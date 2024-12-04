  1. Realting.com
  2. Émirats arabes unis
  3. Business Bay
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Appartements exclusifs avec vue sur Burj Khalifa à Business Bay

Appartement dans un nouvel immeuble Appartements exclusifs avec vue sur Burj Khalifa à Business Bay

Business Bay, Émirats arabes unis
depuis
$302,548
;
11
Laisser une demande
ID: 27748
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Doubaï
  • Ville
    Business Bay
  • Métro
    Business Bay (~ 500 m)

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    25

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

À propos du complexe

Appartements exclusifs avec vue sur Burj Khalifa à Business Bay. Découvrez un complexe de style urbain aquatique au cœur de Business Bay, offrant un cadre de vie luxueux en bord de mer, des équipements haut de gamme, une vue imprenable sur Burj Khalifa.
DXB-00240

Localisation sur la carte

Business Bay, Émirats arabes unis
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel Canal Front Residences
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$550,744
Complexe résidentiel The Water Way
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$544,658
Complexe résidentiel Residential complex Terrazzo with swimming pools and sports grounds, surrounded by green areas, JVC, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$556,412
Complexe résidentiel New Aquarise Residence with a swimming pool, co-working spaces and panoramic views close to Dubai Canal and Downtown Dubai, Business Bay
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$311,751
Complexe résidentiel Terra Tower
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$153,425
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Appartements exclusifs avec vue sur Burj Khalifa à Business Bay
Business Bay, Émirats arabes unis
depuis
$302,548
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel The Crest Grande — spacious apartments by Sobha in a modern residence with a pool in Sobha Hartland, Dubai
Complexe résidentiel The Crest Grande — spacious apartments by Sobha in a modern residence with a pool in Sobha Hartland, Dubai
Complexe résidentiel The Crest Grande — spacious apartments by Sobha in a modern residence with a pool in Sobha Hartland, Dubai
Complexe résidentiel The Crest Grande — spacious apartments by Sobha in a modern residence with a pool in Sobha Hartland, Dubai
Complexe résidentiel The Crest Grande — spacious apartments by Sobha in a modern residence with a pool in Sobha Hartland, Dubai
Afficher tout Complexe résidentiel The Crest Grande — spacious apartments by Sobha in a modern residence with a pool in Sobha Hartland, Dubai
Complexe résidentiel The Crest Grande — spacious apartments by Sobha in a modern residence with a pool in Sobha Hartland, Dubai
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$1,12M
Appartements dans un nouveau complexe résidentiel avec vue panoramique sur Dubaï.Équipements du complexe:piscineBBQaire de jeux pour enfantsPlan de paiement60% pendant la construction40% 2 ans après l'achèvementAvantages L'acheteur peut obtenir un permis de séjour de Dubaï pour des investiss…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Cove
Complexe résidentiel Cove
Complexe résidentiel Cove
Complexe résidentiel Cove
Complexe résidentiel Cove
Afficher tout Complexe résidentiel Cove
Complexe résidentiel Cove
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$637,135
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 9
Complexe résidentiel exclusif Cove dans le quartier le plus prestigieux des îles de Dubaï ! Accès à une plage privée ! Vue panoramique imprenable ! Près de la mer ! Excellente option pour la vie de famille et l'investissement ! Installations : Accès direct à la plage, terrasse commerciale, …
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel New Deansgate residence with a swimming pool and lounge areas close to parks, Majan, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New Deansgate residence with a swimming pool and lounge areas close to parks, Majan, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New Deansgate residence with a swimming pool and lounge areas close to parks, Majan, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New Deansgate residence with a swimming pool and lounge areas close to parks, Majan, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New Deansgate residence with a swimming pool and lounge areas close to parks, Majan, Dubai, UAE
Afficher tout Complexe résidentiel New Deansgate residence with a swimming pool and lounge areas close to parks, Majan, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New Deansgate residence with a swimming pool and lounge areas close to parks, Majan, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$322,303
Entrez dans un monde de luxe chez Deansgate by ADE! Il y a des studios et des appartements avec 1, 2, 3 et 4 chambres, offrant une vie intelligente dans des appartements modernes. Le complexe compte 5 commerces et 82 appartements, et le nombre total d'étages est de 12. Les penthouses sont éq…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
Prêt hypothécaire à Dubaï pour les non-résidents. Comment acheter un bien immobilier à crédit
04.12.2024
Prêt hypothécaire à Dubaï pour les non-résidents. Comment acheter un bien immobilier à crédit
Programme de retraite à Dubaï. Comment obtenir un visa de retraite à Dubaï
27.09.2024
Programme de retraite à Dubaï. Comment obtenir un visa de retraite à Dubaï
Afficher toutes les publications