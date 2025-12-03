  1. Realting.com
  2. Émirats arabes unis
  3. Abou Dabi
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Abou Dabi
45
Ghadeer Al Tayr
3
Al Ain
2
Al Hiyar
2
Recherche de nouveaux bâtiments
Complexe résidentiel New complex of villas Siniya Island with a private beach and a golf course, Al Seanneeah, Umm Al Quwain, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New complex of villas Siniya Island with a private beach and a golf course, Al Seanneeah, Umm Al Quwain, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New complex of villas Siniya Island with a private beach and a golf course, Al Seanneeah, Umm Al Quwain, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New complex of villas Siniya Island with a private beach and a golf course, Al Seanneeah, Umm Al Quwain, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New complex of villas Siniya Island with a private beach and a golf course, Al Seanneeah, Umm Al Quwain, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New complex of villas Siniya Island with a private beach and a golf course, Al Seanneeah, Umm Al Quwain, Dubai, UAE
Al Hiyar, Émirats arabes unis
depuis
$2,87M
Villas sur l'île de Siniya sur Sobha Siniya L'île est un endroit où la nature vierge et le luxe fusionnent pour créer une atmosphère inégalée de confort. Imaginez-vous se baisant au soleil, sentant le sable chaud sous vos pieds et plongeant dans les eaux cristallines d'azur qui semblent vous…
TRANIO
Complexe résidentiel Selina Bay
Complexe résidentiel Selina Bay
Complexe résidentiel Selina Bay
Complexe résidentiel Selina Bay
Complexe résidentiel Selina Bay
Complexe résidentiel Selina Bay
Abou Dabi, Émirats arabes unis
depuis
$293,185
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 16
The beautiful apartments in the new Selina Bay project on the Yas Island Island in Abu Dhabi! Apartments for life and investment! Profitability - from 10% in $! Let's provide the investor catalog! Important installment plan! Convenities: pool, children's pool, gym, barbecue site, playgroun…
DDA Real Estate
Complexe résidentiel The Arthouse
Complexe résidentiel The Arthouse
Complexe résidentiel The Arthouse
Complexe résidentiel The Arthouse
Complexe résidentiel The Arthouse
Abou Dabi, Émirats arabes unis
depuis
$898,443
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 9
The apartments in the new project of The Art House on the island of Saadiyat Island in Abu Dhabi! Museums: Zayed Natioinal, Louvre, and Guggenheim! The best UAE beach is nearby! Panoramic view of the sea! A great option for life and investment! We will pick up housing with a favorable mortga…
DDA Real Estate
Complexe résidentiel Yas Golf Collection
Complexe résidentiel Yas Golf Collection
Complexe résidentiel Yas Golf Collection
Complexe résidentiel Yas Golf Collection
Complexe résidentiel Yas Golf Collection
Abou Dabi, Émirats arabes unis
depuis
$499,124
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Surface 150 m²
1 objet immobilier 1
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
150.0
528,673
DDA Real Estate
Résidence Louvre Residences, Abu Dhabi,UAE
Résidence Louvre Residences, Abu Dhabi,UAE
Résidence Louvre Residences, Abu Dhabi,UAE
Résidence Louvre Residences, Abu Dhabi,UAE
Résidence Louvre Residences, Abu Dhabi,UAE
Abou Dabi, Émirats arabes unis
depuis
$660,575
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 9
Surface 4–1 156 m²
12 objets immobiliers 12
À propos du projet de recherche sur les sources de lumière.Louvre Residences est un complexe résidentiel ultra luxe dans la nouvelle région de Saadiyat Grove sur l'île de Saadiyat à Abu Dhabi, la capitale des Émirats arabes unis. Le plus grand développeur des EAU, Aldar Properties, en collab…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
4.2 – 80.2
394,871 – 773,798
Apartment 2 chambres
141.1 – 189.6
1,21M – 1,57M
