émirats arabes unis
depuis
$205,479
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Appartement moderne dans le projet EDGE à Ras Al Khaimah ! Pour la vie et l'investissement ! Revenu locatif élevé - à partir de 10 % en $ ! Fournissons un catalogue d'investisseurs ! Plan de versement sans intérêt après la remise des clés ! Délai de livraison - 2 sq. 2027. Équipements : zo…
Agence
DDA Real Estate
Complexe résidentiel Mirasol II – Luxury Waterfront Living in Ras Al Khaimah. Near the new Wynn Casino.
Complexe résidentiel Mirasol II – Luxury Waterfront Living in Ras Al Khaimah. Near the new Wynn Casino.
Complexe résidentiel Mirasol II – Luxury Waterfront Living in Ras Al Khaimah. Near the new Wynn Casino.
Complexe résidentiel Mirasol II – Luxury Waterfront Living in Ras Al Khaimah. Near the new Wynn Casino.
Complexe résidentiel Mirasol II – Luxury Waterfront Living in Ras Al Khaimah. Near the new Wynn Casino.
Afficher tout Complexe résidentiel Mirasol II – Luxury Waterfront Living in Ras Al Khaimah. Near the new Wynn Casino.
Complexe résidentiel Mirasol II – Luxury Waterfront Living in Ras Al Khaimah. Near the new Wynn Casino.
Mina Al arab, Émirats arabes unis
depuis
$234,949
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Mirasol II – Luxury Waterfront Living in Ras Al Khaimah: Discover Mirasol II by RAK Properties – an iconic new development in Mina Al Arab’s North Harbour, combining resort-style living, modern design, and a prime investment opportunity. Project Overview: Location: North Harbo…
Agence
Grupo WAME Real Estate
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Afficher tout Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Mina Al arab, Émirats arabes unis
depuis
$145,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 17
Surface 39–117 m²
3 objets immobiliers 3
Le projet Rising Star est situé sur la prestigieuse île Hayat à Mina Al Arab, avec les meilleurs équipements de classe que la région a à offrir - vue magnifique sur la plage et l'étendue à couper le souffle du golfe Arabique.L'île Hayat offre des vues spectaculaires sur l'eau, un front de me…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
75.0
211,000
Apartment 2 chambres
117.0
296,000
Studio
39.0
145,000
Agence
Geo Estate
Immeuble Anantara Residences
Immeuble Anantara Residences
Immeuble Anantara Residences
Immeuble Anantara Residences
Immeuble Anantara Residences
Afficher tout Immeuble Anantara Residences
Immeuble Anantara Residences
Mina Al arab, Émirats arabes unis
depuis
$800,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Anantara, réputée pour son hospitalité de luxe inspirée par la Thaïlande, s'associe avec RAK Properties, le principal développeur Emirates depuis plus de deux décennies, pour présenter une collection exclusive de résidences en bord de mer à Mina, Ras Al Khaimah. Cette collaboration allie l'é…
Agence
PSI Real Estate LLC
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Afficher tout Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Mina Al arab, Émirats arabes unis
depuis
$140,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 15
Surface 44–110 m²
3 objets immobiliers 3
Hayat Residence est situé sur la prestigieuse île Hayat à Mina Al Arab, avec les meilleurs équipements de classe que la région a à offrir, ainsi que des vues magnifiques sur la plage et l'étendue à couper le souffle du golfe Arabique.L'île Hayat offre des vues spectaculaires sur l'eau, un fr…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
72.0
211,000
Apartment 2 chambres
110.0
296,000
Studio
43.9
140,000
Agence
Geo Estate
