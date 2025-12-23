  1. Realting.com
Complexe résidentiel EVERGR1N HOUSE by Object 1 – Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubai
Complexe résidentiel EVERGR1N HOUSE by Object 1 – Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubai
Ajman, Émirats arabes unis
depuis
$311,965
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 8
EVERGR1N HOUSE by Object 1 – Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubaï.Aperçu du projet :EVERGR1N HOUSE by Object 1 redéfinit la vie moderne et durable à Dubaï.Située au cœur de Jumeirah Garden City, cette boutique de 8 étages dispose de 219 résidences, depuis des studios élégants ju…
Agence
Grupo WAME Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Ajman Creek Towers T1
Complexe résidentiel Ajman Creek Towers T1
Ajman, Émirats arabes unis
depuis
$172,736
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 25
Apartments in the first-class residential complex Ajman Creek Towers (T1) in Ajman! High return on investment - 10% in $! We will provide an investor catalog! Interest-free installments! Due date - 4 quarters. 2026 Amenities: swimming pool, gym, barbecue areas, parking, security, restauran…
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Complexe résidentiel Seaside Hills Residence
Complexe résidentiel Seaside Hills Residence
Ajman, Émirats arabes unis
depuis
$563,248
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 6
Unique apartments in the new Seaside Hills Residence complex! The apartments are equipped with built-in furniture and plumbing! Interest-free installments! Suitable for living and investment! Year of completion: 4th quarter 2025 Infrastructure: walking paths, private beach access, swimming…
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Complexe résidentiel Beach Hills Villas
Complexe résidentiel Beach Hills Villas
Ajman, Émirats arabes unis
depuis
$3,03M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Exquisite villa in the new Beach Hills Villas project in Ajman! Panoramic scenic views! We will provide an investor catalog! Interest-free installments! Suitable for living and investment! Due date: 4th quarter 2025 Amenities: Pool, children's play areas, underground parking, bike paths, p…
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Complexe résidentiel Sealine Residence
Complexe résidentiel Sealine Residence
Ajman, Émirats arabes unis
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 10
Cozy apartments in the new Sealine Residence project! An excellent option for living and investment! Profitability - from 10%! We will provide an investor catalog! Interest-free installments! Due date - 4 quarters. 2026 Amenities: Private beach, swimming pool, indoor and outdoor gyms, priv…
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Complexe résidentiel Gulfa Tower
Complexe résidentiel Gulfa Tower
Ajman, Émirats arabes unis
depuis
$161,614
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 21
New modern residential complex Gulfa Tower! Apartments for life and investment! High yield - from 10% in $! We will provide an investor catalog! Installment plan 0%! Due date - 1st quarter. 2024 Amenities: covered parking, 24-hour security and video surveillance, gym, swimming pool, centra…
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Complexe résidentiel Gateway Porto
Complexe résidentiel Gateway Porto
Ajman, Émirats arabes unis
depuis
$228,385
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 11
Apartment in the modern complex Gateway Porto! With panoramic breathtaking views of the natural mangrove reserve and golf farm! Interest-free installments! Suitable for living and investment! Amenities: swimming pool, pool terrace, golf course, cafes and restaurants, extensive coastline 12 …
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Complexe résidentiel Conqueror Tower
Complexe résidentiel Conqueror Tower
Ajman, Émirats arabes unis
depuis
$227,501
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 27
Ready-made apartments with a furnished kitchen in the new Conqueror Tower project! Rental yield up to 5% in $! We will provide an investor catalog! The complex is completed! Amenities: indoor parking for 123 cars, video surveillance system, 24-hour security service, gym, playground for chil…
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
Complexe résidentiel Al Ameera Village
Complexe résidentiel Al Ameera Village
Ajman, Émirats arabes unis
depuis
$183,228
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 8
New residential project in Al Ameera Village with a convenient location! High rental income - about 10% in $! We will provide an investor catalog! Equipped kitchen! Installment plan 0%! Due date - 2 quarters. 2024 Amenities: Jogging track, central air conditioning, cable TV, 24 hour securi…
Agence
DDA Real Estate
Agence
DDA Real Estate