Apartment 5 chambres
1 156.0
10,72M
Unique Homes Worldwide Properties
Complexe résidentiel Royal Park
Complexe résidentiel Royal Park
Complexe résidentiel Royal Park
Complexe résidentiel Royal Park
Complexe résidentiel Royal Park
Abou Dabi, Émirats arabes unis
depuis
$219,192
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Budget apartments in the new Royal Park complex in Abu Dhabi! Apartments for life and investment! Yield from 10%! Green area! Installment plan 0%! We will provide an investor catalog! Due date - 2 quarters. 2027 Amenities: private parking, swimming pool, children's pool, gym, children's pl…
DDA Real Estate
Complexe résidentiel Oasis 2
Complexe résidentiel Oasis 2
Complexe résidentiel Oasis 2
Complexe résidentiel Oasis 2
Complexe résidentiel Oasis 2
Abou Dabi, Émirats arabes unis
depuis
$164,384
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 6
The new Oasis Residences Two residential complex in Abu Dhabi! Rent rental from $ 1100 per month! Let's provide the investor catalog! The complex is handed over! Apartments are completely equipped with modern amenities, such as designer kitchens, built -in cabinets and dressing rooms. In…
DDA Real Estate
Complexe résidentiel Bloom Living Granada
Complexe résidentiel Bloom Living Granada
Complexe résidentiel Bloom Living Granada
Complexe résidentiel Bloom Living Granada
Complexe résidentiel Bloom Living Granada
Abou Dabi, Émirats arabes unis
depuis
$402,942
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 5
APPARTEMENTS ÉLECTANTS DANS LE NOUVEAU PROJET DE GRANADA BLOOM Living à Abu Dhabi! Un excellent projet pour vivre avec une famille! Pour les amoureux des promenades et de la nature! Beau look panoramique! Instrom sans% après la transmission des clés! Une bonne augmentation du coût de l'immob…
DDA Real Estate
Complexe résidentiel Reportage Tower
Complexe résidentiel Reportage Tower
Complexe résidentiel Reportage Tower
Complexe résidentiel Reportage Tower
Complexe résidentiel Reportage Tower
Abou Dabi, Émirats arabes unis
depuis
$571,292
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 36
Appartements dans le complexe résidentiel Reportage Tower avec une vue imprenable sur le canal de l'île Al Marya, Abu Dhabi ! Excellente option pour vivre et investir ! Des commodités haut de gamme ! Des infrastructures uniques ! Nous trouverons des logements avec un taux hypothécaire ou un …
DDA Real Estate
Complexe résidentiel Sea La Vie
Complexe résidentiel Sea La Vie
Complexe résidentiel Sea La Vie
Complexe résidentiel Sea La Vie
Complexe résidentiel Sea La Vie
Abou Dabi, Émirats arabes unis
depuis
$471,687
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 15
Surface 116–794 m²
6 objets immobiliers 6
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
122.0
471,687
Apartment 2 chambres
116.0
562,750
Apartment 3 chambres
194.0
1,05M
Apartment 4 chambres
348.0 – 794.0
1,51M – 7,09M
Maison de ville
298.0
1,55M
DDA Real Estate
Complexe résidentiel Marlin
Complexe résidentiel Marlin
Complexe résidentiel Marlin
Complexe résidentiel Marlin
Complexe résidentiel Marlin
Abou Dabi, Émirats arabes unis
depuis
$516,400
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 24
Appartement moderne dans le nouveau projet Marlin à Al Reem Island, Abu Dhabi. Des appartements attrayants ! Rendement de 10% à $! Fournir un catalogue d'investisseurs! Cuisine entièrement équipée ! Des versements sans intérêt !Équipements : surveillance vidéo 24h/24, système de sécurité, co…
DDA Real Estate
Complexe résidentiel Nouran Living
Complexe résidentiel Nouran Living
Complexe résidentiel Nouran Living
Complexe résidentiel Nouran Living
Complexe résidentiel Nouran Living
Abou Dabi, Émirats arabes unis
depuis
$223,772
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 11
DDA Real Estate
Quartier résidentiel Jacob & Co Apartments
Quartier résidentiel Jacob & Co Apartments
Quartier résidentiel Jacob & Co Apartments
Quartier résidentiel Jacob & Co Apartments
