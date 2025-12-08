  1. Realting.com
Complexe résidentiel " W Hotels & Residences Al Marjan Island " by Dalands Holding & Marriott International
Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
depuis
$1,28M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 21
W Hôtels et résidences Al Marjan Island, Ras Al KhaimahUne collaboration avec Dalands Holding & Marriott InternationalW Hotels & Residences Al Marjan Island marque les débuts du premier développement résidentiel de marque W Hotels sur le littoral des Émirats arabes unis, surplombant le Wynn …
Développeur
DC Constructions
Complexe résidentiel Nura
Complexe résidentiel Nura
Complexe résidentiel Nura
Complexe résidentiel Nura
Complexe résidentiel Nura
Afficher tout Complexe résidentiel Nura
Complexe résidentiel Nura
Mina Al arab, Émirats arabes unis
depuis
$217,835
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2029
Nombre d'étages 21
Nura est une résidence côtière moderne avec vue panoramique et infrastructure de resort à Mina Al Arab by RAK Properties!Nura est un nouveau complexe résidentiel haut de gamme de RAK Properties situé dans le centre-ville de Mina, à l'intérieur de la grande communauté côtière de Mina Al Arab …
Agence
DDA Real Estate
Fermer
Immeuble Appartements Plan de Paiement Après Remise des Clés sur Île Al Marjan
Immeuble Appartements Plan de Paiement Après Remise des Clés sur Île Al Marjan
Immeuble Appartements Plan de Paiement Après Remise des Clés sur Île Al Marjan
Immeuble Appartements Plan de Paiement Après Remise des Clés sur Île Al Marjan
Immeuble Appartements Plan de Paiement Après Remise des Clés sur Île Al Marjan
Afficher tout Immeuble Appartements Plan de Paiement Après Remise des Clés sur Île Al Marjan
Immeuble Appartements Plan de Paiement Après Remise des Clés sur Île Al Marjan
Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
depuis
$350,485
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 15
Appartements en Bord de Mer avec Plan de Paiement Après Remise des Clés sur l'île d'Al Marjan L'île d'Al Marjan est un magnifique archipel artificiel de Ras Al Khaimah, s'étendant sur 4,5 kilomètres dans le golfe Persique et offrant plus de 7 kilomètres de plages de sable blanc et 23 kilomèt…
Agence
TEKCE Real Estate
OneOne
Immeuble Appartements de luxe près du casino Wynn sur l'île d'Al Marjan
Immeuble Appartements de luxe près du casino Wynn sur l'île d'Al Marjan
Immeuble Appartements de luxe près du casino Wynn sur l'île d'Al Marjan
Immeuble Appartements de luxe près du casino Wynn sur l'île d'Al Marjan
Immeuble Appartements de luxe près du casino Wynn sur l'île d'Al Marjan
Afficher tout Immeuble Appartements de luxe près du casino Wynn sur l'île d'Al Marjan
Immeuble Appartements de luxe près du casino Wynn sur l'île d'Al Marjan
Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
depuis
$1,18M
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 20
Appartements en bord de mer près du casino Wynn sur l'île d'Al Marjan L'île d'Al Marjan est un magnifique archipel artificiel situé à Ras Al Khaimah, aux Émirats arabes unis. Il s'étend sur 4,5 kilomètres dans le golfe Persique et couvre une superficie de 2,7 millions de mètres carrés. Conçu…
Agence
TEKCE Real Estate
Immeuble JW Marriott Penthouses
Immeuble JW Marriott Penthouses
Immeuble JW Marriott Penthouses
Immeuble JW Marriott Penthouses
Immeuble JW Marriott Penthouses
Afficher tout Immeuble JW Marriott Penthouses
Immeuble JW Marriott Penthouses
Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
depuis
$2,22M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Experience a unique lifestyle at this exclusive 3 Bedroom Duplex Penthouse, located on Al Marjan Island in Ras Al Khaimah, JW Marriott Residences. The United Arab Emirates is a place where diversity, luxury and endless opportunities converge, creating a cosmopolitan atmosphere. Al Marjan Isl…
Agence
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Immeuble Anantara Residences
Immeuble Anantara Residences
Immeuble Anantara Residences
Immeuble Anantara Residences
Immeuble Anantara Residences
Afficher tout Immeuble Anantara Residences
Immeuble Anantara Residences
Mina Al arab, Émirats arabes unis
depuis
$800,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Anantara, réputée pour son hospitalité de luxe inspirée par la Thaïlande, s'associe avec RAK Properties, le principal développeur Emirates depuis plus de deux décennies, pour présenter une collection exclusive de résidences en bord de mer à Mina, Ras Al Khaimah. Cette collaboration allie l'é…
Agence
PSI Real Estate LLC
Complexe résidentiel EDGE
Complexe résidentiel EDGE
Complexe résidentiel EDGE
Complexe résidentiel EDGE
Complexe résidentiel EDGE
Afficher tout Complexe résidentiel EDGE
Complexe résidentiel EDGE
Mina Al arab, Émirats arabes unis
depuis
$205,479
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Appartement moderne dans le projet EDGE à Ras Al Khaimah ! Pour la vie et l'investissement ! Revenu locatif élevé - à partir de 10 % en $ ! Fournissons un catalogue d'investisseurs ! Plan de versement sans intérêt après la remise des clés ! Délai de livraison - 2 sq. 2027. Équipements : zo…
Agence
DDA Real Estate
Fermer
Immeuble Moonstone Missoni Octa
Immeuble Moonstone Missoni Octa
Immeuble Moonstone Missoni Octa
Immeuble Moonstone Missoni Octa
Immeuble Moonstone Missoni Octa
Afficher tout Immeuble Moonstone Missoni Octa
Immeuble Moonstone Missoni Octa
Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
depuis
$350,964
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Moonstone at Al Marjan Island, the newest creation by Durar Properties, is a 16-story marvel offering 1 to 4 bedroom apartments and villas. The G+2 podium and 16-floor branded residential tower represent the pinnacle of luxury with 200 residential units and 4 commercial spaces. It seamlessly…
Agence
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Complexe résidentiel High Capital Appreciation Potential with Wynn Resort opening nearby. RAK Skai
Complexe résidentiel High Capital Appreciation Potential with Wynn Resort opening nearby. RAK Skai
Complexe résidentiel High Capital Appreciation Potential with Wynn Resort opening nearby. RAK Skai
Complexe résidentiel High Capital Appreciation Potential with Wynn Resort opening nearby. RAK Skai
Complexe résidentiel High Capital Appreciation Potential with Wynn Resort opening nearby. RAK Skai
Afficher tout Complexe résidentiel High Capital Appreciation Potential with Wynn Resort opening nearby. RAK Skai
