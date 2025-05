Complexe résidentiel Reva Residences residential complex with views of the city, park, and water channel, Business Bay, Dubai, UAE

Le projet est un bâtiment de 30 étages avec des appartements élite de 1-2 chambres. Les appartements du 17e au 26e étage offrent une vue spectaculaire sur la région de Business Bay et le canal de Dubaï.

Outre les logements, le projet dispose de différents équipements pour les résidents : piscines à température contrôlée pour les enfants et les adultes, deux salles de sport à la fine pointe de la technologie, un studio de yoga, des hammams et un sauna, etc.

Emplacement et infrastructure à proximité

Le complexe est situé à Business Bay, à proximité du canal de Dubaï et du prestigieux quartier du centre-ville. À proximité se trouvent des écoles, des hôpitaux, des restaurants et des cafés, des boutiques et des magasins dans le plus grand centre commercial du monde.

L'aéroport le plus proche est celui de Dubaï. Il est à environ 21 minutes par Al Khail Road.