Quartier résidentiel Jacob & Co Apartments
Ghadeer Al Tayr, Émirats arabes unis
depuis
$465,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Jacob & Co. Beachfront Living by Ohana is a new exclusive residential complex to be built in Abu Dhabi. Leading developer Ohana Development is implementing this project in collaboration with the world-renowned luxury jewelry brand Jacob & Co. The complex features an impressive collection of …
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Complexe résidentiel Discover Fahid Beach Terraces
Complexe résidentiel Discover Fahid Beach Terraces
Complexe résidentiel Discover Fahid Beach Terraces
Complexe résidentiel Discover Fahid Beach Terraces
Complexe résidentiel Discover Fahid Beach Terraces
Abou Dabi, Émirats arabes unis
depuis
$986,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2029
Discover Fahid Beach Terraces, a collection of premium residences designed by world-renowned architect Koichi Takada.   Located on Fahid Island in Abu Dhabi, the UAE's first island dedicated entirely to wellness, the project offers six elegant buildings with 1-4 bedroom apartments on t…
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Complexe résidentiel Vida Residences Saadiyat Island
Complexe résidentiel Vida Residences Saadiyat Island
Complexe résidentiel Vida Residences Saadiyat Island
Complexe résidentiel Vida Residences Saadiyat Island
Complexe résidentiel Vida Residences Saadiyat Island
Abou Dabi, Émirats arabes unis
depuis
$781,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Vida Residences Saadiyat Island is a dynamic and sophisticated community that harmoniously blends culture, creativity, and comfort. Located in the heart of Saadiyat Island, this residential complex offers 121 modern 1-, 2-, and 3-bedroom residences, designed with attention to detail, combini…
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Complexe résidentiel MAMSHA GARDENS
Complexe résidentiel MAMSHA GARDENS
Complexe résidentiel MAMSHA GARDENS
Complexe résidentiel MAMSHA GARDENS
Complexe résidentiel MAMSHA GARDENS
Abou Dabi, Émirats arabes unis
depuis
$837,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 10
APPARTEMENTS DANS LE LURME MAMSHA GARDENS MARDENS sur l'île Saadiyat à Abu Dhabi! Décoration premium et système de maison intelligente! Communauté écologique! Beaucoup de commodités pour une vie confortable! Nous ramasserons des logements avec un pari rentable sur une hypothèque ou un plan d…
DDA Real Estate
Complexe résidentiel Bab Al Qasr Canal View Residence 22
Complexe résidentiel Bab Al Qasr Canal View Residence 22
Complexe résidentiel Bab Al Qasr Canal View Residence 22
Complexe résidentiel Bab Al Qasr Canal View Residence 22
Complexe résidentiel Bab Al Qasr Canal View Residence 22
Abou Dabi, Émirats arabes unis
depuis
$550,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2029
We present to your attention a new project with a variety of luxurious residences for modern living - Bab Al Qasr Canal View Residence 22.   Don't miss the opportunity to become the owner of one of these elite homes. Modern, stylish apartments with breathtaking views of the canal.  …
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Complexe résidentiel Reem Eleven
Complexe résidentiel Reem Eleven
Complexe résidentiel Reem Eleven
Complexe résidentiel Reem Eleven
Complexe résidentiel Reem Eleven
Abou Dabi, Émirats arabes unis
depuis
$1,21M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 19
Appartements entièrement meublés dans le complexe résidentiel Reem Eleven à Abu Dhabi ! Très bien situé ! Infrastructure développée! Système « Maison Intelligente » ! Accès facile aux infrastructures clés! Nous trouverons des logements avec un taux hypothécaire avantageux ou un plan de verse…
DDA Real Estate
Quartier résidentiel Jacob & Co Villas
Quartier résidentiel Jacob & Co Villas
Quartier résidentiel Jacob & Co Villas
Quartier résidentiel Jacob & Co Villas