Complexe résidentiel High Capital Appreciation Potential with Wynn Resort opening nearby. RAK Skai
Ras al-Khaïma, Émirats arabes unis
depuis
$434,833
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
SKAI by RAK Properties – Branded Luxury on the Shores of Mina Al Arab.Résidences riveraines ultra-primes à Ras Al Khaimah.Appartements & Penthouses de 1 à 2 chambres à coucher AchèvementAperçu du projet :SKAI par RAK Propriétés est un développement résidentiel de marque révolutionnaire situé…
Agence
Grupo WAME Real Estate
Immeuble Appartements au design inspiré de Zaha Hadid sur l'île d'Al Marjan
Immeuble Appartements au design inspiré de Zaha Hadid sur l'île d'Al Marjan
Immeuble Appartements au design inspiré de Zaha Hadid sur l'île d'Al Marjan
Immeuble Appartements au design inspiré de Zaha Hadid sur l'île d'Al Marjan
Immeuble Appartements au design inspiré de Zaha Hadid sur l'île d'Al Marjan
Afficher tout Immeuble Appartements au design inspiré de Zaha Hadid sur l'île d'Al Marjan
Immeuble Appartements au design inspiré de Zaha Hadid sur l'île d'Al Marjan
Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
depuis
$1,96M
L'année de construction 2029
Nombre d'étages 19
Appartements en bord de mer avec mensualités inspirés par Zaha Hadid sur l'île d'Al Marjan L'île d'Al Marjan est un magnifique archipel artificiel situé à Ras Al Khaimah, aux Émirats arabes unis. Il s'étend sur 4,5 kilomètres dans le golfe Persique et couvre une superficie de 2,7 millions de…
Agence
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel Ellington Views I
Complexe résidentiel Ellington Views I
Complexe résidentiel Ellington Views I
Complexe résidentiel Ellington Views I
Complexe résidentiel Ellington Views I
Afficher tout Complexe résidentiel Ellington Views I
Complexe résidentiel Ellington Views I
Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
depuis
$582,693
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 18
Apartments in the new residential complex Ellington Views I! With panoramic views of Al Marjan Island, Al Hamra Golf Course and Al Hamra Water Canal! High yield - from 6.8%! Suitable for living and investment! Interest-free installments! Amenities: infinity pool, beach club, mini golf and g…
Agence
DDA Real Estate
Fermer
Immeuble Appartements au design inspiré de Zaha Hadid sur l'île d'Al Marjan
Immeuble Appartements au design inspiré de Zaha Hadid sur l'île d'Al Marjan
Immeuble Appartements au design inspiré de Zaha Hadid sur l'île d'Al Marjan
Immeuble Appartements au design inspiré de Zaha Hadid sur l'île d'Al Marjan
Immeuble Appartements au design inspiré de Zaha Hadid sur l'île d'Al Marjan
Afficher tout Immeuble Appartements au design inspiré de Zaha Hadid sur l'île d'Al Marjan
Immeuble Appartements au design inspiré de Zaha Hadid sur l'île d'Al Marjan
Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
depuis
$707,956
L'année de construction 2029
Nombre d'étages 19
Appartements en bord de mer avec mensualités inspirés par Zaha Hadid sur l'île d'Al Marjan L'île d'Al Marjan est un magnifique archipel artificiel situé à Ras Al Khaimah, aux Émirats arabes unis. Il s'étend sur 4,5 kilomètres dans le golfe Persique et couvre une superficie de 2,7 millions de…
Agence
TEKCE Real Estate
Immeuble Address Residences al Marjar Islands by Emaar
Immeuble Address Residences al Marjar Islands by Emaar
Immeuble Address Residences al Marjar Islands by Emaar
Immeuble Address Residences al Marjar Islands by Emaar
Immeuble Address Residences al Marjar Islands by Emaar
Afficher tout Immeuble Address Residences al Marjar Islands by Emaar
Immeuble Address Residences al Marjar Islands by Emaar
Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
depuis
$758,631
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
These properties are elegant and sophisticated, and they belong to the residential complex "Adress Residences at Al Marjan Island". This complex is the newest creation of the acclaimed Developer "Emaar Properties" in Ras Al Khaimah emirate. Experience the pinnacle of luxury and coastal li…
Agence
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Complexe résidentiel MASA
Complexe résidentiel MASA
Complexe résidentiel MASA
Complexe résidentiel MASA
Complexe résidentiel MASA
Complexe résidentiel MASA
Complexe résidentiel MASA
Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
depuis
$235,949
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 12
Apartments on the seashore for life and investment! The windows offer a gorgeous panoramic view of the sea! Installment without interest! High rental income - 10%! We will provide an investor catalog! Rental income per month - $1000 Amenities: swimming pools, including a separate pool for c…
Agence
DDA Real Estate
Fermer
Immeuble Appartements de luxe sur l'île d'Al Marjan avec plan de paiement
Immeuble Appartements de luxe sur l'île d'Al Marjan avec plan de paiement
Immeuble Appartements de luxe sur l'île d'Al Marjan avec plan de paiement
Immeuble Appartements de luxe sur l'île d'Al Marjan avec plan de paiement
Immeuble Appartements de luxe sur l'île d'Al Marjan avec plan de paiement
Afficher tout Immeuble Appartements de luxe sur l'île d'Al Marjan avec plan de paiement
Immeuble Appartements de luxe sur l'île d'Al Marjan avec plan de paiement
Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
depuis
$1,03M
L'année de construction 2026
Appartements en bord de mer avec plan de paiement après livraison sur 5 ans sur l'île d'Al Marjan Niché sur les rivages immaculés de l'île d'Al Marjan, l'archipel artificiel emblématique de Ras Al Khaimah, ce projet en bord de mer offre un style de vie exclusif en bord de mer, entouré d'eaux…
Agence
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel Manta Bay
Complexe résidentiel Manta Bay
Complexe résidentiel Manta Bay
Complexe résidentiel Manta Bay
Complexe résidentiel Manta Bay
Afficher tout Complexe résidentiel Manta Bay
Complexe résidentiel Manta Bay
Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
depuis
$328,767
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 10
Premium residential complex Manta Bay on Al Marjan Island in Ras Al Khaimah! Apartments for life and investment! Rental income - from 6%! Fully furnished apartments! Interest-free installments! Due date - 4 quarters. 2026 Amenities: several swimming pools; fully equipped gym, sauna, hammam…
Agence
DDA Real Estate
Fermer
Complexe résidentiel Oceano
Complexe résidentiel Oceano
Complexe résidentiel Oceano
Complexe résidentiel Oceano
Complexe résidentiel Oceano
Afficher tout Complexe résidentiel Oceano
Complexe résidentiel Oceano
