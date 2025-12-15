  1. Realting.com
  2. Émirats arabes unis
  3. Ghadeer Al Tayr
  4. Appartements dans des immeubles neufs

maisons
3
Quartier résidentiel Jacob & Co Villas
Quartier résidentiel Jacob & Co Villas
Ghadeer Al Tayr, Émirats arabes unis
depuis
$2,26M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Jacob & Co. Beachfront Living by Ohana is a new exclusive complex that will be located in Abu Dhabi. Leading development company Ohana Development is creating this project in collaboration with global luxury jewelry brand Jacob & Co. The complex will feature a stunning collection of branded …
Complexe résidentiel Naseem Al Jurf Apartments
Complexe résidentiel Naseem Al Jurf Apartments
Complexe résidentiel Naseem Al Jurf Apartments
Complexe résidentiel Naseem Al Jurf Apartments
Complexe résidentiel Naseem Al Jurf Apartments
Afficher tout Complexe résidentiel Naseem Al Jurf Apartments
Complexe résidentiel Naseem Al Jurf Apartments
Ghadeer Al Tayr, Émirats arabes unis
depuis
$450,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Naseem Al Jurf is an idyllic place that feels like home. A quiet haven surrounded by nature and imbued with tranquility, yet harmoniously connected to all aspects of your life. It is a secluded corner of the UAE that fosters a sense of belonging. A private paradise enriched by flowing water,…
Quartier résidentiel Jacob & Co Apartments
Quartier résidentiel Jacob & Co Apartments
Quartier résidentiel Jacob & Co Apartments
Quartier résidentiel Jacob & Co Apartments
Quartier résidentiel Jacob & Co Apartments
Afficher tout Quartier résidentiel Jacob & Co Apartments
Quartier résidentiel Jacob & Co Apartments
Ghadeer Al Tayr, Émirats arabes unis
depuis
$465,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Jacob & Co. Beachfront Living by Ohana is a new exclusive residential complex to be built in Abu Dhabi. Leading developer Ohana Development is implementing this project in collaboration with the world-renowned luxury jewelry brand Jacob & Co. The complex features an impressive collection of …