Quartier résidentiel Jacob & Co Villas
Ghadeer Al Tayr, Émirats arabes unis
depuis
$2,26M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Jacob & Co. Beachfront Living by Ohana is a new exclusive complex that will be located in Abu Dhabi. Leading development company Ohana Development is creating this project in collaboration with global luxury jewelry brand Jacob & Co. The complex will feature a stunning collection of branded …
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Complexe résidentiel The Beach House – Fahid Island by Aldar
Complexe résidentiel The Beach House – Fahid Island by Aldar
Complexe résidentiel The Beach House – Fahid Island by Aldar
Complexe résidentiel The Beach House – Fahid Island by Aldar
Complexe résidentiel The Beach House – Fahid Island by Aldar
Abou Dabi, Émirats arabes unis
depuis
$959,538
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2029
The Beach House – Fahid Island par Aldar.Exclusive Seaside Living in Abu Dhabi.Aperçu du projet :Bienvenue à la Beach House de l'île Fahid, un développement balnéaire historique par Aldar Properties.Situé entre Yas Island et l'île de Saadiyat, ce projet allie design contemporain, vie en bord…
Grupo WAME Real Estate
Complexe résidentiel The Row Saadiyat
Complexe résidentiel The Row Saadiyat
Complexe résidentiel The Row Saadiyat
Complexe résidentiel The Row Saadiyat
Abou Dabi, Émirats arabes unis
depuis
$904,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2030
The Row Saadiyat is an iconic residential complex ideally located in the heart of the Saadiyat cultural district. Just steps away from Abu Dhabi's most prominent attractions, it provides comfortable, heated access to prestigious museums, beaches, and cultural venues.   The complex feat…
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Complexe résidentiel SAAS Heights
Complexe résidentiel SAAS Heights
Complexe résidentiel SAAS Heights
Complexe résidentiel SAAS Heights
Complexe résidentiel SAAS Heights
Abou Dabi, Émirats arabes unis
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
SAAS Heights is a prestigious residential project on the seafront. The project includes two iconic towers connected by a bridge, reimagining coastal living. The residences at SAAS Heights are designed for comfort and living, offering a variety of apartment types, including three-bedroom apar…
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Immeuble Reem Five
Immeuble Reem Five
Immeuble Reem Five
Immeuble Reem Five
Immeuble Reem Five
Abou Dabi, Émirats arabes unis
depuis
$552,117
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 10
Surface 105 m²
1 objet immobilier 1
Vous êtes-vous intéressé aux investissements depuis longtemps? Investissez immédiatement avec une garantie de rentabilité dans l'immobilier des EAU! - Revenu locatif garanti en moyenne 11%. - Climat fiscal favorable 0% pour la propriété et la location. - Aide aux investisseurs par les aut…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
105.0
552,117
DDA Real Estate
Complexe résidentiel Mamsha Palm
Complexe résidentiel Mamsha Palm
Complexe résidentiel Mamsha Palm
Complexe résidentiel Mamsha Palm
Complexe résidentiel Mamsha Palm
Abou Dabi, Émirats arabes unis
depuis
$3,69M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
The Japanese-style Mamsha Palm residence is an architectural innovation inspired by nature.   In collaboration with world-renowned architect Koichi Takada, Mamsha Palm represents iconic architecture that brings nature back to the urban environment.   The biophilic design resemble…
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Complexe résidentiel Renad Tower
Complexe résidentiel Renad Tower
Complexe résidentiel Renad Tower
Complexe résidentiel Renad Tower
Complexe résidentiel Renad Tower
Abou Dabi, Émirats arabes unis
depuis
$298,286
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 37