Ras al-Khaïma, Émirats arabes unis
depuis
$520,548
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 17
Surface 66–149 m²
2 objets immobiliers 2
Real estate in Dubai with full legal support. Assistance in the transfer of funds. Free selection of real estate. - Commission for our Customers 0% ( the commission is paid by the developer ); - Free real estate management; - Interest-free installment for up to 7 years; - Only experienced br…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
66.0
520,548
Apartment 2 chambres
149.0
1,15M
Agence
DDA Real Estate
Fermer
Complexe résidentiel Seaside Sophistication at Mina Al Arab / RAK Mirasol
Complexe résidentiel Seaside Sophistication at Mina Al Arab / RAK Mirasol
Complexe résidentiel Seaside Sophistication at Mina Al Arab / RAK Mirasol
Complexe résidentiel Seaside Sophistication at Mina Al Arab / RAK Mirasol
Complexe résidentiel Seaside Sophistication at Mina Al Arab / RAK Mirasol
Afficher tout Complexe résidentiel Seaside Sophistication at Mina Al Arab / RAK Mirasol
Complexe résidentiel Seaside Sophistication at Mina Al Arab / RAK Mirasol
Mina Al arab, Émirats arabes unis
depuis
$435,006
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Mirasol by RAK Properties – Sophistication en bord de mer à Mina Al Arab.Waterfront Luxury Living à Ras Al Khaimah, la communauté la plus prestigieuse.1, 2 et 3 chambres à coucher Appartements et PenthousesAperçu du projet :Mirasol est un nouveau point de repère côtier de RAK Properties, sit…
Agence
Grupo WAME Real Estate
Complexe résidentiel Ellington Views 2
Complexe résidentiel Ellington Views 2
Complexe résidentiel Ellington Views 2
Complexe résidentiel Ellington Views 2
Complexe résidentiel Ellington Views 2
Afficher tout Complexe résidentiel Ellington Views 2
Complexe résidentiel Ellington Views 2
Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
depuis
$524,336
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 8
Appartements avec vue panoramique sur la plage ! Versements sans intérêt ! Rendement de 10% en $ ! Un magnifique appartement pour vivre, investir et louer ! L'Ellington Views 2 est situé à Ras al Khaimah. Infrastructure : club de plage, piscine, simulateur de golf intérieur, salle de fitne…
Agence
DDA Real Estate
Fermer
Immeuble Appartements meublés avec mensualités sur l'île d'Al Marjan
Immeuble Appartements meublés avec mensualités sur l'île d'Al Marjan
Immeuble Appartements meublés avec mensualités sur l'île d'Al Marjan
Immeuble Appartements meublés avec mensualités sur l'île d'Al Marjan
Immeuble Appartements meublés avec mensualités sur l'île d'Al Marjan
Afficher tout Immeuble Appartements meublés avec mensualités sur l'île d'Al Marjan
Immeuble Appartements meublés avec mensualités sur l'île d'Al Marjan
Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
depuis
$1,15M
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 10
Appartements Gianfranco Ferré avec mensualités sur l'île d'Al Marjan, Ras Al Khaimah L'île d'Al Marjan est un magnifique archipel artificiel situé à Ras Al Khaimah. Il s'étend gracieusement dans le golfe Persique et offre un mélange exceptionnel de loisirs, de luxe et d'art de vivre. Composé…
Agence
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel Sora Beach Residences
Complexe résidentiel Sora Beach Residences
Complexe résidentiel Sora Beach Residences
Complexe résidentiel Sora Beach Residences
Complexe résidentiel Sora Beach Residences
Afficher tout Complexe résidentiel Sora Beach Residences
Complexe résidentiel Sora Beach Residences
Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
depuis
$756,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 18
Appartements luxueux dans le complexe résidentiel Sora Beach Residences sur l'île d'Al Marjan ! Premier littoral ! Infrastructure développée! A quelques pas du futur casino de Ras Al Khaimah ! De par sa situation à proximité du casino et du flux de stars mondiales, les appartements auront un…
Agence
DDA Real Estate
Fermer
Complexe résidentiel s vidom na Persidskiy zaliv i ost Al Marjan
Complexe résidentiel s vidom na Persidskiy zaliv i ost Al Marjan
Complexe résidentiel s vidom na Persidskiy zaliv i ost Al Marjan
Complexe résidentiel s vidom na Persidskiy zaliv i ost Al Marjan
Complexe résidentiel s vidom na Persidskiy zaliv i ost Al Marjan
Complexe résidentiel s vidom na Persidskiy zaliv i ost Al Marjan
Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
depuis
$494,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 18
The project is located in the elite community of Al Hamra Village in Ras Al Khaimah. The complex consists of 622 apartments, luxury studios and 1-3 bedroom apartments, located in five mid-rise buildings and 19 exclusive 4-bedroom townhouses, each with 3 floors. All residences will offer brea…
Agence
Риэлтор без границ
Immeuble Appartements meublés avec mensualités sur l'île d'Al Marjan
Immeuble Appartements meublés avec mensualités sur l'île d'Al Marjan
Immeuble Appartements meublés avec mensualités sur l'île d'Al Marjan
Immeuble Appartements meublés avec mensualités sur l'île d'Al Marjan
Immeuble Appartements meublés avec mensualités sur l'île d'Al Marjan
Afficher tout Immeuble Appartements meublés avec mensualités sur l'île d'Al Marjan
Immeuble Appartements meublés avec mensualités sur l'île d'Al Marjan
Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
depuis
$3,17M
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 10
Appartements Gianfranco Ferré avec mensualités sur l'île d'Al Marjan, Ras Al Khaimah L'île d'Al Marjan est un magnifique archipel artificiel situé à Ras Al Khaimah. Il s'étend gracieusement dans le golfe Persique et offre un mélange exceptionnel de loisirs, de luxe et d'art de vivre. Composé…
Agence
TEKCE Real Estate
Immeuble Appartements Plan de Paiement Après Remise des Clés sur Île Al Marjan
Immeuble Appartements Plan de Paiement Après Remise des Clés sur Île Al Marjan
Immeuble Appartements Plan de Paiement Après Remise des Clés sur Île Al Marjan
Immeuble Appartements Plan de Paiement Après Remise des Clés sur Île Al Marjan
Immeuble Appartements Plan de Paiement Après Remise des Clés sur Île Al Marjan
Afficher tout Immeuble Appartements Plan de Paiement Après Remise des Clés sur Île Al Marjan
Immeuble Appartements Plan de Paiement Après Remise des Clés sur Île Al Marjan
Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
depuis
$1,49M
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 15
Appartements en Bord de Mer avec Plan de Paiement Après Remise des Clés sur l'île d'Al Marjan L'île d'Al Marjan est un magnifique archipel artificiel de Ras Al Khaimah, s'étendant sur 4,5 kilomètres dans le golfe Persique et offrant plus de 7 kilomètres de plages de sable blanc et 23 kilomèt…
