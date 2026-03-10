  1. Realting.com
  2. Émirats arabes unis
  3. Oumm al Qaïwaïn
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

maisons
3
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Immeuble Appartements exclusifs avec plan de paiement au centre-ville d'UAQ
Immeuble Appartements exclusifs avec plan de paiement au centre-ville d'UAQ
Immeuble Appartements exclusifs avec plan de paiement au centre-ville d'UAQ
Immeuble Appartements exclusifs avec plan de paiement au centre-ville d'UAQ
Immeuble Appartements exclusifs avec plan de paiement au centre-ville d'UAQ
Afficher tout Immeuble Appartements exclusifs avec plan de paiement au centre-ville d'UAQ
Immeuble Appartements exclusifs avec plan de paiement au centre-ville d'UAQ
Oumm al Qaïwaïn, Émirats arabes unis
depuis
$310,004
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 42
Appartements exclusifs en bord de mer avec crédit à tempérament dans le centre-ville d'Umm Al Quwain Le centre-ville d'Umm Al Quwain est une destination balnéaire émergente qui s'apprête à redéfinir le luxe dans l'émirat. Alliant beauté côtière sereine et urbanisme moderne, ce quartier dynam…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Appart-hôtel Amra
Appart-hôtel Amra
Appart-hôtel Amra
Appart-hôtel Amra
Appart-hôtel Amra
Afficher tout Appart-hôtel Amra
Appart-hôtel Amra
Oumm al Qaïwaïn, Émirats arabes unis
depuis
$204,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2029
Nombre d'étages 30
Surface 49 m²
1 objet immobilier 1
🏝️ AMRA est la première station de bien-être haut de gamme du lagon des Émirats arabes unis !📍 Umm al-Qaiwain est une réserve naturelle écologique au bord de la mer, à seulement 20 minutes du casino Wynn sur l'île Marjan.🔹 Concept du projet:✅Première station de bien-être intégrée des EAU✅Éco…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
49.0
204,000
Agence
Риэлтор без границ
Laisser une demande
Complexe résidentiel Downtown UAQ
Complexe résidentiel Downtown UAQ
Complexe résidentiel Downtown UAQ
Complexe résidentiel Downtown UAQ
Complexe résidentiel Downtown UAQ
Afficher tout Complexe résidentiel Downtown UAQ
Complexe résidentiel Downtown UAQ
Oumm al Qaïwaïn, Émirats arabes unis
depuis
$302,850
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2029
Nombre d'étages 42
Surface 52–200 m²
3 objets immobiliers 3
Présenter un projet emblématique d'un développeur de renommée mondiale qui redéfinit le concept de la vie côtière de luxe dans le nouveau quartier de l'UAQ du centre-ville (Umm Al Quwain).Le développeur, pionnier du modèle Backward Integration, garantit une qualité inégalée et la livraison r…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
51.7
302,850
Apartment 2 chambres
68.1
404,050
Apartment 3 chambres
199.7
1,17M
Agence
Geo Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements exclusifs avec plan de paiement au centre-ville d'UAQ
Immeuble Appartements exclusifs avec plan de paiement au centre-ville d'UAQ
Immeuble Appartements exclusifs avec plan de paiement au centre-ville d'UAQ
Immeuble Appartements exclusifs avec plan de paiement au centre-ville d'UAQ
Immeuble Appartements exclusifs avec plan de paiement au centre-ville d'UAQ
Afficher tout Immeuble Appartements exclusifs avec plan de paiement au centre-ville d'UAQ
Immeuble Appartements exclusifs avec plan de paiement au centre-ville d'UAQ
Oumm al Qaïwaïn, Émirats arabes unis
depuis
$1,19M
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 42
Appartements exclusifs en bord de mer avec crédit à tempérament dans le centre-ville d'Umm Al Quwain Le centre-ville d'Umm Al Quwain est une destination balnéaire émergente qui s'apprête à redéfinir le luxe dans l'émirat. Alliant beauté côtière sereine et urbanisme moderne, ce quartier dynam…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel New zone Dubai West! Top location directly on the sea! Newly built apartments Siniya Island.