entièrement meublé et équipé d'appareils électroménagers! Vue panoramique de l'eau! Aensence Alend pour la vie, l'investissement ou Alend! O. al-Roman est un endroit très populaire parmi les touristes et les résidents de l'émirat, qui garantit l'occupation immobilière à Renad Tower! Le nouv…
DDA Real Estate
Complexe résidentiel Gardenia Bay
Complexe résidentiel Gardenia Bay
Complexe résidentiel Gardenia Bay
Complexe résidentiel Gardenia Bay
Complexe résidentiel Gardenia Bay
Abou Dabi, Émirats arabes unis
depuis
$220,548
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Surface 39–74 m²
2 objets immobiliers 2
Vous voulez investir favorablement et augmenter votre capital? Les Émirats arabes unis sont la meilleure option d'investissement aujourd'hui! - La croissance du marché et l'économie du pays. - Taxes 0% et sécurité. Tous les revenus de location ou de vente sont à vous! - Nous aiderons à a…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
74.0
371,781
Appartement
39.0
220,548
DDA Real Estate
Complexe résidentiel One Reem Island
Complexe résidentiel One Reem Island
Complexe résidentiel One Reem Island
Complexe résidentiel One Reem Island
Complexe résidentiel One Reem Island
Abou Dabi, Émirats arabes unis
depuis
$2,61M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 8
Surface 377 m²
1 objet immobilier 1
Want to invest favorably and increase your capital? Property in the UAE is the best option for investment today! - The growth of the market and the economy of the country. - Taxes 0% and security. YOUR GOOD FROM THE GIVER IN THE AREND OR SALE - YOUR! - We will help to acquire real estate…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 4 chambres
377.0
2,61M
DDA Real Estate
Complexe résidentiel The Bay Residence
Complexe résidentiel The Bay Residence
Complexe résidentiel The Bay Residence
Complexe résidentiel The Bay Residence
Complexe résidentiel The Bay Residence
Abou Dabi, Émirats arabes unis
depuis
$211,835
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 13
Apartment in the elite project The Bay Residence on the coast of Yas Island! Perfect for life, investment and alend! Yet of 5.9 % in $! Let's provide the investor catalog! Exciting view of the sea and the opportunity to walk along the coast! convenience: landscape pools for adults and chil…
DDA Real Estate
Complexe résidentiel Rivage
Complexe résidentiel Rivage
Complexe résidentiel Rivage
Complexe résidentiel Rivage
Complexe résidentiel Rivage
Abou Dabi, Émirats arabes unis
depuis
$318,600
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 24
Appartements dans le complexe Rivage sur l'île d'Al Reem à Abu Dhabi ! L'immobilier haut de gamme ! Infrastructure de villégiature luxueuse! Très bien situé ! Nous trouverons des logements avec un taux hypothécaire avantageux ou un plan de versement aux Émirats arabes unis ! Équipements : s…
DDA Real Estate
Complexe résidentiel New Selene Beach Residences with a lagoon, a swimming pool and parks, Al Seanneeah, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New Selene Beach Residences with a lagoon, a swimming pool and parks, Al Seanneeah, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New Selene Beach Residences with a lagoon, a swimming pool and parks, Al Seanneeah, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New Selene Beach Residences with a lagoon, a swimming pool and parks, Al Seanneeah, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New Selene Beach Residences with a lagoon, a swimming pool and parks, Al Seanneeah, Dubai, UAE
Al Hiyar, Émirats arabes unis
depuis
$577,549
Résidences de plage sur Sobha Siniya L'île est un endroit où la nature vierge et le luxe fusionnent pour créer une atmosphère inégalée de confort. Imaginez-vous se baisant au soleil, sentant le sable chaud sous vos pieds et plongeant dans les eaux cristallines d'azur qui semblent vous indiqu…
TRANIO
Complexe résidentiel Louvre
Complexe résidentiel Louvre
Complexe résidentiel Louvre
Complexe résidentiel Louvre
Complexe résidentiel Louvre
Abou Dabi, Émirats arabes unis