Agence
TEKCE Real Estate
Immeuble Appartements de luxe sur l'île d'Al Marjan avec plan de paiement
Immeuble Appartements de luxe sur l'île d'Al Marjan avec plan de paiement
Immeuble Appartements de luxe sur l'île d'Al Marjan avec plan de paiement
Immeuble Appartements de luxe sur l'île d'Al Marjan avec plan de paiement
Immeuble Appartements de luxe sur l'île d'Al Marjan avec plan de paiement
Afficher tout Immeuble Appartements de luxe sur l'île d'Al Marjan avec plan de paiement
Immeuble Appartements de luxe sur l'île d'Al Marjan avec plan de paiement
Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
depuis
$417,070
L'année de construction 2026
Appartements en bord de mer avec plan de paiement après livraison sur 5 ans sur l'île d'Al Marjan Niché sur les rivages immaculés de l'île d'Al Marjan, l'archipel artificiel emblématique de Ras Al Khaimah, ce projet en bord de mer offre un style de vie exclusif en bord de mer, entouré d'eaux…
Agence
TEKCE Real Estate
Immeuble Appartements au design inspiré de Zaha Hadid sur l'île d'Al Marjan
Immeuble Appartements au design inspiré de Zaha Hadid sur l'île d'Al Marjan
Immeuble Appartements au design inspiré de Zaha Hadid sur l'île d'Al Marjan
Immeuble Appartements au design inspiré de Zaha Hadid sur l'île d'Al Marjan
Immeuble Appartements au design inspiré de Zaha Hadid sur l'île d'Al Marjan
Afficher tout Immeuble Appartements au design inspiré de Zaha Hadid sur l'île d'Al Marjan
Immeuble Appartements au design inspiré de Zaha Hadid sur l'île d'Al Marjan
Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
depuis
$1,24M
L'année de construction 2029
Nombre d'étages 19
Appartements en bord de mer avec mensualités inspirés par Zaha Hadid sur l'île d'Al Marjan L'île d'Al Marjan est un magnifique archipel artificiel situé à Ras Al Khaimah, aux Émirats arabes unis. Il s'étend sur 4,5 kilomètres dans le golfe Persique et couvre une superficie de 2,7 millions de…
Agence
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel One Central
Complexe résidentiel One Central
Complexe résidentiel One Central
Complexe résidentiel One Central
Complexe résidentiel One Central
Afficher tout Complexe résidentiel One Central
Complexe résidentiel One Central
Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
depuis
$198,423
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 18
Appartements dans le projet innovant One Central au cœur de Ras Al Khaimah ! Vue mer panoramique ! Emplacement pratique ! Excellente option pour vivre et investir ! Nous trouverons des logements avec un taux hypothécaire ou un plan de versement avantageux aux Émirats arabes unis ! Commodité…
Agence
DDA Real Estate
Fermer
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Mina Al arab, Émirats arabes unis
depuis
$206,000
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 10
Surface 84–131 m²
5 objets immobiliers 5
Gatsby Residences est une tour résidentielle contemporaine à bas étage qui a été conçue avec une façade libre qui reflète les éléments environnants de la nature.Situé sur l'île animée Hayat au cœur de la communauté Mina Al Arab, où se trouvent les stations InterContinental et Anantara. La to…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
84.3 – 87.7
205,145 – 212,509
Apartment 2 chambres
117.0 – 131.0
338,245 – 360,712
Agence
Geo Estate
Immeuble Opportunity next to the new Casino sea side, sea views, on Marjan Island!
Immeuble Opportunity next to the new Casino sea side, sea views, on Marjan Island!
Immeuble Opportunity next to the new Casino sea side, sea views, on Marjan Island!
Immeuble Opportunity next to the new Casino sea side, sea views, on Marjan Island!
Immeuble Opportunity next to the new Casino sea side, sea views, on Marjan Island!
Afficher tout Immeuble Opportunity next to the new Casino sea side, sea views, on Marjan Island!
Immeuble Opportunity next to the new Casino sea side, sea views, on Marjan Island!
Ras al-Khaïma, Émirats arabes unis
depuis
$211,382
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 32
Colibri Vues par les grands développeurs – Élever votre vie dans RAK Central.Luxury Living with Casino-View Prestige, Smart Comfort & Fort ROI Potentiel dans le Hub urbain Ras Al KhaimahLieu principal: La nouvelle adresse de puissance dans RAKSitué à RAK Central, à quelques minutes de Wynn A…
Agence
Grupo WAME Real Estate
Complexe résidentiel The Royal Breeze Residences
Complexe résidentiel The Royal Breeze Residences
Complexe résidentiel The Royal Breeze Residences
Complexe résidentiel The Royal Breeze Residences
Complexe résidentiel The Royal Breeze Residences
Afficher tout Complexe résidentiel The Royal Breeze Residences
Complexe résidentiel The Royal Breeze Residences
Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
depuis
$1,23M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 15
Ready apartments in the new Royal Breeze Residences complex at the Al Hamra Village resort! Excellent option for rental (ROI - 9% in $)! On the seashore! The complex has been commissioned! Infrastructure: landscaped area with landscaped gardens, golf courses and a golf club, yacht harbor, s…
Agence
DDA Real Estate
Fermer
Complexe résidentiel Waterfront
Complexe résidentiel Waterfront
Complexe résidentiel Waterfront
Complexe résidentiel Waterfront
Complexe résidentiel Waterfront
Afficher tout Complexe résidentiel Waterfront
Complexe résidentiel Waterfront
Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
depuis
$278,082
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 18
Apartments in the luxurious waterfront complex Waterfront in Al Hamra Village! Picturesque sea view! Due to its location near the casino, the apartments will have a high income from rental and resale! Income from resale - 30%! All infrastructure facilities for a comfortable life are nearby! …
Agence
DDA Real Estate
Fermer
Complexe résidentiel Nikki Beach Residences
Complexe résidentiel Nikki Beach Residences
Complexe résidentiel Nikki Beach Residences
Complexe résidentiel Nikki Beach Residences
Complexe résidentiel Nikki Beach Residences
Afficher tout Complexe résidentiel Nikki Beach Residences
Complexe résidentiel Nikki Beach Residences
Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
depuis
$649,315
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 21
Apartments in the new project Nikki Beach Residences! Apartments for life and investment! Profitable investment! ROI - 6% in $. Rental income - from $1100 per month! Interest-free installments for the entire period of construction! Completion year - 2028. Stylish interior design is made in…