Complexe résidentiel New zone Dubai West! Top location directly on the sea! Newly built apartments Siniya Island.
Complexe résidentiel New zone Dubai West! Top location directly on the sea! Newly built apartments Siniya Island.
Complexe résidentiel New zone Dubai West! Top location directly on the sea! Newly built apartments Siniya Island.
Complexe résidentiel New zone Dubai West! Top location directly on the sea! Newly built apartments Siniya Island.
Afficher tout Complexe résidentiel New zone Dubai West! Top location directly on the sea! Newly built apartments Siniya Island.
Complexe résidentiel New zone Dubai West! Top location directly on the sea! Newly built apartments Siniya Island.
Oumm al Qaïwaïn, Émirats arabes unis
depuis
$368,206
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Sobha Siniya Island – Le Sanctuaire Ultra-Luxury Island par Sobha Realty.Villas et résidences exclusives en front de mer sur l'île naturelle d'Umm Al Quwain.Cadre isolé de l'île, connecté à la villeSitué sur l'île d'Al Siniya, à seulement 50 min de DXB, à 30 min de Sharjah et à 10 min de Mar…
Agence
Grupo WAME Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel The World’s First Comprehensive Wellness Resort
Complexe résidentiel The World’s First Comprehensive Wellness Resort
Complexe résidentiel The World’s First Comprehensive Wellness Resort
Complexe résidentiel The World’s First Comprehensive Wellness Resort
Complexe résidentiel The World’s First Comprehensive Wellness Resort
Afficher tout Complexe résidentiel The World’s First Comprehensive Wellness Resort
Complexe résidentiel The World’s First Comprehensive Wellness Resort
Oumm al Qaïwaïn, Émirats arabes unis
depuis
$200,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 14
1 objet immobilier 1
Combinant une vie luxueuse à l'harmonie de la nature, la première station de bien-être intégrative au monde offre des appartements avec vue sur la mer, des piscines sur le toit, des jardins luxuriants et des expériences lagonales. Bienvenue dans votre nouvelle vie
Agence
Umed properties
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Umed properties
Langues
English, Русский, Türkçe
Immeuble Appartements exclusifs avec plan de paiement au centre-ville d'UAQ
Immeuble Appartements exclusifs avec plan de paiement au centre-ville d'UAQ
Immeuble Appartements exclusifs avec plan de paiement au centre-ville d'UAQ
Immeuble Appartements exclusifs avec plan de paiement au centre-ville d'UAQ
Immeuble Appartements exclusifs avec plan de paiement au centre-ville d'UAQ
Afficher tout Immeuble Appartements exclusifs avec plan de paiement au centre-ville d'UAQ
Immeuble Appartements exclusifs avec plan de paiement au centre-ville d'UAQ
Oumm al Qaïwaïn, Émirats arabes unis
depuis
$404,272
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 42
Appartements exclusifs en bord de mer avec crédit à tempérament dans le centre-ville d'Umm Al Quwain Le centre-ville d'Umm Al Quwain est une destination balnéaire émergente qui s'apprête à redéfinir le luxe dans l'émirat. Alliant beauté côtière sereine et urbanisme moderne, ce quartier dynam…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Island
Complexe résidentiel Island
Complexe résidentiel Island
Complexe résidentiel Island
Complexe résidentiel Island
Afficher tout Complexe résidentiel Island
Complexe résidentiel Island
Oumm al Qaïwaïn, Émirats arabes unis
depuis
$301,500
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Surface 48–1 035 m²
6 objets immobiliers 6
Le projet de type Ultra-Luxury est situé sur une île d'origine naturelle, lavée par les eaux du golfe Arabique. Il possède une variété de paysages, des plages de sable blanc aux réserves de mangues denses qui abritent des gazelles, des flamants, des espèces rares de tortues et d'autres anima…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
47.5
301,500
Apartment 2 chambres
51.3
383,000
Villa
447.9 – 1 035.0
2,89M – 6,36M
Agence
