Complexe résidentiel The world's first residential property under the Bugatti brand

Bugatti Residences by Binghatti est le premier complexe résidentiel au monde sous la marque Bugatti, qui sera construit à Dubaï. Ce projet unique est le fruit d'une collaboration entre le développeur Emirati Binghatti Properties et le célèbre constructeur français de voitures de luxe Bugatti. Le complexe sera composé de deux tours, chacune avec 45 étages résidentiels, et sera conçu dans le style du légendaire Château Saint-Jean, combinant l'atmosphère de la Côte d'Azur avec des solutions architecturales modernes pour créer un véritable chef-d'œuvre dans la région de Business Bay.

Le complexe aura un total de 182 résidences exclusives. La collection Riviera Mansion comprend des résidences spacieuses de 2 chambres (Cannes), des résidences de 3 chambres (St. Tropez) et des résidences de 4 chambres (Monaco). Pour ceux qui recherchent le pinacle du luxe, la collection Sky Mansion Penthouse offrira 11 penthouses luxueux, chacun conçu pour un style de vie exceptionnel. Toutes les résidences disposent de piscines privées sur le toit offrant une vue imprenable sur le centre-ville de Dubaï, la baie d'affaires et le canal d'eau de Dubaï. Les penthouses seront également équipés d'ascenseurs privés pour un transport pratique.