Agence
DDA Real Estate
Fermer
Immeuble Quattro Del Mar
Immeuble Quattro Del Mar
Immeuble Quattro Del Mar
Immeuble Quattro Del Mar
Immeuble Quattro Del Mar
Afficher tout Immeuble Quattro Del Mar
Immeuble Quattro Del Mar
Mina Al arab, Émirats arabes unis
depuis
$300,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
MASTERPIE DE L'ARCHITECTURE URBAINE ET DE L'HARMONIE NATURELLEDes appartements chics d'une chambre aux opulents duplex de trois chambres, chaque résidence incarne une symphonie de sophistication et de vie moderne. Ici, des fenêtres panoramiques non seulement, encadrer la lagune sereine, mais…
Agence
PSI Real Estate LLC
Immeuble Appartements meublés avec mensualités sur l'île d'Al Marjan
Immeuble Appartements meublés avec mensualités sur l'île d'Al Marjan
Immeuble Appartements meublés avec mensualités sur l'île d'Al Marjan
Immeuble Appartements meublés avec mensualités sur l'île d'Al Marjan
Immeuble Appartements meublés avec mensualités sur l'île d'Al Marjan
Afficher tout Immeuble Appartements meublés avec mensualités sur l'île d'Al Marjan
Immeuble Appartements meublés avec mensualités sur l'île d'Al Marjan
Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
depuis
$698,640
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 10
Appartements Gianfranco Ferré avec mensualités sur l'île d'Al Marjan, Ras Al Khaimah L'île d'Al Marjan est un magnifique archipel artificiel situé à Ras Al Khaimah. Il s'étend gracieusement dans le golfe Persique et offre un mélange exceptionnel de loisirs, de luxe et d'art de vivre. Composé…
Agence
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel La Mazzoni
Complexe résidentiel La Mazzoni
Complexe résidentiel La Mazzoni
Complexe résidentiel La Mazzoni
Complexe résidentiel La Mazzoni
Afficher tout Complexe résidentiel La Mazzoni
Complexe résidentiel La Mazzoni
Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
depuis
$513,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 15
Appartements dans le complexe résidentiel exclusif La Mazzoni à Ras Al Khaimah ! A quelques pas du futur casino de Ras Al Khaimah ! L'appartement est entièrement meublé ! De par sa situation à proximité du casino et du flux des stars mondiales, les appartements bénéficieront d'un revenu élev…
Agence
DDA Real Estate
Fermer
Complexe résidentiel Shoreline
Complexe résidentiel Shoreline
Complexe résidentiel Shoreline
Complexe résidentiel Shoreline
Complexe résidentiel Shoreline
Afficher tout Complexe résidentiel Shoreline
Complexe résidentiel Shoreline
Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
depuis
$501,370
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 20
Appartements luxueux dans le nouveau projet Shoreline en bord de mer ! Emplacement privilégié! Accès direct à la plage ! Près du casino Wynn ! De par leur emplacement à proximité du casino, les appartements auront des revenus de location et de revente élevés ! Nous trouverons des logements a…
Agence
DDA Real Estate
Fermer
Complexe résidentiel Playa Del Sol
Complexe résidentiel Playa Del Sol
Complexe résidentiel Playa Del Sol
Complexe résidentiel Playa Del Sol
Complexe résidentiel Playa Del Sol
Afficher tout Complexe résidentiel Playa Del Sol
Complexe résidentiel Playa Del Sol
Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
depuis
$414,304
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 14
Appartements dans le complexe résidentiel de première classe Playa Del Sol à Dubaï International City ! Proche de la mer ! Grâce à son emplacement, le complexe est parfait pour investir ! A deux pas du futur casino de Ras Al Khaimah ! Des commodités haut de gamme ! Nous trouverons des logeme…
Agence
DDA Real Estate
Fermer
Immeuble Appartements de luxe sur l'île d'Al Marjan avec plan de paiement
Immeuble Appartements de luxe sur l'île d'Al Marjan avec plan de paiement
Immeuble Appartements de luxe sur l'île d'Al Marjan avec plan de paiement
Immeuble Appartements de luxe sur l'île d'Al Marjan avec plan de paiement
Immeuble Appartements de luxe sur l'île d'Al Marjan avec plan de paiement
Afficher tout Immeuble Appartements de luxe sur l'île d'Al Marjan avec plan de paiement
Immeuble Appartements de luxe sur l'île d'Al Marjan avec plan de paiement
Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
depuis
$693,983
L'année de construction 2026
Appartements en bord de mer avec plan de paiement après livraison sur 5 ans sur l'île d'Al Marjan Niché sur les rivages immaculés de l'île d'Al Marjan, l'archipel artificiel emblématique de Ras Al Khaimah, ce projet en bord de mer offre un style de vie exclusif en bord de mer, entouré d'eaux…
Agence
TEKCE Real Estate
Immeuble Mantabay Major by Loro Piana
Immeuble Mantabay Major by Loro Piana
Immeuble Mantabay Major by Loro Piana
Immeuble Mantabay Major by Loro Piana
Immeuble Mantabay Major by Loro Piana
Afficher tout Immeuble Mantabay Major by Loro Piana
Immeuble Mantabay Major by Loro Piana
Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
depuis
$346,575
L'année de construction 2026
Découvrez la quintessence de la vie de luxe à Manta Bay, où chaque détail est conçu pour élever votre style de vie. Des studios élégants aux unités spacieuses de 2 chambres, semi-meublées avec des appareils de cuisine et entièrement meublées par Loro Piana, à partir de seulement 50 000 euros…
Agence
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Complexe résidentiel Quattro Del Mar
Complexe résidentiel Quattro Del Mar
Complexe résidentiel Quattro Del Mar
Complexe résidentiel Quattro Del Mar
Complexe résidentiel Quattro Del Mar
Afficher tout Complexe résidentiel Quattro Del Mar
Complexe résidentiel Quattro Del Mar
Mina Al arab, Émirats arabes unis
depuis
$231,781
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 13
Apartment with stunning panoramic ocean views and access to the beach! A wonderful apartment for living, investment and rental (ROI - from 10% in $). Favorable conditions for investors and promising investment potential! Quattro Del Mar — is a new development by RAK Properties, located on t…
Agence
DDA Real Estate
Fermer
Complexe résidentiel Rosso Bay
Complexe résidentiel Rosso Bay
Complexe résidentiel Rosso Bay
Complexe résidentiel Rosso Bay
Complexe résidentiel Rosso Bay
Complexe résidentiel Rosso Bay
Complexe résidentiel Rosso Bay
Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
depuis
$524,773
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 24
