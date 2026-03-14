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Complexe résidentiel Blue Bay Phase C
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Al Hamriyah, Émirats arabes unis
depuis
$107,945
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 6
Apartments in the Blue Bay Phase C complex, located along the coast of the Arabian Gulf! Ideal for family life and investment! Installment without interest! Yield - 4.9% in $! Infrastructure: 24-hour security, parking, swimming pool, children's pool, children's playground, gym, jogging trac…
Agence
DDA Real Estate
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