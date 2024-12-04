  1. Realting.com
Complexe résidentiel The world's first residential property under the Bugatti brand

Doubaï, Émirats arabes unis
Prix ​​sur demande
Paiement avec crypto-monnaie
17
ID: 28063
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 18/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Doubaï
  • Métro
    Business Bay (~ 700 m)

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

À propos du complexe

Bugatti Residences by Binghatti est le premier complexe résidentiel au monde sous la marque Bugatti, qui sera construit à Dubaï. Ce projet unique est le fruit d'une collaboration entre le développeur Emirati Binghatti Properties et le célèbre constructeur français de voitures de luxe Bugatti. Le complexe sera composé de deux tours, chacune avec 45 étages résidentiels, et sera conçu dans le style du légendaire Château Saint-Jean, combinant l'atmosphère de la Côte d'Azur avec des solutions architecturales modernes pour créer un véritable chef-d'œuvre dans la région de Business Bay.

Le complexe aura un total de 182 résidences exclusives. La collection Riviera Mansion comprend des résidences spacieuses de 2 chambres (Cannes), des résidences de 3 chambres (St. Tropez) et des résidences de 4 chambres (Monaco). Pour ceux qui recherchent le pinacle du luxe, la collection Sky Mansion Penthouse offrira 11 penthouses luxueux, chacun conçu pour un style de vie exceptionnel. Toutes les résidences disposent de piscines privées sur le toit offrant une vue imprenable sur le centre-ville de Dubaï, la baie d'affaires et le canal d'eau de Dubaï. Les penthouses seront également équipés d'ascenseurs privés pour un transport pratique.

Localisation sur la carte

Doubaï, Émirats arabes unis
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