Branded apartments for comfortable living and investment! High rental yield (ROI - 6% in $)! We will provide an investor catalog! Rental income per month - $1000. Interest-free installments! The residence will have private bathrooms in the bedrooms and built-in wardrobes or walk-in closets.…
Agence
DDA Real Estate
Fermer
Immeuble Appartements de luxe près du casino Wynn sur l'île d'Al Marjan
Immeuble Appartements de luxe près du casino Wynn sur l'île d'Al Marjan
Immeuble Appartements de luxe près du casino Wynn sur l'île d'Al Marjan
Immeuble Appartements de luxe près du casino Wynn sur l'île d'Al Marjan
Immeuble Appartements de luxe près du casino Wynn sur l'île d'Al Marjan
Afficher tout Immeuble Appartements de luxe près du casino Wynn sur l'île d'Al Marjan
Immeuble Appartements de luxe près du casino Wynn sur l'île d'Al Marjan
Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
depuis
$759,189
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 20
Appartements en bord de mer près du casino Wynn sur l'île d'Al Marjan L'île d'Al Marjan est un magnifique archipel artificiel situé à Ras Al Khaimah, aux Émirats arabes unis. Il s'étend sur 4,5 kilomètres dans le golfe Persique et couvre une superficie de 2,7 millions de mètres carrés. Conçu…
Agence
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel Nobu Residences
Complexe résidentiel Nobu Residences
Complexe résidentiel Nobu Residences
Complexe résidentiel Nobu Residences
Complexe résidentiel Nobu Residences
Afficher tout Complexe résidentiel Nobu Residences
Complexe résidentiel Nobu Residences
Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
depuis
$630,249
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 15
Luxury apartments at Nobu Residences in Ras Al Khaimah! High return on investment (ROI - 6% in $)! Profitability from resale is 15-20%! The apartments are fully furnished! Installment plan 0%! Due date - 4 quarters. 2026 Benefits: private pool and gym, kids club with outdoor play area, gym…
Agence
DDA Real Estate
Fermer
Immeuble JW Marriott residences al Marjan Island
Immeuble JW Marriott residences al Marjan Island
Immeuble JW Marriott residences al Marjan Island
Immeuble JW Marriott residences al Marjan Island
Immeuble JW Marriott residences al Marjan Island
Afficher tout Immeuble JW Marriott residences al Marjan Island
Immeuble JW Marriott residences al Marjan Island
Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
depuis
$828,915
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
JW Marriott Residences is a luxury project that offers 1 or 2 bedroom apartments in an exclusive area of Al Marjan Island in Ras Al Khaimah. Al Marjan Island is a cosmopolitan destination in the United Arab Emirates, where you can enjoy diversity, luxury and endless opportunities. The island…
Agence
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Complexe résidentiel La Mer by ELIE SAAB Residences
Complexe résidentiel La Mer by ELIE SAAB Residences
Complexe résidentiel La Mer by ELIE SAAB Residences
Complexe résidentiel La Mer by ELIE SAAB Residences
Complexe résidentiel La Mer by ELIE SAAB Residences
Afficher tout Complexe résidentiel La Mer by ELIE SAAB Residences
Complexe résidentiel La Mer by ELIE SAAB Residences
Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
depuis
$528,462
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 18
Superbes appartements dans le complexe résidentiel La Mer by ELIE SAAB Residences à Ras Al Khaimah ! Au bord de la mer ! Commodités exclusives! Intérieur design ! Cuisine entièrement équipée avec appareils électroménagers ! Nous trouverons des logements avec un taux hypothécaire avantageux o…
Agence
DDA Real Estate
Fermer
Complexe résidentiel Manta Bay
Complexe résidentiel Manta Bay
Complexe résidentiel Manta Bay
Complexe résidentiel Manta Bay
Complexe résidentiel Manta Bay
Afficher tout Complexe résidentiel Manta Bay
Complexe résidentiel Manta Bay
Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
depuis
$326,717
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 12
Surface 36–129 m²
3 objets immobiliers 3
La première Sky Beach du monde est Manta Bay sur l'île Al Marjan. Studio, 1 chambre, 2 chambres avec un ROI attendu jusqu'à 12%.Fascinant et capturant la conscience de tous, il offre une vue enchanteresse inégalée sur l'île de Marjan. Nous offrons un concept simple - profitez d'un séjour imp…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
57.5
435,659
Apartment 2 chambres
129.4
898,546
Studio
36.4
326,744
Agence
Easy Life Property
Immeuble Oceano by The Luxe
Immeuble Oceano by The Luxe
Immeuble Oceano by The Luxe
Immeuble Oceano by The Luxe
Immeuble Oceano by The Luxe
Afficher tout Immeuble Oceano by The Luxe
Immeuble Oceano by The Luxe
Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
depuis
$1,45M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Al Marjan Island attracts big businessmen from all over the world with its stunning seafront views and private beaches. The Luxe, a famous developer, has launched a fabulous project called "Ocean" on the island. Ocean offers 1 to 4 bedroom apartments, 6 Penthouses and 2 Sky Mansions, all ove…
Agence
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Complexe résidentiel Park Beach Residence 2
Complexe résidentiel Park Beach Residence 2
Complexe résidentiel Park Beach Residence 2
Complexe résidentiel Park Beach Residence 2
Complexe résidentiel Park Beach Residence 2
Afficher tout Complexe résidentiel Park Beach Residence 2
Complexe résidentiel Park Beach Residence 2
Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
depuis
$272,257
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 7
Appartements dans le nouveau complexe Park Beach Residence 2 sur les rives pittoresques de l'île d'Al Marjan à Ras Al Khaimah ! Des commodités haut de gamme ! Emplacement privilégié au bord de l'eau! Cuisine entièrement équipée ! Le complexe est entouré de plages immaculées et de complexes h…
Agence
DDA Real Estate
Fermer
Complexe résidentiel Mirasol II – Luxury Waterfront Living in Ras Al Khaimah. Near the new Wynn Casino.
Complexe résidentiel Mirasol II – Luxury Waterfront Living in Ras Al Khaimah. Near the new Wynn Casino.
Complexe résidentiel Mirasol II – Luxury Waterfront Living in Ras Al Khaimah. Near the new Wynn Casino.
Complexe résidentiel Mirasol II – Luxury Waterfront Living in Ras Al Khaimah. Near the new Wynn Casino.
Complexe résidentiel Mirasol II – Luxury Waterfront Living in Ras Al Khaimah. Near the new Wynn Casino.
Afficher tout Complexe résidentiel Mirasol II – Luxury Waterfront Living in Ras Al Khaimah. Near the new Wynn Casino.
Complexe résidentiel Mirasol II – Luxury Waterfront Living in Ras Al Khaimah. Near the new Wynn Casino.
