Appartement dans un nouvel immeuble Appartements Meublés Avec Plan de Paiement sur 10 Ans à Business Bay

Appartements Entièrement Meublés Exclusifs à Business Bay, Dubaï

Business Bay, le principal centre d’affaires et de style de vie de Dubaï, est un quartier dynamique qui fusionne parfaitement la vie de luxe avec un environnement commercial prospère. Célèbre pour sa ligne d’horizon emblématique, Business Bay offre un mélange de tours résidentielles de classe mondiale, de bureaux modernes et d’espaces commerciaux haut de gamme. Situé stratégiquement le long du canal de Dubaï, il offre des vues imprenables sur l’eau et un accès facile aux principaux points d’intérêt, notamment le Burj Khalifa et Downtown Dubaï. Avec une multitude de restaurants gastronomiques, de cafés tendance et de destinations de loisirs, Business Bay est une destination urbaine dynamique, idéale pour les professionnels, les familles et les investisseurs en quête d’un style de vie moderne et raffiné au cœur de Dubaï.

Les appartements à vendre à Business Bay, Dubaï, bénéficient d’un emplacement stratégique avec un accès facile à Sheikh Zayed Road, Al Khail Road, Al-A’amal Street et Al Asayel Street. Ils se trouvent à seulement 5 minutes de Marasi Promenade, 9 minutes du Burj Khalifa et du Dubai Mall, 10 minutes de la Fontaine de Dubaï, 11 minutes de l'Opéra de Dubaï, 11 minutes du Musée du Futur, 14 minutes de la Coca-Cola Arena, 16 minutes de l’aéroport international de Dubaï, 24 minutes de Jumeirah Beach Residence et de Dubai Marina, et à 35 minutes de l’aéroport international Al Maktoum.

Le projet comprend une tour imposante de 102 étages avec une façade emblématique réalisée à partir de matériaux de haute qualité, tels que le marbre haut de gamme, des détails en or brossé et des finitions luxueuses incluant du marbre blanc et or ainsi que des accents en fibre de carbone. Son design allie élégance, fonctionnalité et esthétique à couper le souffle. Les résidents peuvent profiter de plus de 40 équipements premium, comprenant une piscine privée dans chaque appartement, une piscine à débordement avec vue sur le canal, un spa avec vue sur la skyline, et un jardin sur le toit. Le projet dispose également d’un club de bien-être, d’un gymnase aquatique, d’espaces de réception intérieurs et extérieurs, d’une terrasse de méditation en hauteur, et de multiples salons. Parmi les installations récréatives, on trouve un centre de bowling, un mini-golf, des zones de cross-fit, une plateforme de Zumba, un piano walk et une plateforme musicale. Les passionnés de sport peuvent accéder à des terrains d'entraînement pour le cricket, le badminton, le basket-ball et le tennis. Les familles apprécieront des zones de jeux pour enfants, une zone de trampoline, une garderie et une piscine pour enfants oasis. Des commodités supplémentaires comme un centre d'affaires, une bibliothèque, un salon de beauté, un bar de santé et des services médicaux à domicile garantissent un mode de vie luxueux et complet.

Le projet propose des studios, des appartements d'une à cinq chambres, avec des intérieurs qui redéfinissent le luxe et l'élégance. Chaque unité est entièrement meublée avec des meubles exquis de la marque Dolce Vita, fabriqués à partir de matériaux italiens de haute qualité et montrant une attention méticuleuse aux détails. Les intérieurs comprennent des armoires aménagées de manière stylée pour optimiser l’espace, et des cuisines équipées d’appareils électroménagers de haute qualité, alliant praticité et sophistication. Les espaces de vie sont décorés avec des finitions luxueuses, y compris des sols en marbre, des accents en bois noble et des rideaux en lin de haute qualité, tandis que les salles de bains sont embellies par des équipements italiens de prestige. De plus, chaque résidence est équipée de la technologie domotique de pointe, permettant un contrôle fluide de l'éclairage, du climat et de la sécurité, pour une commodité et un confort accrus. Chaque élément, des cuisines convertibles aux portes rainurées opulentes avec des détails dorés, incarne un standard exceptionnel d'artisanat, créant un environnement de confort et de beauté raffinée sans égal.