Geo Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Appartements premium au bord de l'eau
Complexe résidentiel Appartements premium au bord de l'eau
Complexe résidentiel Appartements premium au bord de l'eau
Complexe résidentiel Appartements premium au bord de l'eau
Complexe résidentiel Appartements premium au bord de l'eau
Afficher tout Complexe résidentiel Appartements premium au bord de l'eau
Complexe résidentiel Appartements premium au bord de l'eau
Oumm al Qaïwaïn, Émirats arabes unis
depuis
$328,767
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Appartements Premium en bord de mer avec accès à la plage. Finitions de haute qualité, armoires encastrées, cuisine équipée et salle de bain. Il y a plus de 35 équipements pour un séjour confortable des résidents. Une piscine à débordement sur le toit de l'immeuble, une piscine pour enfants,…
Agence
Umed properties
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Umed properties
Langues
English, Русский, Türkçe
Complexe résidentiel Selene Beach Residences
Complexe résidentiel Selene Beach Residences
Complexe résidentiel Selene Beach Residences
Complexe résidentiel Selene Beach Residences
Complexe résidentiel Selene Beach Residences
Afficher tout Complexe résidentiel Selene Beach Residences
Complexe résidentiel Selene Beach Residences
Oumm al Qaïwaïn, Émirats arabes unis
depuis
$303,250
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 9
Appartements dans les superbes résidences Selene Beach sur l'île de Siniya à Umm Al Quwain ! Vues imprenables sur un parcours de golf luxuriant et une plage naturelle étincelante ! Cuisine entièrement équipée avec appareils électroménagers ! Nous trouverons des logements avec un taux hypothé…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel Florine Beach Residences
Complexe résidentiel Florine Beach Residences
Complexe résidentiel Florine Beach Residences
Complexe résidentiel Florine Beach Residences
Complexe résidentiel Florine Beach Residences
Oumm al Qaïwaïn, Émirats arabes unis
depuis
$329,243
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 9
Appartements dans le luxueux projet Florine Beach Residences dans le quartier d'Umm Al Quwain ! A proximité se trouve une magnifique plage et un terrain de golf ! Vue mer panoramique ! Entouré d'une verdure luxuriante! Une excellente option pour vivre, revendre et louer ! Nous trouverons des…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel Aquamarine Beach Residences
Complexe résidentiel Aquamarine Beach Residences
Complexe résidentiel Aquamarine Beach Residences
Complexe résidentiel Aquamarine Beach Residences
Complexe résidentiel Aquamarine Beach Residences
Complexe résidentiel Aquamarine Beach Residences
Complexe résidentiel Aquamarine Beach Residences
Oumm al Qaïwaïn, Émirats arabes unis
depuis
$319,051
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 9
Superbes appartements dans le nouveau projet Aquamarine Beach Residences ! Au bord de la mer ! Emplacement privilégié! Beaucoup de commodités pour la détente et le divertissement ! Nous trouverons des logements avec un taux hypothécaire avantageux ou un plan de versement aux Émirats arabes u…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel Delphine Beach Residences
Complexe résidentiel Delphine Beach Residences
Complexe résidentiel Delphine Beach Residences
Complexe résidentiel Delphine Beach Residences
Complexe résidentiel Delphine Beach Residences
Afficher tout Complexe résidentiel Delphine Beach Residences
Complexe résidentiel Delphine Beach Residences
Oumm al Qaïwaïn, Émirats arabes unis
depuis
$306,776
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 8
Appartements dans le projet premium Delphine Beach Residences dans le quartier d'Umm Al Quwain ! Entièrement meublé ! Accès direct à la mer et à la plage ! Un endroit idéal pour la détente et le divertissement ! Beaucoup de commodités! Nous trouverons des logements avec un taux hypothécaire …
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Sur la carte
Realting.com
Aller