Mina Al arab, Émirats arabes unis
depuis
$234,949
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Mirasol II – Luxury Waterfront Living in Ras Al Khaimah: Discover Mirasol II by RAK Properties – an iconic new development in Mina Al Arab’s North Harbour, combining resort-style living, modern design, and a prime investment opportunity. Project Overview: Location: North Harbo…
Agence
Grupo WAME Real Estate
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Afficher tout Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Mina Al arab, Émirats arabes unis
depuis
$140,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 15
Surface 44–110 m²
3 objets immobiliers 3
Hayat Residence est situé sur la prestigieuse île Hayat à Mina Al Arab, avec les meilleurs équipements de classe que la région a à offrir, ainsi que des vues magnifiques sur la plage et l'étendue à couper le souffle du golfe Arabique.L'île Hayat offre des vues spectaculaires sur l'eau, un fr…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
72.0
211,000
Apartment 2 chambres
110.0
296,000
Studio
43.9
140,000
Agence
Geo Estate
Complexe résidentiel Waterfront living! Close to the new Casino. Don´t miss that great opportunity / RAK Solera
Complexe résidentiel Waterfront living! Close to the new Casino. Don´t miss that great opportunity / RAK Solera
Complexe résidentiel Waterfront living! Close to the new Casino. Don´t miss that great opportunity / RAK Solera
Complexe résidentiel Waterfront living! Close to the new Casino. Don´t miss that great opportunity / RAK Solera
Complexe résidentiel Waterfront living! Close to the new Casino. Don´t miss that great opportunity / RAK Solera
Afficher tout Complexe résidentiel Waterfront living! Close to the new Casino. Don´t miss that great opportunity / RAK Solera
Complexe résidentiel Waterfront living! Close to the new Casino. Don´t miss that great opportunity / RAK Solera
Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
depuis
$333,139
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Solera by RAK Properties – Tranquil Waterfront Vivre à Ras Al Khaimah.Résidences modernes le long des rives de Mina Al Arab.Appartements 1, 2 et 3 chambres à coucherAperçu du projet :Solera est le dernier développement résidentiel de RAK Properties, offrant sereine, dirigé par la vie dans la…
Agence
Grupo WAME Real Estate
Immeuble The Astera by Aston Martin Darglobal
Immeuble The Astera by Aston Martin Darglobal
Immeuble The Astera by Aston Martin Darglobal
Immeuble The Astera by Aston Martin Darglobal
Immeuble The Astera by Aston Martin Darglobal
Afficher tout Immeuble The Astera by Aston Martin Darglobal
Immeuble The Astera by Aston Martin Darglobal
Ras al-Khaïma, Émirats arabes unis
depuis
$474,698
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 16
Astera, Interiors by Aston Martin : élevez la vie côtière vers de nouveaux sommets. Adoptez la quintessence du luxe et du raffinement de la vie côtière chez Astera, Interiors by Aston Martin.Nichée sur les rivages immaculés de l'île d'Al Marjan, à Ras Al Khaimah, Astera est une superbe tour …
Agence
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Complexe résidentiel Marriot Resort Residences
Complexe résidentiel Marriot Resort Residences
Complexe résidentiel Marriot Resort Residences
Complexe résidentiel Marriot Resort Residences
Complexe résidentiel Marriot Resort Residences
Afficher tout Complexe résidentiel Marriot Resort Residences
Complexe résidentiel Marriot Resort Residences
Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
depuis
$753,425
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 14
Apartments in the iconic residential complex Marriot Resort & Residences! High return on investment (ROI - 12.7% in $)! Income from resale - 43%! Fully furnished! Gorgeous panoramic view of the sea! Completion date - 4 sq.m. 2026 Amenities: 6 unique restaurants, stunning spa, state-of-the-…
Agence
DDA Real Estate
Fermer
Complexe résidentiel Cape Hayat
Complexe résidentiel Cape Hayat
Complexe résidentiel Cape Hayat
Complexe résidentiel Cape Hayat
Complexe résidentiel Cape Hayat
Afficher tout Complexe résidentiel Cape Hayat
Complexe résidentiel Cape Hayat
Mina Al arab, Émirats arabes unis
depuis
$528,219
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 20
Luxury apartment in the new Cape Hayat complex in Ras Al Khaimah! An excellent option for living, resale and rental! Yield from 10%! Possibly a residence permit! We will provide an investor catalog! Due date - 2 quarters. 2026 Amenities: bike path, fitness center, barbecue areas, shopping …
Agence
DDA Real Estate
Fermer
Complexe résidentiel The Beach Vista
Complexe résidentiel The Beach Vista
Complexe résidentiel The Beach Vista
Complexe résidentiel The Beach Vista
Complexe résidentiel The Beach Vista
Afficher tout Complexe résidentiel The Beach Vista
Complexe résidentiel The Beach Vista
Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
depuis
$312,059
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 15
Appartements dans le complexe de luxe The Beach Vista ! Proche de la mer ! Des vues imprenables sur la mer et l'île Wynn Al Marjan avec le premier casino des Émirats arabes unis ! Accès direct à la plage ! Emplacement de première classe ! Nous trouverons des logements avec un taux hypothécai…
Agence
DDA Real Estate
Fermer
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Afficher tout Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Mina Al arab, Émirats arabes unis
depuis
$145,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 17
Surface 39–117 m²
3 objets immobiliers 3
Le projet Rising Star est situé sur la prestigieuse île Hayat à Mina Al Arab, avec les meilleurs équipements de classe que la région a à offrir - vue magnifique sur la plage et l'étendue à couper le souffle du golfe Arabique.L'île Hayat offre des vues spectaculaires sur l'eau, un front de me…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
75.0
211,000
Apartment 2 chambres
117.0
296,000
Studio
39.0
145,000
Agence
Geo Estate
Immeuble Appartements de luxe sur l'île d'Al Marjan avec plan de paiement
Immeuble Appartements de luxe sur l'île d'Al Marjan avec plan de paiement
Immeuble Appartements de luxe sur l'île d'Al Marjan avec plan de paiement
Immeuble Appartements de luxe sur l'île d'Al Marjan avec plan de paiement
Immeuble Appartements de luxe sur l'île d'Al Marjan avec plan de paiement
Afficher tout Immeuble Appartements de luxe sur l'île d'Al Marjan avec plan de paiement
Immeuble Appartements de luxe sur l'île d'Al Marjan avec plan de paiement
Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
depuis
$196,784
L'année de construction 2026
Appartements en bord de mer avec plan de paiement après livraison sur 5 ans sur l'île d'Al Marjan Niché sur les rivages immaculés de l'île d'Al Marjan, l'archipel artificiel emblématique de Ras Al Khaimah, ce projet en bord de mer offre un style de vie exclusif en bord de mer, entouré d'eaux…
Agence
TEKCE Real Estate
Immeuble Appartements Plan de Paiement Après Remise des Clés sur Île Al Marjan