depuis
$1,01M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 23
Bonuses in the new Louvre project in the very center of Saadiyat Island! Apartments for life and investment! High rental income - from 10%! Let's provide the investor catalog! Important installment plan! The deadline is 2025 Convenities: infinity-basin, fitness center, yoga, pilates, cin…
DDA Real Estate
Complexe résidentiel The Society House
Complexe résidentiel The Society House
Complexe résidentiel The Society House
Complexe résidentiel The Society House
Complexe résidentiel The Society House
Abou Dabi, Émirats arabes unis
depuis
$525,157
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 55
Surface 64–114 m²
2 objets immobiliers 2
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
64.0
525,157
Apartment 2 chambres
114.0
890,411
DDA Real Estate
Immeuble Brabus Island
Immeuble Brabus Island
Immeuble Brabus Island
Immeuble Brabus Island
Immeuble Brabus Island
Abou Dabi, Émirats arabes unis
depuis
$800,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2029
Nombre d'étages 12
Stratégiquement situé à l'intérieur de la plage d'Al Raha, Abu Dhabi; un prestigieux développement riverain le long de la côte est du golfe Arabique. Cet emplacement privilégié permet aux résidents d'accéder facilement au centre-ville d'Abu Dhabi et aux principales voies de transport menant …
PSI Real Estate LLC
Complexe résidentiel The first Autograph Collection by Marriott
Complexe résidentiel The first Autograph Collection by Marriott
Complexe résidentiel The first Autograph Collection by Marriott
Complexe résidentiel The first Autograph Collection by Marriott
Complexe résidentiel The first Autograph Collection by Marriott
Abou Dabi, Émirats arabes unis
depuis
$658,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Seamont. Autograph Collection by Marriott — Luxury where the sea meets the sky. Imagine: panoramic views of the turquoise sea, architecture that echoes the curves of the waves, and a rhythm of life built on harmony. Seamont is not just a residence, it is a premium coastal retreat on Reem Isl…
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Complexe résidentiel Naseem Al Jurf Apartments
Complexe résidentiel Naseem Al Jurf Apartments
Complexe résidentiel Naseem Al Jurf Apartments
Complexe résidentiel Naseem Al Jurf Apartments
Complexe résidentiel Naseem Al Jurf Apartments
Ghadeer Al Tayr, Émirats arabes unis
depuis
$450,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Naseem Al Jurf is an idyllic place that feels like home. A quiet haven surrounded by nature and imbued with tranquility, yet harmoniously connected to all aspects of your life. It is a secluded corner of the UAE that fosters a sense of belonging. A private paradise enriched by flowing water,…
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Complexe résidentiel Park View
Complexe résidentiel Park View
Complexe résidentiel Park View
Complexe résidentiel Park View
Complexe résidentiel Park View
Abou Dabi, Émirats arabes unis
depuis
$197,659
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 10
Apartments in the new Park View project in Abu Dhabi! Close to the sea! Near the main attractions, the university and the Louvre! For life, resale and rent! Panoramic view of the Arab Gulf! Installment plan without %! Near the best beach in Abu Dhabi! The house is rented out! - The cost o…
DDA Real Estate
Quartier résidentiel Grove Uptown Views
Quartier résidentiel Grove Uptown Views
Quartier résidentiel Grove Uptown Views
Quartier résidentiel Grove Uptown Views
Quartier résidentiel Grove Uptown Views
Abou Dabi, Émirats arabes unis
depuis
$797,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Grove Uptown Views is a residential complex in Saadiyat Grove that boasts a prestigious location surrounded by shops, restaurants, and cultural attractions within a vibrant cultural district.    From studios to two-bedroom apartments, this complex offers the perfect blend of exquisite …