Immeuble Appartements Plan de Paiement Après Remise des Clés sur Île Al Marjan
Immeuble Appartements Plan de Paiement Après Remise des Clés sur Île Al Marjan
Immeuble Appartements Plan de Paiement Après Remise des Clés sur Île Al Marjan
Immeuble Appartements Plan de Paiement Après Remise des Clés sur Île Al Marjan
Afficher tout Immeuble Appartements Plan de Paiement Après Remise des Clés sur Île Al Marjan
Immeuble Appartements Plan de Paiement Après Remise des Clés sur Île Al Marjan
Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
depuis
$547,268
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 15
Appartements en Bord de Mer avec Plan de Paiement Après Remise des Clés sur l'île d'Al Marjan L'île d'Al Marjan est un magnifique archipel artificiel de Ras Al Khaimah, s'étendant sur 4,5 kilomètres dans le golfe Persique et offrant plus de 7 kilomètres de plages de sable blanc et 23 kilomèt…
Agence
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel Manta Bay , The World's First Sky Beach near to Iconic Wynn Resort on Al Marjan Island
Complexe résidentiel Manta Bay , The World's First Sky Beach near to Iconic Wynn Resort on Al Marjan Island
Complexe résidentiel Manta Bay , The World's First Sky Beach near to Iconic Wynn Resort on Al Marjan Island
Complexe résidentiel Manta Bay , The World's First Sky Beach near to Iconic Wynn Resort on Al Marjan Island
Complexe résidentiel Manta Bay , The World's First Sky Beach near to Iconic Wynn Resort on Al Marjan Island
Afficher tout Complexe résidentiel Manta Bay , The World's First Sky Beach near to Iconic Wynn Resort on Al Marjan Island
Complexe résidentiel Manta Bay , The World's First Sky Beach near to Iconic Wynn Resort on Al Marjan Island
Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
depuis
$350,000
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 12
Surface 36–130 m²
5 objets immobiliers 5
La première plage de Sky-Manta Bay sur l'île Al Marjan. Studio, 1 chambre, 2 chambres avec un ROI attendu jusqu'à 12%.Vos possibilités d'investissement exclusif commencent à 1,3 million de DEA.📍Emplacement principal: Al Marjan Island, à quelques minutes de Wynn Resort🌟30+ équipements de clas…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
57.5 – 58.0
430,000
Apartment 2 chambres
130.0
890,000
Studio
36.0
350,000
Développeur
Major Developers
Complexe résidentiel MOONSTONE Interiors by Missoni
Complexe résidentiel MOONSTONE Interiors by Missoni
Complexe résidentiel MOONSTONE Interiors by Missoni
Complexe résidentiel MOONSTONE Interiors by Missoni
Complexe résidentiel MOONSTONE Interiors by Missoni
Afficher tout Complexe résidentiel MOONSTONE Interiors by Missoni
Complexe résidentiel MOONSTONE Interiors by Missoni
Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
depuis
$511,446
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 18
Apartments on the seashore for life and investment! The windows offer a gorgeous panoramic view of the sea! Installment without interest! High rental income - 10%! We will provide an investor catalog! The premium residential complex MOONSTONE Interiors by Missoni is located in Ras Al Khaima…
Agence
DDA Real Estate
Fermer
Complexe résidentiel Porto Playa
Complexe résidentiel Porto Playa
Complexe résidentiel Porto Playa
Complexe résidentiel Porto Playa
Complexe résidentiel Porto Playa
Afficher tout Complexe résidentiel Porto Playa
Complexe résidentiel Porto Playa
Mina Al arab, Émirats arabes unis
depuis
$562,967
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 8
Apartments with views of the embankment and the Persian Gulf! Yield - 6% in $! Private beach! A wonderful apartment for living and investment! Fully equipped kitchen! The new premium complex Porto Playa is located in Ras al Khaimah. Amenities: dedicated fitness center, clubhouse, pool with…
Agence
DDA Real Estate
Fermer
Immeuble Oceano by The Luxe
Immeuble Oceano by The Luxe
Immeuble Oceano by The Luxe
Immeuble Oceano by The Luxe
Immeuble Oceano by The Luxe
Afficher tout Immeuble Oceano by The Luxe
Immeuble Oceano by The Luxe
Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
depuis
$1,31M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
L'île d'Al Marjan est une zone très prisée par les grands hommes d'affaires du monde entier. « Ocean » est le nom de ce projet majestueux du célèbre promoteur The Luxe. Nous proposons un Penthouse exclusif. Oceano abrite 1 à 4 chambres, 6 Penthouses et 2 Sky Mansions avec des vues imprenable…
Agence
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Afficher tout Complexe résidentiel
Complexe résidentiel "Solera, Downtown Mina" by RAK Properties (Units 168)
Mina Al arab, Émirats arabes unis
depuis
$256,231
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 18
Bienvenue à Solera, Centre-ville de Mina - Nouveau complexe résidentiel par propriétés RAKRAK Properties est un leader immobilier engagé dans la production de destinations exceptionnelles et durables.La vie côtière rencontre l'élégance urbaine – Ras Al KhaimahDécouvrez Solera à Mina Al Arab …
Développeur
DC Constructions
Complexe résidentiel The Unexpected Al Marjan Hotel Residences
Complexe résidentiel The Unexpected Al Marjan Hotel Residences
Complexe résidentiel The Unexpected Al Marjan Hotel Residences
Complexe résidentiel The Unexpected Al Marjan Hotel Residences
Complexe résidentiel The Unexpected Al Marjan Hotel Residences
Afficher tout Complexe résidentiel The Unexpected Al Marjan Hotel Residences
Complexe résidentiel The Unexpected Al Marjan Hotel Residences
Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
depuis
$462,839
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 9
Apartments in the flagship project The Unexpected Al Marjan Hotel & Residences on Al Marjan Island! The project will be the embodiment of the atmosphere of parties in Ibiza! A few steps from the future casino in Ras Al Khaimah! The apartments are fully furnished! Due to its location near the…
Agence
DDA Real Estate
Fermer
Immeuble Appartements Plan de Paiement Après Remise des Clés sur Île Al Marjan
Immeuble Appartements Plan de Paiement Après Remise des Clés sur Île Al Marjan
Immeuble Appartements Plan de Paiement Après Remise des Clés sur Île Al Marjan
Immeuble Appartements Plan de Paiement Après Remise des Clés sur Île Al Marjan
Immeuble Appartements Plan de Paiement Après Remise des Clés sur Île Al Marjan
Afficher tout Immeuble Appartements Plan de Paiement Après Remise des Clés sur Île Al Marjan
Immeuble Appartements Plan de Paiement Après Remise des Clés sur Île Al Marjan
Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
depuis
$1,04M
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 15
Appartements en Bord de Mer avec Plan de Paiement Après Remise des Clés sur l'île d'Al Marjan L'île d'Al Marjan est un magnifique archipel artificiel de Ras Al Khaimah, s'étendant sur 4,5 kilomètres dans le golfe Persique et offrant plus de 7 kilomètres de plages de sable blanc et 23 kilomèt…
Agence
TEKCE Real Estate