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Quartier résidentiel Brabus Island
Quartier résidentiel Brabus Island
Quartier résidentiel Brabus Island
Quartier résidentiel Brabus Island
Quartier résidentiel Brabus Island
Abou Dabi, Émirats arabes unis
depuis
$945,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2029
Brabus Island is a bold residential project from developer Reportage, created in collaboration with legendary German brand BRABUS. The complex is located in the prestigious Al Raha Beach area of Abu Dhabi and consists of four 13-story buildings comprising 352 apartments and 96 villas. The ar…
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Quartier résidentiel Premium real estate
Quartier résidentiel Premium real estate
Quartier résidentiel Premium real estate
Quartier résidentiel Premium real estate
Quartier résidentiel Premium real estate
Ghantout, Émirats arabes unis
depuis
$465,753
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Jacob & Co. Beachfront Living by Ohana is a new exclusive residential complex to be built in Abu Dhabi. Leading developer Ohana Development is implementing this project in collaboration with the world-renowned luxury jewelry brand Jacob & Co. The complex features an impressive collection of …
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Complexe résidentiel The Beach House Fahid
Complexe résidentiel The Beach House Fahid
Complexe résidentiel The Beach House Fahid
Complexe résidentiel The Beach House Fahid
Complexe résidentiel The Beach House Fahid
Abou Dabi, Émirats arabes unis
depuis
$494,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2029
Find your balance in a place surrounded by natural beauty and an inspiring community. Located in the vibrant heart of Fahid Island, The Beach House Fahid offers partial views of the endless sea and Abu Dhabi skyline, as well as unobstructed access to the shoreline, landscaped gardens, Coral …
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Complexe résidentiel Reem Nine
Complexe résidentiel Reem Nine
Complexe résidentiel Reem Nine
Complexe résidentiel Reem Nine
Complexe résidentiel Reem Nine
Abou Dabi, Émirats arabes unis
depuis
$356,164
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 20
Surface 72 m²
1 objet immobilier 1
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
72.0
356,164
DDA Real Estate
Complexe résidentiel Fairmont Marina Residences
Complexe résidentiel Fairmont Marina Residences
Complexe résidentiel Fairmont Marina Residences
Complexe résidentiel Fairmont Marina Residences
Complexe résidentiel Fairmont Marina Residences
Abou Dabi, Émirats arabes unis
depuis
$794,025
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 38
DDA Real Estate
Complexe résidentiel W Residence
Complexe résidentiel W Residence
Complexe résidentiel W Residence
Complexe résidentiel W Residence
Complexe résidentiel W Residence
Abou Dabi, Émirats arabes unis
depuis
$602,740
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 37
Appartements dans le complexe résidentiel exquis W Residence sur l'île d'Al Maryah à Abu Dhabi ! Emplacement prestigieux! Aux alentours immédiats se trouvent un remblai et de beaux parcs paysagers ! Pour la vie et l'investissement ! Nous trouverons des logements avec un taux hypothécaire ava…
DDA Real Estate
Immeuble Volta by Damac
Immeuble Volta by Damac
Immeuble Volta by Damac
Immeuble Volta by Damac
Immeuble Volta by Damac
Abou Dabi, Émirats arabes unis
depuis
$673,372
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 60
Le renom développeur Damac Properties, l'un des principaux développeurs des Émirats arabes unis, a construit ces propriétés prestigieuses et luxueuses au centre de Dubaï. Damac Properties est connue pour des projets tels que Damac Bay par Cavalli, Damac Lagoons et Coral Reef. L'architecte de…
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Complexe résidentiel Brabus Island The Villas
Complexe résidentiel Brabus Island The Villas
Complexe résidentiel Brabus Island The Villas
Complexe résidentiel Brabus Island The Villas
Complexe résidentiel Brabus Island The Villas
Abou Dabi, Émirats arabes unis
depuis
$3,86M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2029
Brabus Island The Villas was created by Cosmo Developments, part of Flag Holding Group, with support from Reportage. This ultra-luxury residential complex is located on the coast of Abu Dhabi and includes 92 villas in a private and prestigious location. The design reflects the BRABUS philoso…
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Complexe résidentiel Mandarin Oriental Residences
Complexe résidentiel Mandarin Oriental Residences
Complexe résidentiel Mandarin Oriental Residences
Complexe résidentiel Mandarin Oriental Residences
Complexe résidentiel Mandarin Oriental Residences
Abou Dabi, Émirats arabes unis
depuis
$6,80M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 9
Appartements de marque dans le complexe résidentiel Mandarin Oriental Residences dans le quartier culturel de Saadiyat à Abu Dhabi ! Opportunité d'investissement unique! Très bien situé ! Nous trouverons des logements avec un taux hypothécaire ou un plan de versement avantageux aux Émirats a…
DDA Real Estate
Complexe résidentiel Perla 3
Complexe résidentiel Perla 3
Complexe résidentiel Perla 3
Complexe résidentiel Perla 3
Complexe résidentiel Perla 3
Abou Dabi, Émirats arabes unis
depuis
$338,863
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 12
Apartments in the new residential complex of Perla 3 on the island of Yas in Abu Dhabi! A great option for life and investment (ROI - 7.3% in $)! The apartments are completely furnished! We will provide an investor catalog! The deadline is 2 square meters. 2027 Convenities: gym, landscap…
DDA Real Estate
Complexe résidentiel The Bay Residence 2
Complexe résidentiel The Bay Residence 2
Complexe résidentiel The Bay Residence 2
Complexe résidentiel The Bay Residence 2
Complexe résidentiel The Bay Residence 2
Abou Dabi, Émirats arabes unis
depuis
$353,319
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 13
Apartments in the new elite project The Bay Residence 2 on the island of Yas Island! Right on the coast of Yas Island! Stunning panoramic views! Premium amenities! Near the bay! A great option for life, resale and rent! Guaranteed investment income! The kitchen is completely furnished with e…
DDA Real Estate
Complexe résidentiel AL MARYAH VISTA 3
Complexe résidentiel AL MARYAH VISTA 3
Complexe résidentiel AL MARYAH VISTA 3
Complexe résidentiel AL MARYAH VISTA 3
Complexe résidentiel AL MARYAH VISTA 3
Abou Dabi, Émirats arabes unis
depuis
$268,785
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 45
Apartments with a panoramic view of the embankment! Alending alend (ROI - from 10% of $). It will be used for Dolgoccal rental! Vista 3 residential complex near Al -Rim near the popular shopping centers of Abu Dhabi and the best educational institutions of the Emirates. convenience: - l…
DDA Real Estate
Complexe résidentiel AL RAHA LOFTS ONE
Complexe résidentiel AL RAHA LOFTS ONE
Complexe résidentiel AL RAHA LOFTS ONE
Complexe résidentiel AL RAHA LOFTS ONE
Complexe résidentiel AL RAHA LOFTS ONE
Abou Dabi, Émirats arabes unis
depuis
$300,000
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 6
Exclusive apartments in Al Raha Lofts in Abu Dhabi! Apartments for life and investment (ROI - 7.4% in $)! Let's provide the investor catalog! The apartments are completely furnished! The complex is handed over! Infrastructure: general recreation area, pool, private jacuzzi, gym, sports gro…
DDA Real Estate
Complexe résidentiel Reeman Living
Complexe résidentiel Reeman Living
Complexe résidentiel Reeman Living
Complexe résidentiel Reeman Living
Complexe résidentiel Reeman Living
Abou Dabi, Émirats arabes unis
depuis
$177,147
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
DDA Real Estate
